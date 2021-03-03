Доллар 2 марта упал после распродаж бизнеса под налоги

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

2 марта курс доллара на межбанке опустился на 1 копейку, и торговля финишировала на 27,90-27,92 грн/$. Наличные курсы в обменниках держатся на прежних уровнях:

* 27,98-28,10 грн/$ - на продаже;

* 27,65-27,85 грн/$ - на покупке.

Банкиры отмечают рост наличных валютных продаж со стороны населения накануне 8 марта: доллар сдают под подарки.

На валютном межбанке активизировалась торговля: объем сделок на Bloomberg поднялся с $79 млн до $132 млн. Причем, как уверяют казначеи, рост произошел за счет украинских компаний.

"Утренние торги стартовали в диапазоне 27,92-27,94 грн/$. Спрос со стороны спекулянтов привел к непродолжительному росту курса до 27,98-28,0 грн/$, но затем столь же стремительно доллар вернулся в диапазон 27,95-27,96 грн/$. Повышенная активность со стороны продавцов, которая объясняется началом продаж под предстоящие налоги, привела к более сильному снижению до 27,88-27,89 грн/$, но к закрытию торгов доллар слегка скорректировался до уровня 27,90-27,92 грн/$", - рассказал казначей, руководитель торговых операций на межбанковском рынке Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.

Наши компании стали заранее готовиться к бюджетному сезону. До 11 марта бизнес должен заплатить налог на прибыль предприятий, а госпредприятия перечислить часть чистой прибыли за 2020 год (дивиденды). Общие отчисления ожидаются на достаточно высоком уровне. Особенно, когда пойдут перечисления крупных корпораций вроде НАК "Нафтогаз".

"Да, сейчас рынок отвалился от планки 28 грн/$, и валютные торги пошли живее. Исходя из текущей ситуации, наиболее вероятным сценарием считается укрепление гривны. Однако рынок все еще тонкий и без идей. Каждый день, как с чистого листа - все смотрят, в какую сторону "ветер подует", и какой сформируется баланс сил", - описал настроения руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Общим знаменателем остаются лишь небольшие покупки.

"Стабильно высокого спроса на доллар на межбанке все еще не наблюдается. Чаще всего он ситуативный. А импортеры по-прежнему берут немного валюты. Иногда бывают всплески интереса, конечно, - когда гривна существенно укрепляется, но ненадолго", - отметил "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Иностранцы, которые раньше продавали доллар под скупку наших гривневых ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) остаются незаметными на межбанке. Крупных валютных продаж не проводят, и сегодня в том числе. Хотя размещения новых выпусков бумаг идут.

Сегодня Минфин продал 6 видов ОВГЗ и привлек в бюджет 11,5 млрд грн. Интересно, что изначально к размещению заявлялось 5 выпусков гособлигаций и все гривневые, а один (дополнительный) появился только сегодня утром. Это долларовые бумаги, которые размещались в безлимитном режиме.

Это говорит о том, что чиновники решили оперативно пополнить свой запас доллара после вчерашней выплаты по еврооблигациям, о которой "Страна" уже писала: 1 марта правительство выплатило процентов по бондам на $335 млн. Решили восполнить потраченное.

Восполнить в полной мере, надо сказать, не получилось: Министерство финансов смогло продать валютных ОВГЗ лишь на $163,5 млн. То есть и половины от вчерашней выплаты не получили. Но, как говорится, лучше так, чем ничего.

Гривневых гособлигаций правительство разместило лишь на 6,9 млрд грн:

на 2,4 млрд грн бумаг сроком обращения 2 года под 11,8% годовых;

на 1,8 млрд грн - 1 год под 10,67% годовых;

на 1,5 млрд грн - 1,5 года под 11,04% годовых;

на 613 млн грн - 3 года под 12,05% годовых;

на 527 млн грн - 3 месяца под 8,47% годовых.

"Минфин продолжает свою политику на удешевление госдолга. По нескольким выпускам произошло снижение доходностей: сильнее всего по краткосрочным ОВГЗ - 3-месячные бумаги подешевели с 9,07% до 8,47%. Работают лимиты. По среднесрочным, например, по 2-леткам сохраняются прежние ставки (11,8% годовых), доходностям не дают расти. Хотя, если проанализировать структуру спроса, то мы увидим больше всего покупателей интересуют ОВГЗ на короткие сроки - на 3 и 12 месяцем. Там соотношение спроса и предложения самое большее - 1:3", - проанализировал размещение финансовый эксперт Владислав Кравец.

По итогам размещения понятно, что правительству придется изыскивать бюджетные средства на текущие платежи по госдолгу. Минфин получил гривны на 6,9 млрд грн, а завтра по старым выпускам ОВГЗ нужно будет заплатить 15,1 млрд грн: 11,7 млрд грн погашение и 3,4 млрд грн выплата процентов.

Прогноз для гривны и риски

В преддверии налогового периода финансисты ожидают укрепления гривны. Завтра, 3 марта, казначеи прогнозируют открытие межбанка в рамках 27,87-27,91 грн/$ и допускают снижение доллара в область 27,85 грн/$. Хотя о рисках тоже никто не забывает.

"На укрепление нацвалюты играют и валютные продажи под налоги, и ожидания по подготовке аграриев к посевной, и ожидания по повышению учетной ставки Нацбанка на этой неделе. Да и пассивность валютных покупателей тоже. Главное, чтобы нерезиденты не начали выводить капиталы с нашего рынка в случае ухудшения ситуации на мировых рынках. В сложной ситуации может увидеть и обратное движение", - отметил Андрей Шевчишин.

Завтра станет ясно, кто получит выплаты Минфина по ОВГЗ, и какая часть этих выплат будет выведена из Украине, и какая останется.

В целом эксперты отмечают слабые темпы вакцинации от коронавируса в Украине и нестабильность мировых рынком.

"Кстати, в 2020 году карантин в Украине и отток капитала привели в марте к девальвации гривны более чем 12%", - напомнил Шевчишин.