Не те «Ирокезы». Что на самом деле американского будут собирать на Одесском авиазаводе

Михаил Жирохов / Деловая столица

Разворачивание даже отверточной сборки Bell в Украине окончательно ставит крест на попытках «Мотор Сич» застолбить за собой наш рынок вертолетов.

На прошлой неделе множество СМИ со ссылкой на директора государственного концерна «Укроборонпром» Юрия Гусева сообщило о том, что на Одесском авиационном заводе начнут лицензионную сборку американских вертолетов Bell UH-1 «Ирокез». При этом отмечалось, что первый борт должен быть собран уже в августе текущего года - к 30-летию Независимости Украины (сейчас под эту дату планируется ну очень много всего по военной части).

И практически сразу вокруг этой новости начался медийный шабаш: дело в том, что «Ирокез» - это машина времен войны во Вьетнаме, которая нынче не выпускается, а в линейке Bell есть гораздо более современные модификации. Поэтому для специалистов сразу было ясно, что произошла ошибка - кто-то из руководства Одесского авиазавода или «Укроборонпрома» недосмотрел, утверждая пресс-релиз. Увы, по состоянию на 1 марта никакой уточняющей или разъясняющей информации от «Укроборонпрома» или персонально Гусева не последовало, поэтому остается строить догадки.

Скорее всего, в Одессе будет производиться ремонт и отверточная сборка более современных Bell 412, причем в гражданской версии, для которой не требуется специальной лицензии Госдепартамента США.

Самая современная модификация вертолета Bell 412EP считается новейшим представителем класса многоцелевых легких двухдвигательных машин, он способен развивать скорость до 260 км/ч и совершать перелеты на расстояние до 745 км. Машина грузоподъемностью почти 2 т может перевозить до 13 пассажиров или шесть носилок с одним сопровождающим.

С другой стороны, тогда не вполне понятны утверждения Гусева о том, что вертолет будет многоцелевым, в том числе при наличии подвесного вооружения - ударным. Собственно, машина достаточно популярна в мире и состоит на вооружении трех десятков стран, но нигде ее нет в ударном варианте - как правило, все они транспортные, в крайнем случае в поисково-спасательном варианте с выдвигающимися поплавками и подъемниками с лебедками и спасательными корзинами.

Хотя справедливости ради надо отметить, что ударный вариант в природе существует: Bell 412АН с 12,7-мм пулеметом, установленным на носовой турели, 7,62-мм пулеметом в проеме двери кабины и двумя узлами подвески (контейнеры с пулеметами, с 20-мм пушками или пусковые установки 70-мм неуправляемых ракет). Но эта машина не получила широкого распространения. Да и совершенно непонятно, каким образом вертолеты, сертифицированные и проданные как гражданские, будут вооружаться без согласия производителя.

Хотя в случае поступления таких вертолетов на вооружение армейской авиации, это был бы большой шаг вперед для нас, ведь нынче основными для нас остаются вертолеты Ми-8 и Ми-2 еще советского производства с крайне ограниченным моторесурсом.

Однако с государственной точки зрения перевооружение армии на машины американского (как вариант канадского) производства вызывает огромные вопросы, ведь остальные вооруженные структуры уже сделали свой выбор - и это машины французского производства от Airbus. Напомним, что по контракту Министерство внутренних дел Украины получит 55 вертолетов трех разных моделей, в том числе 21 Н-225 (грузоподъемность 10 т или 19-25 пассажиров), 10 Н-145 (4-тонная машина, рассчитанная на 8-10 пассажиров) и 24 вертолета Н-125 (2-тонная машина, 5-6 пассажиров). Эти французские «вертушки» уже начали поступать на вооружение авиации Госпогранслужбы, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции. Но самое главное - французская сторона в рамках контракта уже занимается созданием базы для обслуживания и ремонта своих вертолетов и подготовкой летно-технического персонала.

То есть определенная база уже наработана. Да и в линейке Airbus присутствуют вооруженные модели, которые хорошо продаются по всему миру. Например, Венгрия купила 20 H145M и 16 H225M Caracal, которые могут использовать подвесное неуправляемое оружие, прежде всего контейнеры с неуправляемыми ракетами и автоматическое оружие от 7,62-мм пулеметов до 20-мм пушек.

Причем модульная система H145M позволяет адаптировать ее под применение управляемых противотанковых ракет израильского производства Spike, а также ракет класса «воздух - воздух».

Поэтому возникает закономерный вопрос - а не правильнее было бы и с точки зрения логистики, подготовки и финансов сосредоточиться на обсуждении планов дальнейшего сотрудничества с французами. Конечно, можно говорить о том, что эти вертолеты не станут полноценной заменой для Ми-24, однако это и не нужно в принципе.

Ведь нынче роль ударных у нас выполняют Ми-8 и даже предпринимаются попытки вооружить легкий Ми-2, что вообще за гранью разумного. В то же время и американские машины, которые планируют собирать (или ремонтировать) в Одессе - это тоже далеко не «Апачи», а такого же класса, как и Airbus.

И да - разворачивание даже отверточной сборки Bell в Украине окончательно ставит крест на попытках «Мотор Сич» застолбить за собой наш рынок вертолетов. Ведь если будет альтернатива в виде западной авиатехники, никто в здравом уме не будет заставлять вертолетчиков летать на «древних» Ми-2 или вкладывать деньги в непонятные по эффективности проекты типа МСБ-2 «Надія».