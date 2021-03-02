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«Приватовская» пружина. Почему цены на бензин рванули вверх и где потолок
12:01 02.03.2021 |
Нефтепродукты на украинских АЗС дорожали весь февраль, несмотря на заметенные снегом дороги. В чем причина и чего ждать?
По данным консалтинговой компании "А-95", средняя цена бензина А-92 только за последнюю неделю выросла на 1,24 грн до 27,21 грн за литр, бензина А-95 - на 1,23 грн до 28,22 грн, дизельного топлива - на 1,21 грн до 27,63 грн за литр.
Всего же по сравнению с концом января цены на бензин А-92 повысились на 2,3 грн, А-95 - на 2,28 грн, а дизтоплива - на 2,29 грн за литр.
Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев приводит свои подсчеты роста цен на топливо - за последнюю неделю бензин А-95 подорожал на 1,5 грн, дизельное топливо - на 1 грн, а за февраль цены выросли, соответственно, на 3 грн и на 2,5 грн.
Бензин подорожал: мировые тренды дошли до Украины
По словам Геннадия Рябцева, основная причина роста цен в рознице - повышение оптовых цен на границе. "Украина покупает 70% топлива из-за рубежа, и если на границе рост цен превышает 10%, то это приводит к тому, что растут и цены внутри страны. И каждый процент роста на границе - это примерно 10 коп. роста на заправках через 2 недели. А 10% роста на границе - это уже гривня на АЗС", - пояснил он.
Причина же скачка цен на границе - повышение цен на нефть на мировом рынке. "Формируется спекулятивные панические настроения на финансовых рынках, а они тянут рынки сырьевые. На ожиданиях роста спроса на нефть котировки очень сильно выросли, превысили $60 за баррель, и такое формирование восходящего тренда котировок повлияло на цену реальной нефти. И после этого повысили цены компании, которые торгуют нефтепродуктами, и такая цепная реакция докатилась до Украины", - описал эксперт цепочку взаимосвязей.
В последние четыре месяца нефть подорожала: если еще в начале ноября 1 баррель марки Brent стоил $40, а WTI - $34, то сегодня уже $65,25 и $62,33 соответственно. Только за февраль цены выросли на обе марки на 16%.
Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн напомнил, что мировые цены на нефть с октября выросли с $37 до $67 за баррель, закупочные (оптовые) цены на топливо за этот период - на 4 грн за литр, а розничные - в среднем на 4,05-4,19 грн за литр.
"Приватовская" пружина
Кроме того, по словам Геннадия Рябцева, в повышение цен на топливо подлила масла и группа "Приват", контролируемая Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, в которую входят заправки сетей «Авиас», ANP, «Укрнафта» и другие. Эксперт пояснил, что АЗС этих сетей - своеобразный якорь, который держит основные компании, торгующие топливом в нижнем ценовом сегменте. Они с осени прошлого года цены не меняли, а теперь повысили их сразу на 2 грн за литр, и все остальные АЗС, которые ни них ориентируются, сразу последовали их примеру. "И в итоге цены в рознице поднялись больше, чем ожидалось", - отметил Геннадий Рябцев.
Роль этой неформальной группы отметил и директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн. По его словам, этот крупнейший игрок на рынке впервые с начала ноября поднял цены только 27 января, хотя цены на нефть к тому времени уже выросли в полтора раза. "Они три месяца держали цены неизменными - с октября по январь, и отчасти это привело к усиленному сжатию ценовой пружины и ее резкому распрямлению в феврале", - отметил он.
По словам Сергея Куюна, многое в ценах определил провальный январь: праздники, локдаун, сильные морозы. "Потребление - минимальное, а контракты требуют от трейдеров полного выкупа объемов у поставщиков, в итоге часть ресурса по старым ценам перешла на февраль", - сказал он. Также эксперт отметил сильный фактор «бодяжников»: на рынке огромный объем безналогового фальсификата, который позволяет вообще не замечать рыночных колебаний на легальное топливо. "Но к концу месяца запас прочности закончился у всех. И, как видим, еще не конец. Снег сошел, потребление оживает, реакция на мировые тенденции станет более оперативной", - сказал он.
Других факторов, которые могли бы повлиять на цену топлива в последний месяц, не было - гривня стабильна, а аграрные производители, которые активизировались перед началом весенне-полевых работ, на рынок не влияют. "Крупные аграрные компании самостоятельно закупают топливо у производителей, у них собственные поставщики и контракты с переработчиками нефти. А кто поменьше - покупают на заправках", - пояснил Геннадий Рябцев.
Тренд повышения цен выдохся или нет?
Для дальнейшего повышения цен на топливо уже нет экономических предпосылок, и этот тренд должен закончиться, считает Геннадий Рябцев. "Тот рост оптовой цены, который уже произошел, он уже выбран розницей, и если гривня вдруг не пойдет вниз, то в ближайшее время будет стабилизация цен на топливо. За исключением, может быть, сжиженного нефтяного газа - здесь, скорее всего, рост продолжится", - сказал он.
В то же время Сергей Куюн считает, что потенциал подорожания топлива еще не исчерпан: поскольку оптовые цены выросли значительно больше, чем розничные. "Закупочная цена на бензин выросла на 1,77 грн больше, чем розничная. Для дизеля потенциал составляет 1,57 грн/л. И это при условии стабильных цен на нефть", - сказал он.
Поэтому теперь автовладельцам можно успокоиться по поводу мировых котировок на нефть (если они, конечно, не рванут вверх) и начать переживать за стабильность национальной валюты, поскольку девальвация гривни на 0,5 грн по отношению к доллару дает потенциал роста цен на АЗС на 0,3 грн. Однако, если прислушаться к Сергею Куюну, розничные продажи ждет еще один отголосок всплеска мировых цен на нефть. Если же говорить о факторе курса нацвалюты, то здесь все оптимистичнее. Обесценивание гривни отражается на ценах на АЗС только спустя две недели. Да и согласно прогнозам финансовых аналитиков, пока что нет причин для сильного падения нацвалюты, скорее наоборот.
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