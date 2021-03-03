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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Хайп от санкций проходит: Когда Зеленский посадит кого-то из «слуг»

13:41 03.03.2021 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

Не дождавшись от «зеленой» власти обещанных ею во время выборов посадок предшественников, общество теперь хочет увидеть на скамье подсудимых уже нынешних чиновников. И это закономерно.

Блокировкой каналов Козака - Медведчука и внедрением санкций против этих политиков и их бизнеса Зеленский попытался сыграть в "антипорошенко". Потому что при нем этого не было.

Далее "слуги" и лояльные к власти эксперты начали привязывать пятого президента к Медведчуку. Учитывая последние рейтинги, на избирателей Порошенко этот миф не подействовал, но у Зеленского рейтинг все же немного подрос. Теперь вопрос: насколько далеко готов зайти нынешний президент, чтобы показать себя полной противоположностью предшественнику. Имеем в виду, что во время президентской предвыборной кампании Владимир Александрович жестко критиковал Петра Алексеевича по многим темам, но едва ли не больше всего упреков в адрес предшественников было по антикоррупционной тематике. Тогда будто по заказу еще и вспыхнул "Свинарчукгейт". У Зеленского своего похожего скандала пока нет, однако за почти два года его президентства накопилось немало случаев, когда "слуг" разоблачали в действиях, которые в странах Евросоюза четко попали бы под определение "коррупция". Наше же общество, в 2019 году предоставившее Зе-команде невероятный кредит доверия, достаточно долго верило, что отдельные случаи, даже довольно громкие, это просто ошибки, которые президент обязательно исправит. Ведь он обещал власть без кумовства и коррупции. Время шло, парламент даже отменил ненавистную народу депутатскую неприкосновенность, казалось, вот-вот начнется обещанная борьба с "барыгами" в высших эшелонах власти. Однако практически ничего не происходило. Как только возникали какие-то скандалы, их просто спускали на тормозах. Вспомним лишь несколько таких скандалов с коррупционным душком.

В октябре 2019 нардепа- "слугу" Вячеслава Медяника поймали на телефонной переписке, где он обсуждал "решение вопросов" с прокурорами. Тогда спикер Дмитрий Разумков обещал внутреннее расследование во фракции, по результатам которого должны были быть сделаны выводы. Провести проверку нардепа поручал своим подчиненным и тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка. САП расследовала переписку Медяника. Чем все закончилось, неизвестно. Сразу после скандала с Медяником вспыхнул еще один: членов финансового комитета парламента обвинили в получении денег за отказ отменить монопольные электронные площадки для оценщиков недвижимости. Зеленский тогда возмутился и призвал членов комитета, а заодно и Медяника, пройти проверку на детекторе лжи. "Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы", - отметил президент. Депутаты полиграф прошли, и тот в их честности не усомнился. Так этот громкий скандал превратили в хи-хи.

Тогда же, осенью 2019-го, "слуги" чуть ли не каждую неделю фигурировали в историях, неприятных для имиджа "новых лиц": в лоббизме обвиняли Роксолану Пидласу, Николая Сольского, Юрия Корявченкова (Юзика). Голос последнего попал на аудиозапись разговора "слуг" с главой полиции Кривого Рога. Участники встречи рассказывали, что "их крышу держит" лично президент, и поэтому руководители полиции должны поддерживать прямую связь только с ними.

А в марте 2020-го в коррупционный скандал попал уже глава президентского офиса Андрей Ермак, точнее не он, а его брат Денис. Уже исключенный из фракции "СН" нардеп Гео Лерос обнародовал видео, благодаря которому можно было понять, что родственник высокопоставленного деятеля торгует должностями. Громкая была история, которую также понемногу удалось информационно перебить. Хотя следствие продолжается, и, как рассказывал Ермак-старший, он постоянно интересуется ходом расследования. Зеленский, кстати, несколько месяцев спустя назвал брата Ермака "болтуном", а Лероса - "аферистом". В дальнейшем Лерос обнародовал еще много разного интересного с коррупционным подтекстом о деятельности окружения президента, но результат всегда был один и тот же - никакого результата.

Если руководители государства думают, что, не реагируя жестко на подобные истории, они просто переждут, пока скандалы сдуются сами по себе, они глубоко ошибаются. Доказательством этого стал ряд коррупционных обвинений в последние полгода. Сначала фигурантом антикоррупционного расследования стал "слуга" Александр Юрченко, которого оперативно выгнали из "зеленой" фракции. Его обещали посадить, но уже через два месяца после зашквара с него сняли электронный браслет, он и дальше пишет законопроекты, голосует. Похоже, в отношении Юрченко то же поведение: ждут, пока о нем забудут. Следующая история - с заместителем Ермака в ОП Олегом Татаровым. Здесь вообще можно снимать сериал "Спасение нерядового чиновника Татарова". В главных ролях - НАБУ, Офис генпрокурора, ВАКС, активисты-антикоррупционеры.

Лишь только затихло по этому направлению, как подозрение в лоббизме упало на "слугу" Марьяна Заблоцкого. Как рассказал эксперт Дмитрий Марунич, этот депутат якобы зарабатывает на аграрном, табачном, а с недавних пор еще и на азартном бизнесе. Упреки серьезные, однако о реакции на них со стороны соответствующих органов не слышно.

И вот на днях очередная неприятность для власти прилетела из НАПК. Этот антикоррупционный орган обвинил партию "Слуга народа" в сомнительных финансовых операциях, которые подпадают не только под административный, но и под Уголовный кодекс. Председатель партии Александр Корниенко отреагировал: мол, все исправим, да и вообще - претензии не только к "слугам". Но одно дело, когда фигурантами антикоррупционных расследований становятся отдельные представители власти; совсем другое, когда сомнительные сделки ложатся клеймом на всю президентскую политсилу. Это показательный случай, и от того, как на него отреагирует президент, можно будет судить, находится ли противодействие коррупции среди приоритетов власти. О чем разными ее представителями заявлялось неоднократно.

Зе-избиратели сначала мечтали о "весне посадок", и она не пришла (чего стоило ожидать), теперь общество желает посадок запятнанных деятелей "зеленой" власти. Во времена предшественников было много антикоррупционных расследований, отдельных известных персон, которые входили в то время правящую коалицию в парламенте, задерживали, они выходили под залог, по их делам шли суды. Никого из фигурантов громких расследований не посадили, и здесь вопросы к НАБУ, САП, а сейчас уже и к ВАКС, но какой-то процесс шел. За последние полтора года ситуация изменилась: раз за разом вспыхивают скандалы с коррупционным душком (а мы перечислили далеко не все, только резонансные), президент постоянно требует от Генпрокуратуры и антикоррупционных структур дать результат, те что-то делают, но выдают совсем не то, чего ожидает общество. При Зеленском, как и при Порошенко, значительная часть наших граждан хочет видеть судебные процессы над коррупционерами. Не предшественниками, это уже никому не интересно, а над представителями действующей власти. Поэтому решится ли Зеленский сажать своих, чтобы доказать обществу, что он действительно отличается от бывших руководителей государства не только тем, что наложил санкции на Медведчука?
 

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