Позитив недели. Наш БТР-4МВ1 произвел фурор в Арабских Эмиратах

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Позитив недели. Наш БТР-4МВ1 произвел фурор в Арабских Эмиратах

08:55 01.03.2021 |

Политика

Кроме того: презентована малогабаритная РЛС «Снов», прошло обучение дивизиона ЗРС С-300В1, а в Одессе будут собирать вертолеты «Ирокез».

На международной выставке вооружений IDEX-2021 в ОАЭ Украина представила новейшей отечественный бронетранспортер БТР-4МВ1 с нетипичным для постсоветских стран дизайном. Кроме того, как сообщает «Депо», украинцы показали более двух десятков натуральных и макетных образцов перспективных вооружений, среди которых знаменитые "Ольха" и "Нептун".

БТР-4МВ1 создали в "Харьковском конструкторском бюро им. Морозова" и впервые представили в Украине во время международной выставки "Оружие и безопасность-2017". Однако все это время бронетранспортер находился в тени более известного "родственника" - БТР-4 "Буцефал".

Благодаря изменениям в передней части бронированной машины, а также ее технологическому решению в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО, удалось достичь принципиально нового уровня защиты: в стандартном исполнении броня выдерживает попадание 12,7-мм пуль в лобовой проекции. Потому футуристический внешний вид машины - не прихоть дизайнера, а современные тенденции бронезащиты.


Также при создании БТР-4МВ1 разработчики использовали модульный подход построения бронезащиты и разнесенную броню, в том числе керамическую (первое практическое применение ее в украинской бронетехнике). Такой модульный подход позволяет в полевых условиях оперативно заменять поврежденные элементы верхнего слоя брони. Благодаря этим мерам защиты БТР-4МВ1 значительно превышает любой образец БТР или БМП, который сейчас находится на вооружении украинской армии.

Все ходовые свойства, которые обеспечивает колесная формула 8х8 в сочетании с немецким двигателем от Deutz и американской трансмиссией Alisson, остались без изменений: его максимальная скорость - 110 км/ч. Кроме того, БТР-4МВ1 сохранил возможность форсирования водных преград вплавь со скоростью до 10 км/ч.

В БТР-4МВ1 полностью отсутствуют окна, а за счет установки бронированных видеокамер по всему периметру бронетранспортера реализована система кругового обзора. Это позволяет водителю-механику видеть на своих мониторах обзор местности на 360 градусов.

Стандартным боевым модулем считается БМ-7 "Парус", но при необходимости может быть установлен любой другой современный модуль - "Штурм", "Шквал" или "Гром". Кроме этого, в вооружении применены современные технологии, такие как дальномер и тепловизорная камера. Система управления огнем позволяет одновременно отслеживать до 10 целей и уничтожать или все 10, или выборочно.

БТР-4МВ1 можно за короткое время приспособить к выполнению любой задачи, от дозорно-разведывательной до машины-амфибии для морской пехоты. Такой подход используется в лучших образцах бронетехники стран-членов НАТО.

В Украине представлена малогабаритная РЛС "Снов"

ХК "Укрспецтехника" продемонстрировала опытный образец своей новой автоматизированной радиолокационной станции "Снов". Как сообщает Defense Express, РЛС "Снов" предназначена для обнаружения воздушных и надводных целей. Дальность обнаружения - до 60 км. Высота обнаружения - 6 км. Наиболее интересным является то, что подобная РЛС способна обнаруживать небольшие цели (типа БПЛА) на довольно значительном расстоянии и маленьких высотах.


Потребность в подобных средствах обнаружения целей отметили в своем докладе и представители ЦНИИ ВВТ ВСУ. Согласно выводам военных ученых, в Воздушных Силах ВСУ пока остается нерешенным в полном объеме задачи контроля воздушного пространства на малых и предельно малых высотах вдоль государственной границы Украины и вокруг важных государственных объектов. Поскольку существующая на сегодня в радиотехнических войсках сеть радиотехнических подразделений способна создать круглосуточное сплошное радиолокационное поле с нижней границей около 1500 метров и очаговое радиолокационное поле с нижней границей около 300 метров.

"Малогабаритная обзорная автоматизированная РЛС с дистанционным управлением, предложенная АО "ХК "Укрспецтехника", обеспечит обзор воздушного пространства в диапазоне высот от 20 до 5000 м и круглосуточную работу. Тактико-технические характеристики РЛС соответствуют современным требованиям и мировым аналогам РЛС такого класса", - отметили представители ЦНИИ.

В ВСУ прошли учения дивизиона ЗРС С-300В1

На базе отдельного подразделения зенитной ракетной бригады имени Пилипа Орлика прошли показательные тактические учения с привлечением командиров воинских частей и подразделений зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг".

Позитив недели. Наш БТР-4МВ1 произвел фурор в Арабских Эмиратах

 

Как сообщается на Фейсбук-странице Воздушного командования "Юг", в ходе учений подразделением отрабатывались вопросы приведения в боевую готовность, осуществление передислокации в новый район, планирования и ведения боевых действий, восстановления боеспособности. Для отработки вопросов противодействия диверсионно-разведывательным группам противника были привлечены представители Сил специальных операций, Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины и Национальной полиции Украины.

