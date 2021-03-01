Активность игроков на межбанке 1 марта снизилась. Рынок в шатком балансе и без особых идей

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Новый месяц начался с удешевления доллара на 5 копеек, 1 марта межбанк закрылся в рамках 27,92-27,93 грн/$. Но в обменниках остались прежние наличные курсы:

* 27,98-28,10 грн/$ - на продаже;

* 27,65-27,85 грн/$ - на покупке.

Безналичная торговля была очень слабой, а общий объем сделок на площадке Bloomberg рухнул с $131 млн до $79 млн.

"С утра спекулянты пытались задрать курс повыше, и он достигал 28,02 грн/$. Однако спрос на валюту был незначительным, поэтому рынок не смогли удержать на этой высоте. Котировки пошли планомерно скатываться вниз и оказались на минимуме к закрытию. Торговля шла крайне вяло целый день, сильных игроков не наблюдалось ни на покупке, ни на продаже", - рассказал финансовый эксперт Владислав Кравец.

Аналитики объясняют слабую валютную торговлю недавними выплатами Госказначейства по НДС. В пятницу, 26 февраля, бизнес получил 2,04 млрд, а всего за неделю - 9,5 млрд грн. 1 марта докатилась еще одна небольшая доплата - 8,2 млн грн, но она уже была несущественной. Сейчас компании переваривают выплаты прошлой недели. В том числе агросектор и металлургические комбинаты, поэтому не сильно активничают на межбанке: нет смысла продавать доллар, пока есть гривна.

Одновременно сказывается рост заболеваемости коронавирусом.

"Регион за регионом сползают в красную зону (уже три области) карантина по COVID-19. Потребление сокращается, никакого делового оптимизма с вытекающим низким спросом на валюту", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В такой ситуации межбанк не удается раскачать даже спекулянтам.

"Рынок в шатком балансе и без особых идей. Активность снижается, и игроки ждут активизацию аграриев, которые могут немного перехватить инициативу у нерезидентов, резко уменьшивших свое присутствие на межбанке", - заметил Шевчишин.

Считается, что сельхозпроизводители подключатся к валютным продажам после того, как освоятся выплаты по НДС. А иностранцы снова дадут о себе знать, когда дождутся решения Нацбанка по размеру учетной ставки, которое должно быть объявлено в этот четверг, 4 марта. Они надеются на ее повышение минимум на 0,5% годовых - до 6,5%. И рассчитывают, что Минфин после этого приподнимет доходность по своим ОВГЗ (облигациям внутреннего госзайма), и они смогут больше заработать на вложениях в наши долговые бумаги.

Поэтому завтра, 2 марта, от иностранцев не ждут заметных покупок новых выпусков ОВГЗ. Министерство финансов предложит пять видов бумаг: на 3 и 11 месяцев, а также на 1, 2 и 3 года. По предварительным прогнозам, они смогут получить за них не более 4-6 млрд грн. То есть в 2,5-3 раза меньше, чем придется уплатить по старым гособлигациям.

В эту среду, 3 марта, правительство должно погасить старых ОВГЗ на 11,7 млрд грн и выплатить по ним процентов на 3,4 млрд грн. Если продажи новых бумаг и правда окажутся такими скромными, как ожидается, это значит, что придется изыскивать бюджетные средства на выплаты по долгам.

На этой неделе власти должны платить достаточно активно кредиторам - и не только в гривне. Например 1 марта Минфин выплатил процентов по нашим еврооблигациям $335 млн. И это только начало. На протяжении марта Украина должна будет совершить пять долговых выплат в инвалюте на разные суммы:

* 12 марта - $414,4 млн по кредитам МВФ (SDR296 млн, специальные права заимствования, валюта МВФ);

* 15 марта - $94 млн по еврооблигациям;

* 16 марта - $84 млн по кредитам МВФ (SDR60 млн);

* 25 марта - $111 млн по еврооблигациям;

* 29 марта - $7 млн по еврооблигациям.

Совокупно валютные выплаты составят $710,4 млн, а вместе с сегодняшним платежом по бондам достигнут $1,05 млрд по итогам месяца. Сумма пока не очень критическая, ведь в золотовалютных резервах Нацбанка было $28,8 млрд, но без новых вливаний (рефинансирования за счет новых привлечений) ускорится расходование валютного запаса страны.

Пока финансисты не делают из этого большой трагедии, однако все же рассчитывают на то, что власти наладят работу на долговом рынке.

На завтра, 2 марта, старт межбанка прогнозируют в рамках 27,92-27,95 грн/$ и допускают сохранение узкого курсового коридора.