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АНАЛИТИКА

Вспоминая э-декларирование: Чего не хватает налоговой амнистии Зеленского

13:52 01.03.2021 |

Экономика, Право

 Юрий Васильченко / Depo.ua

Президент Зеленский зарегистрировал два законопроекта о налоговой амнистии. Таким образом, власти планируют воплотить то, о чем уже давно говорили и вокруг чего постоянно возникали споры. Но это не сработает без наличия двух важных составляющих - доверия к государству и дальнейшего обязательного декларирования.

Первый законопроект - 5153 - называется "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет", второй законопроект, 5155, - "О внесении изменения в статью 16 Закона Украины "О валюте и валютных операциях" в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".

Законопроекты предусматривают алгоритм одноразового декларирования активов в Украине или за границей, приобретенных за счет доходов, которые не были задекларированы за любой налоговый период по состоянию на 1 января 2021 года. Их текстов по состоянию на утро понедельника на сайте парламента еще не было, но кратко содержание законодательных инициатив президента в своем Телеграм-канале изложил Даниил Гетманцев, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Субъектами декларирования будут физические лица - резиденты и нерезиденты, которые на момент приобретения активов/доходов были резидентами. Не будут подавать декларацию малолетние/несовершеннолетние или недееспособные лица; лица, которые за любой год, начиная с 01.01.2005 г., подавали или должны подавать декларации в соответствии с антикоррупционным законодательством (кроме тех, которые подавали в связи с прохождением соответствующих конкурсов/процедур, но не были назначены или избраны на соответствующие должности). Декларация будет электронной персональной или обезличенной (подается через нотариуса, декларант персонифицируется через специальный код).

Декларированию подлежат любые активы, в том числе движимое/недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права, по которым субъект декларирования является владельцем или от которых вправе получать доход. Объектом декларирования не могут быть активы, полученные в результате уголовных правонарушений, за исключением тех, которые были получены от уклонения от уплаты налогов/сборов или нарушений валютного законодательства; активы лиц, в отношении которых открыто судебное производство по статьям 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), 258-5 (финансирование терроризма) и 306, ч. 1-2 368-4, 369 и 369-2 УК; наличные средства. Срок подачи специальной декларации - с 01.07.2021 по 01.07.2022 включительно. То есть в течение целого года.

База налогообложения для активов: для валютных ценностей и прав денежного требования - денежная или номинальная стоимость, которая должна быть документально подтверждена, для других активов - расходы на приобретение, оценочная стоимость, биржевая стоимость или самостоятельно определенная для движимого имущества, находящегося (зарегистрированного) в Украине, за исключением транспортных средств и драгоценных металлов.

Документы о стоимости активов: валюта и право денежного требования - подаются, другие активы, которые находятся (зарегистрированы) в Украине, - по желанию декларанта. Также подаются другие активы, которые находятся (зарегистрированы) за рубежом.

Самое интересное - ставки: 5% для валютных ценностей, размещенных на счетах в банках Украины, и другие активы, находящиеся (зарегистрированные) в Украине, 9% - валюта, на банковских счетах и другие активы, которые находятся за границей, право денежного требования к нерезидентам, 2,5% - по ОВГЗ, приобретенных в период с 01.01.2021 по 20.06.2022. до подачи декларации. Подлежит уплате специальный сбор за однократное декларирование.

Активы, подлежащие освобождению, без подачи специальной декларации: недвижимое имущество в Украине в соответствии с государственными реестрами в виде квартиры до 120 кв. м или имущественных прав на такую квартиру; жилого дома до 240 кв. м или его незавершенного строительства, при условии права собственности на земельный участок; нежилой недвижимости (в том числе незавершенной) некоммерческого назначения до 60 кв. м; земельных участков в пределах нормативов бесплатной приватизации. Также к таким активам относятся одно транспортное средство, которое есть в реестре (кроме ТС, предназначенного для перевозки 10 человек и более или объем двигателя ТС не менее 3 000 куб. см или средняя рыночная стоимость 375 МЗП, мотоцикл - 800 куб. см, самолета, вертолета, яхты, катера), другие активы - суммарной стоимостью не более 400 тыс. грн.

