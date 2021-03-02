Финансовые новости
- |
- 02.03.21
- |
- 00:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
16 кг золота и тысячи блоков сигарет: подробности задержания сотрудников посольства Украины в Польше
15:54 01.03.2021 |
Задержанные на границе с контрабандой сотрудники посольства Украины в Польше везли тысячные суммы иностранной валюты наличными и 16 килограммов золота.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщениях СБУ и Государственного бюро расследований (ГБР).
В микроавтобусе, который остановили для проверки 28 февраля, были водитель посольства и атташе по консульским вопросам посольства Украины в Польше.
"По результатам проведенного обыска указанного транспорта обнаружено и изъято 140 000 долларов США, 67 200 евро, 11 600 польских злотых, 16 кг золота, 8826 блоков сигарет", - отмечается в сообщении ГБР.
Стоимость изъятых сигарет, по предварительной оценке, составляет около 1,5 млн гривен.
По данным расследования, к перевозке были привлечены водитель посольства, один из секретарей представительства МИД Украины, работник Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Закарпатской области и бывший сотрудник посольства, а также сын последнего - действующий атташе по консульским вопросам посольства Украины в Польше.
Нарушение предварительно квалифицировали по ст. 204 Уголовного кодекса - незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Павел Климкин: Есть две вещи, способные убедить Запад действовать иначе по Крыму
|Охота на украинцев с двумя паспортами: Почему инициатива СНБО может упереться в гражданство «слуг»
|16 кг золота и тысячи блоков сигарет: подробности задержания сотрудников посольства Украины в Польше
|Вспоминая э-декларирование: Чего не хватает налоговой амнистии Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Позитив недели. Наш БТР-4МВ1 произвел фурор в Арабских Эмиратах
|Захарченко и «Воля народа Донбасса». Кому выгодна тема "выборов президента" всея ОРДЛО
|Доллар подскочил на межбанке 26 февраля из-за выплат по НДС
|Апробация двухпалатного парламента: Зачем «слугам» Конгресс для местной власти
|Зеленский предлагает налоговую амнистию под 5-9% и льготную под 2,5% в ОВГЗ
|«Идеальный посол»: Почему Маркарова лучше всего подошла Зеленскому на роль посла в США
Это интересно
|Человек, взломавший наш код и написавший все хиты. Как Макс Мартин уже 25 лет создает современную музыку
|Toyota создала модульные водородные топливные элементы для широкого применения
|Rolls-Royce представил «космический» Phantom
|Глава BMW: Tesla потеряет лидерство на рынке электрокаров
|Британские спецслужбы намерены использовать ИИ для обеспечения нацбезопасности
|TikTok будет вынужден выплатить $92 млн по иску о злоупотреблении персональными данными пользователей
|Peugeot радикально изменила логотип