Охота на украинцев с двумя паспортами: Почему инициатива СНБО может упереться в гражданство «слуг»

Ігор Петренко / Depo.ua

По последнему решению Совбеза правительство в течение двух месяцев должно разработать законопроект, который поможет вычислить граждан Украины, которые скрыли паспорта других государств.

"У кого такое есть (двойное гражданство - Ред.), я бы советовал в ближайшее время избавиться", - предупредил в эту пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов. По его словам, законопроект, который будет разработан, должен внедрить многоуровневую систему верификации и помочь силовым структурам обнаруживать украинцев с другими гражданствами. Прежде всего чиновников и членов парламента, которым секретарь СНБО посоветовал "не наражать себя на неприятности".

Хотя в целом наша страна движется к "цивилизованным государствам, которые разрешают двойное гражданство", одним из главных мотивов, которым в этой сфере руководствуется Киев, секретарь Совбеза назвал то, что в условиях гибридной войны с Россией "на высших государственных должностях в Украине оказываются люди с российским гражданством". Именно потому, что этот механизм против нас использует агрессор, сейчас мы не можем позволить себе двойное гражданство, заявил секретарь Совбеза.

Он сделал акцент на невозможности баллотироваться на выборные должности или занимать кресла в украинской власти лицам, у которых есть паспорт другого государства. "Если человек хочет быть народным депутатом, министром, работать в органах местного самоуправления, быть депутатом местных, сельских или других советов, - мы должны знать, что это гражданин Украины. Если у него есть другое гражданство, то он должен об этом сообщить и перед принятием решения должен отказаться от второго гражданства. Он должен быть только гражданином Украины", - отметил Данилов.

В контексте темы бипатридов (граждан одновременно двух государств) во власти были упомянуты лица, которые руководили силовыми органами во времена президента Януковича и которых называли гражданами РФ. Против некоторых из них в прошлую пятницу украинская власть ввела персональные санкции. "У нас руководитель Службы безопасности Украины (Александр Якименко, его фамилия есть в санкционном списке- Ред.), министр внутренних дел (Виталий Захарченко, еще один фигурант списка персональных санкций - Ред.), министр обороны (Дмитрий Саламатин или Павел Лебедев, оба не попали под санкции 26.02.21 - Ред.), руководитель Генерального штаба были гражданами Российской Федерации. Мы не можем этого допустить в будущем", - добавил секретарь СНБО.

Заслуживают внимания упомянутые Алексеем Даниловым "определенные вызовы в других странах". Понятно, что речь идет о проблемах с раздачей паспортов некоторых соседних с Украиной государств (Венгрии и Румынии) жителям наших приграничных областей - главным образом Закарпатской и Черновицкой. Так, по оценкам МИД Украины, гражданство Венгрии оформили уже более 100 тыс. жителей Закарпатья. Между прочим, первое в Украине увольнение чиновника из-за наличия иностранного паспорта имело место в 2016 году именно на Закарпатье: без должности остался начальник управления образования, молодежи и спорта Береговской райгосадминистрации Василий Лендел, который на украинской границе предъявил венгерский паспорт. Но такие случаи крайне редки.

В особой ситуации находится население временно оккупированных территорий, которому агрессор и его приспешники из бандформирований навязали российское гражданство. Принудительную паспортизацию якобы прошли уже не менее 300 тысяч жителей Донбасса и 2 млн человек в Крыму. Говоря, очевидно, о тех из них, кого к получению российского паспорта действительно принуждают, Данилов отметил: украинская власть все понимает и надеется, что после освобождения этих территорий жители сами лишатся российского гражданства. Напомним, чуть ранее, перед новым 2021 годом, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что после освобождения украинцы с оккупированных территорий смогут сами решить, с каким паспортом остаться - украинским или российским. И что гражданство другой страны не станет препятствием для проживания в Украине, только ограничит права избирать, быть избранным и претендовать на должности на госслужбе.

Вопрос гражданства в Украине регулируется Конституцией и профильным законом. Ст.4 Конституции отмечает, что "в Украине существует единое гражданство". А в законе "О гражданстве Украины" сказано, что добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства является основанием для утраты им гражданства Украины.

При этом ни один закон не обязывает человека сообщать в миграционную службу о получении паспорта другой страны. Фактически не существует правовой ответственности за наличие другого гражданства в дополнение к украинскому.

Единственное исключение - закон о государственной службе, который запрещает такую службу лицу, имеющему гражданство другого государства. Если же лицо получило гражданство другого государства, то должно быть уволено (однако на нардепов этот закон не распространяется). Также, по Конституции, основанием для увольнения судьи является прекращение гражданства Украины или приобретение гражданства другого государства.

Но на практике почти нет возможностей выявить и лишить украинского гражданства человека, который получил или имел другой паспорт и не хочет об этом сообщить в государственные органы Украины. Этим пользуются не только потенциальные работники, но и бывшие чиновники Януковича и просто богатые люди, которые покупают себе паспорт состоятельных и комфортных стран. Среди таких, по оценкам, есть народные депутаты (относительно предыдущего созыва называли число около сотни) и некоторые олигархи.

Яркой иллюстрацией такой ситуации является даже не двойное, а тройное гражданство, о котором в 2014 году открыто рассказывал миллиардер Игорь Коломойский. На тот момент, кстати, председатель Днепропетровской облгосадминистрации, то есть госслужащий, по его словам, был гражданином Украины, Израиля и Кипра - и это осталось без реакции как предыдущей, так и нынешней власти. На пятничном брифинге в СНБО вспомнили об этой ситуации. На вопрос журналистов Данилов ответил: если Коломойский снова захочет занять какую-то государственную должность, то должен будет от иностранных паспортов отказаться ...

Что ж, в общем направление мысли руководителей нашей власти выбрано правильное. Но проблема эта для Украины не нова. Не углубляясь далеко в историю, напомним, что 29 апреля 2017 года своим указом тогдашний президент Петр Порошенко лишил украинского паспорта экс-депутата Рады Андрея Артеменко, у которого оказался еще и канадский паспорт. Артеменко попросили на выход еще и из депутатских рядов. Стал этот казус поводом или нет, но в том же 2017 году Порошенко подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил лишать украинского гражданства за добровольное получение паспорта другого государства. Поддержать тот проект депутаты так и не смогли, после президентских выборов-2019 он был отозван. Сам же Артеменко, кстати, в 2017 году регистрировал свой законопроект о разрешении на двойное гражданство в Украине (депутаты его не рассматривали).

Новая власть вернулась к этому вопросу, причем смотрит на него она с точки зрения не запрета, а легализации двойного гражданства. В последние дни 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью говорил: "Украине необходимо двойное гражданство, чтобы сохранить связь с миллионами украинцев, выехавших и начавших новую жизнь в других странах. Если мы уже не можем удержать их географически в Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве". Здесь же он обмолвился о запрете на двойное гражданство с государством-агрессором. Подобные заявления Кулеба делал и раньше.