Почему нам не подходит чужой опыт амнистии капиталов

Разные страны в разное время проводили амнистию капиталов, однако в большинстве случаев она или выливалась в популизм, или проваливалась вследствие нежелания граждан декларировать доходы. Захотели это делать преимущественно из-за низкого уровня доверия к власти, государству и его институтам. Эксперты называют лишь несколько удачных примеров налоговой амнистии, самый удачный пока - в Аргентине, где предварительно проводилось несколько неудачных амнистий, удачной вышла лишь последняя, 2016-2017 годов. Именно аргентинский опыт планируют использовать у нас.

В Аргентине, пережившей несколько дефолтов, за период действия программы "стандартизации налогов" и "репатриации капиталов" граждане задекларировали почти $117 млрд, бюджет получил $9,5 млрд. Успех амнистии стал возможным благодаря прямой зависимости суммы налога от размера ранее незадекларированных активов (10%, если декларация была подана до 31 декабря 2016-го; 15%, если декларанты не спешили открывать свои доходы) и возможности участникам программы приобрести суверенные облигации: трехлетние на сумму $3 млрд, семилетние на сумму $5 млрд. Трехлетние бонды имели нулевую доходность, семилетние - 1%.

Сделаем маленькую, но важную ремарку, которая свидетельствует о том, что одна только амнистия капиталов без крепких государственных институтов и стабильной политической ситуации может быть случайным успехом. Период налоговой амнистии в Аргентине связан с правлением Маурисио Макри, бизнесмена, президента знаменитого футбольного клуба "Бока Хуниорс", мэра Буэнос-Айреса, который пришел к власти на лозунгах либерализации экономики и борьбы с коррупцией. Многим они понравились, поскольку граждане устали от левого популизма, в результате которого страну много лет бросало из огня да в полымя. Макри обещал направить полученные средства на выплату пенсий, что добавило поддержки его инициативе. Впрочем, стоит напомнить, что сам Макри попал в офшорный скандал, известный как "Панамагейт". А в итоге, несмотря на определенные успехи в должности, он проиграл выборы в том же году, когда Зеленский в Украине их выиграл. И проиграл в первом туре Альберто Фернандесу, деятелю, которого поддержало семейство очень влиятельных политиков - Киршнеров. Выборы 2019 года проходили на фоне рецессии и высокой инфляции, на чем снова удачно сыграли левые популисты. Поэтому когда в Украине преподносят опыт Аргентины в проведении налоговой амнистии, нужно говорить всю правду, а не только то, что выгодно.

А правда заключается в том, что почти всегда на такой шаг власть шла не от хорошего состояния экономики. Наоборот, в возвращении капиталов она видела возможность подлатать дырявую экономику. Поэтому в некоторых странах амнистия капитала стала национальным видом спорта. В упомянутой Аргентине такая амнистия проводилась пять раз, в Италии - где-то с десяток. Поэтому критики намерений власти провести добровольное декларирование отмечают: оно должно стать разовым и исключительным явлением, это мероприятие нужно проводить не для затыкания дыр в бюджете. К тому же сейчас выбрано не лучшее время: во-первых, об амнистии "слуги" говорят уже давно и начинать ее нужно было на волне народной любви, а не тогда, когда рейтинг власти идет вниз, что не способствует доверию населения к государству; во-вторых, не будет способствовать успеху и экономическая ситуация в стране, ухудшившаяся вследствие карантинных мер.

Намерения провести декларирование активов напоминают историю об электронном декларировании чиновников. Очень много украинцев, которые ознакомились с задекларированным имуществом и средствами чиновничества, были шокированы: мол, вот они, настоящие барыги. Нечто похожее может быть и сейчас. Поэтому если делать декларирование, то обязательно для всех. Иначе у нас будет амнистия за амнистией.
 

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