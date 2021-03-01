Позитив недели. Наш БТР-4МВ1 произвел фурор в Арабских Эмиратах

Кроме того: презентована малогабаритная РЛС «Снов», прошло обучение дивизиона ЗРС С-300В1, а в Одессе будут собирать вертолеты «Ирокез».

На международной выставке вооружений IDEX-2021 в ОАЭ Украина представила новейшей отечественный бронетранспортер БТР-4МВ1 с нетипичным для постсоветских стран дизайном. Кроме того, как сообщает «Депо», украинцы показали более двух десятков натуральных и макетных образцов перспективных вооружений, среди которых знаменитые "Ольха" и "Нептун".

БТР-4МВ1 создали в "Харьковском конструкторском бюро им. Морозова" и впервые представили в Украине во время международной выставки "Оружие и безопасность-2017". Однако все это время бронетранспортер находился в тени более известного "родственника" - БТР-4 "Буцефал".

Благодаря изменениям в передней части бронированной машины, а также ее технологическому решению в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО, удалось достичь принципиально нового уровня защиты: в стандартном исполнении броня выдерживает попадание 12,7-мм пуль в лобовой проекции. Потому футуристический внешний вид машины - не прихоть дизайнера, а современные тенденции бронезащиты.





Также при создании БТР-4МВ1 разработчики использовали модульный подход построения бронезащиты и разнесенную броню, в том числе керамическую (первое практическое применение ее в украинской бронетехнике). Такой модульный подход позволяет в полевых условиях оперативно заменять поврежденные элементы верхнего слоя брони. Благодаря этим мерам защиты БТР-4МВ1 значительно превышает любой образец БТР или БМП, который сейчас находится на вооружении украинской армии.

Все ходовые свойства, которые обеспечивает колесная формула 8х8 в сочетании с немецким двигателем от Deutz и американской трансмиссией Alisson, остались без изменений: его максимальная скорость - 110 км/ч. Кроме того, БТР-4МВ1 сохранил возможность форсирования водных преград вплавь со скоростью до 10 км/ч.

В БТР-4МВ1 полностью отсутствуют окна, а за счет установки бронированных видеокамер по всему периметру бронетранспортера реализована система кругового обзора. Это позволяет водителю-механику видеть на своих мониторах обзор местности на 360 градусов.

Стандартным боевым модулем считается БМ-7 "Парус", но при необходимости может быть установлен любой другой современный модуль - "Штурм", "Шквал" или "Гром". Кроме этого, в вооружении применены современные технологии, такие как дальномер и тепловизорная камера. Система управления огнем позволяет одновременно отслеживать до 10 целей и уничтожать или все 10, или выборочно.

БТР-4МВ1 можно за короткое время приспособить к выполнению любой задачи, от дозорно-разведывательной до машины-амфибии для морской пехоты. Такой подход используется в лучших образцах бронетехники стран-членов НАТО.

В Украине представлена малогабаритная РЛС "Снов"

ХК "Укрспецтехника" продемонстрировала опытный образец своей новой автоматизированной радиолокационной станции "Снов". Как сообщает Defense Express, РЛС "Снов" предназначена для обнаружения воздушных и надводных целей. Дальность обнаружения - до 60 км. Высота обнаружения - 6 км. Наиболее интересным является то, что подобная РЛС способна обнаруживать небольшие цели (типа БПЛА) на довольно значительном расстоянии и маленьких высотах.





Потребность в подобных средствах обнаружения целей отметили в своем докладе и представители ЦНИИ ВВТ ВСУ. Согласно выводам военных ученых, в Воздушных Силах ВСУ пока остается нерешенным в полном объеме задачи контроля воздушного пространства на малых и предельно малых высотах вдоль государственной границы Украины и вокруг важных государственных объектов. Поскольку существующая на сегодня в радиотехнических войсках сеть радиотехнических подразделений способна создать круглосуточное сплошное радиолокационное поле с нижней границей около 1500 метров и очаговое радиолокационное поле с нижней границей около 300 метров.

"Малогабаритная обзорная автоматизированная РЛС с дистанционным управлением, предложенная АО "ХК "Укрспецтехника", обеспечит обзор воздушного пространства в диапазоне высот от 20 до 5000 м и круглосуточную работу. Тактико-технические характеристики РЛС соответствуют современным требованиям и мировым аналогам РЛС такого класса", - отметили представители ЦНИИ.

В ВСУ прошли учения дивизиона ЗРС С-300В1

На базе отдельного подразделения зенитной ракетной бригады имени Пилипа Орлика прошли показательные тактические учения с привлечением командиров воинских частей и подразделений зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг".

Как сообщается на Фейсбук-странице Воздушного командования "Юг", в ходе учений подразделением отрабатывались вопросы приведения в боевую готовность, осуществление передислокации в новый район, планирования и ведения боевых действий, восстановления боеспособности. Для отработки вопросов противодействия диверсионно-разведывательным группам противника были привлечены представители Сил специальных операций, Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины и Национальной полиции Украины.

Спецификой проведения учений также было внедрение в подготовку подразделений, форм и методов обучения Вооруженных Сил стран НАТО.

Латвия передала нашей армии 7 санитарных бронированных машин Land Rover

Латвийская Республика передала Вооруженным Силам Украины семь санитарных легкобронированных автомобилей Land Rover Defender. Об этом сообщает Посольство Украины в Латвии.

"Борьба за территориальную целостность Украины продолжается, несмотря на пандемию Covid-19 и последствия глобального экономического спада. Латвия должна продолжать помогать Украине во всем, что мы можем предложить в этих обстоятельствах, поскольку Украина является нашим близким партнером в сфере военного сотрудничества", - подчеркнул вице-премьер - министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Сообщается также, что латвийское правительство приняло решение направить 45 тыс евро на реализацию программы реабилитации в Латвии украинских военных, получивших ранения во время российской агрессии против Украины.

В Одессе будут собирать американские "Ирокезы"

Лицензионную сборку американских вертолетов Bell UH-1 Iroquois начнут на Одесском авиационном заводе. Об этом, как сообщает "Думская", заявил директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев.

По его словам, производство разместят в одном из цехов завода, а первый борт должен быть собран к 30-летию Независимости Украины, то есть летом 2021 года. "Организация производства вертолетов сейчас находится на завершающей стадии. Проект финансируется за счет инвестиционных средств", - отметил он.

Директор авиазавода Виталий Юхачев подчеркнул, что "Ирокез" - многоцелевой вертолет. Он может быть и транспортным, и пассажирским, а при наличии подвесного вооружения - ударным.

"Ирокез" принимал участие практически во всех войнах последних пяти десятилетий. Сейчас он находится на вооружении более чем 70 стран мира, включая США и ФРГ. Машина постоянно модифицируется, создано около тридцати модификаций, есть современные варианты, в частности для ВВС Канады с двумя двигателями - CH-135 Twin Huey.