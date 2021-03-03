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АНАЛИТИКА

Уголовное дело для «Слуги народа». Как Зеленский будет спасать свою партию от обвинений в коррупции

17:43 02.03.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

По-видимому, скоро мы увидим в новостях улыбающегося главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко, который расскажет, что он законопослушный гражданин и уже уплатил штраф.

Партия «Слуга народа» попала в очень неприятную историю. Фактически она заработала себе уголовное дело. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило в двух квартальных отчетах партии нарушения, тянущие не только на административную, но и на уголовную ответственность.

"В особо крупных размерах организованной группой"

Чтобы оценить степень серьезности ситуации, приведем формулировки из выводов НАПК о результатах анализа отчетов партии «Слуга народа» за I и II кварталы 2020 г. В обоих отчетах НАПК установило признаки нарушения порядка представления отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Ответственность за такое нарушение предусмотрена статьей 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях: наложение штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В связи с этим НАПК объявило, что составляются и направляются в суд административные протоколы в отношении руководителя партии. Конечно, для главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко это мелочь, но это только начало неприятностей для партии. Ибо в обоих отчетах НАПК зафиксировало еще и «недостоверность отображенной в отчете информации».

В обоснование таких выводов НАПК приводит целый ряд фактов. И далее утверждает «о наличии признаков составов уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 366, частью пятой статьи 191 и частью первой статьи 159-1 Уголовного кодекса Украины и является основанием для уведомления правоохранительных органов».

НАПК тут же объявило, что оно направляет соответствующие материалы в Национальную полицию. И что в связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии «Слуга народа».

Какие же уголовные правонарушения увидело НАПК, изучая отчет партии «Слуга народа»?

Часть первая статьи 159-1 УК - это, в частности, представление заведомо недостоверных сведений в отчете политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Такое правонарушение наказывается штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Более серьезна для «слуг народа» статья 336 УК - это служебный подлог, то есть составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов. Если эти деяния повлекли тяжкие последствия, то они наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно разъяснениям Верховного суда, под тяжкими последствиями может пониматься, в частности, имущественный ущерб в крупном или особо крупном размере. Подчеркнем, что в выводах НАПК идет речь о нарушениях на миллионы гривень.

Но самой опасной для «слуг народа» в этом деле является часть пятая статьи 191 УК - это присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Почему осмелел глава НАПК

Первый вопрос, который вызывает вся эта история, это, конечно же, почему глава НАПК Александр Новиков вдруг стал таким смелым. Напомним, что своей должностью он обязан именно нынешней власти. В первый же день работы новой Верховной Рады Владимир Зеленский внес законопроект о перезапуске НАПК и благодаря монобольшинству «слуг народа» он был принят очень быстро - уже 2 октября 2019 г. Также очень быстро был проведен конкурс на должность главы НАПК и уже 16 декабря 2019 г. конкурсная комиссия объявила победителем конкурса Александра Новикова. Уже 15 января 2020 г. распоряжением Кабмина Новиков был назначен главой НАПК.

До этой должности Новиков более 15 лет проработал в органах прокуратуры, с 2012-го - в Генпрокуратуре. Подчеркнем, что в сентябре 2019-го, уже при президенте Зеленском, была начата переаттестация прокуроров, и Новиков успешно ее прошел. Поэтому никто не может сказать, что Новиков - это кадр, доставшийся нынешней власти по наследству от предшественников. Тем не менее, получив свою должность из рук «слуг народа», он теперь подвел их под тюремный срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Самая первая разгадка, которая приходит в голову, - это что просто мы видим очередное свидетельство ослабления «слуг народа». Дескать, вот уже и глава НАПК, который раньше вел себя тихо, вдруг осмелел и шьет им уголовщину.

Но на самом деле помимо фактора ослабления власти есть и другой фактор, который в этой истории может быть главным. Это - внутренняя конкуренция в антикоррупционной среде.

Наверное, всем уже понятно, что звезда директора НАБУ Артема Сытника, фигурирующего в официальном реестре коррупционеров, скоро закатится за горизонт. Новый директор появится не очень скоро. Между тем антикоррупционному сообществу нужны свои герои. Также и западным донорам нужны истории успеха украинских антикоррупционеров.

К тому же в США пришла к власти новая администрация. В связи с этим ожидается пересмотр американских программ помощи другим странам, включая и программы поддержки антикоррупционеров в Украине. Котировки так называемой «группы почитателей Сытника» могут упасть.

И вот тут очень удачно напоминает о себе глава НАПК. Его орган, конечно, не такой громкий, как НАБУ, и полномочия у него не столь гигантские. Но, с другой стороны, Новиков, в отличие от того же Сытника, не вляпывался в многочисленные скандалы и не утратил доверия западных партнеров. А своими нынешними действиями он резко увеличивает свой политический вес. Особенно если эти действия получат продолжение в виде реальных уголовных производств.

Почему Корниенко отделается штрафом

Впрочем, даже если начнется реальное уголовное расследование, вероятность вынесения приговоров с реальными тюремными сроками очень мала. Это будет обеспечиваться двумя способами.

Во-первых, власть будет стараться минимизировать внимание общества к этому делу. А на все вопросы будет даваться ответ в том духе, что это дело, дескать, не стоит выеденного яйца, просто неопытные партийные волонтеры чуть напутали в отчетности.

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко уже выдвигает подобную версию. «Мы разбираемся сейчас. Хотим почитать, что они говорят нам, и будем тогда реагировать», - заявил он в комментарии «Радио Свобода» и подчеркнул, что «Слуга народа» планирует устранить все нарушения, указанные НАПК.

Как видим, Корниенко пытается свести вопрос к тому, что НАПК выявило какие-то нарушения, которые необходимо устранить. И даже не упоминает о необходимости провести внутрипартийную проверку, определить политическое наказание для партийных функционеров, подставивших президента Зеленского и его партию. Причина понятна: в ходе такой проверки Корниенко рискует выйти на самого себя.

Особенно важно то, что недостоверная информация на миллионы гривень выявлена в отчетности о расходовании средств, которые были получены из госбюджета на финансирование уставной деятельности партии. Можно предположить, что в парламенте найдутся депутаты из других фракций, которые постараются раздуть скандал о том, что «слуги народа» развели коррупцию на бюджетных деньгах.

Поэтому совсем замолчать это дело Зеленскому не удастся. А значит, придется прибегнуть и ко второму способу - дать обществу маленькую подачку. По-видимому, скоро мы увидим в новостях улыбающегося Корниенко, который расскажет, что он законопослушный гражданин и уже уплатил штраф за административное правонарушение.

При этом власть постарается или совсем затормозить и замять уголовное производство, или добиться того, чтобы из тех трех статей Уголовного кодекса, на которых настаивает НАПК, осталась только одна, 159-1, то есть самая легкая, и чтобы наказание по ней было минимальным, то есть опять всего лишь штраф. А в то, что у нас глава правящей партии может сесть за служебный подлог, наверное, не поверит даже самый неисправимый оптимист.

 

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