Спецификой проведения учений также было внедрение в подготовку подразделений, форм и методов обучения Вооруженных Сил стран НАТО.

Латвия передала нашей армии 7 санитарных бронированных машин Land Rover

Латвийская Республика передала Вооруженным Силам Украины семь санитарных легкобронированных автомобилей Land Rover Defender. Об этом сообщает Посольство Украины в Латвии.

Позитив недели. Наш БТР-4МВ1 произвел фурор в Арабских Эмиратах

 

"Борьба за территориальную целостность Украины продолжается, несмотря на пандемию Covid-19 и последствия глобального экономического спада. Латвия должна продолжать помогать Украине во всем, что мы можем предложить в этих обстоятельствах, поскольку Украина является нашим близким партнером в сфере военного сотрудничества", - подчеркнул вице-премьер - министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Сообщается также, что латвийское правительство приняло решение направить 45 тыс евро на реализацию программы реабилитации в Латвии украинских военных, получивших ранения во время российской агрессии против Украины.

В Одессе будут собирать американские "Ирокезы"

Лицензионную сборку американских вертолетов Bell UH-1 Iroquois начнут на Одесском авиационном заводе. Об этом, как сообщает "Думская", заявил директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев.

Позитив недели. Наш БТР-4МВ1 произвел фурор в Арабских Эмиратах

 

По его словам, производство разместят в одном из цехов завода, а первый борт должен быть собран к 30-летию Независимости Украины, то есть летом 2021 года. "Организация производства вертолетов сейчас находится на завершающей стадии. Проект финансируется за счет инвестиционных средств", - отметил он.

Директор авиазавода Виталий Юхачев подчеркнул, что "Ирокез" - многоцелевой вертолет. Он может быть и транспортным, и пассажирским, а при наличии подвесного вооружения - ударным.

"Ирокез" принимал участие практически во всех войнах последних пяти десятилетий. Сейчас он находится на вооружении более чем 70 стран мира, включая США и ФРГ. Машина постоянно модифицируется, создано около тридцати модификаций, есть современные варианты, в частности для ВВС Канады с двумя двигателями - CH-135 Twin Huey.
 

ПО РУБРИКАМ

11:09 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 26.02.21

11:06 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 01.03.21

08:34 Доказательства нарушений в ПриватБанке до его национализации заняли 22 коробки - Рожкова

08:27 Взыскание 10 миллиардов с ПриватБанка: ВСП отказалась рассматривать жалобу на судью Вовка

08:18 Экс-глава правления Приватбанка Дубилет находится за пределами Украины

07:52 Курс доллара слабо снижается 1 марта в рамках коррекции

07:51 Золото дорожает 1 марта после сильнейшего падения в феврале

07:44 Фондовые биржи Азии уверенно растут 1 марта

07:42 Фондовые индексы США 26 февраля завершили неделю разнонаправленно

26.02 Доллар подскочил на межбанке 26 февраля из-за выплат по НДС

26.02 В JPMorgan порекомендовали инвестировать не более 1% портфеля в биткоин

26.02 Депозитные ставки для физлиц 26.02.21

26.02 Список активов Коломойского вне Украины и РФ в 2018г занимал до 18 страниц – суд

26.02 Дело ПриватБанка: Дубилет и Яценко вышли из учредителей Monobank

26.02 Первые 7 банков подписали соглашения с ФРП в рамках программы «Доступная ипотека 7%»

• дальше…

10:45 Индия успешно вывела на орбиту бразильский аппарат «Амазония-1» и ещё 18 спутников

10:39 Северный поток-2. В США начали расследование против нефтегазовой сервисной компании

10:20 Иран отверг предложение ЕС о переговорах с США по ядерной сделке

09:57 Байден после удара США по Сирии советует Ирану быть осторожнее

09:53 США обвинили саудовского принца в организации убийства Хашогги

09:43 Новозеландский Окленд будет изолирован из-за выявленного заражения коронавирусом

09:37 Впервые в Европе: Малага разрешила электроавтобус без водителя на дорогах города

09:32 Первые страны ЕС получили роботов для дезинфекции больниц, купленных за средства блока

09:27 В США утвердили вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования

09:22 Самая большая группа Европарламента меняет правила, чтобы выгнать партию Орбана

09:13 Кризис в Армении: у Пашиняна заговорили об импичменте президенту

07:58 Палата представителей США одобрила антикризисный пакет Байдена

26.02 Суд в Португалии приказал мужчине выплатить компенсацию бывшей подруге за 30 лет работы по дому

26.02 ФБР объявило в розыск «шеф-повара Путина»

26.02 Совет Европы обеспокоен ухудшением ситуации с правами человека в Крыму

• дальше…

25.02 Учасникам всеукраїнського тестування на діабет підготують програму профільних онлайн-консультацій

24.02 В Украине начал действовать адаптивный карантин

23.02 Буча, Вышгород, Боярка и Бровары: как будет работать City Express в Киеве

23.02 «Не Hyperloop»: в Мининфраструктуры рассказали, когда построят первую евроколею

22.02 Глава Ассоциации рыболовов Украины: перенасыщенные химией весенние ручьи убивают водоемы

17.02 На дороги в 2021 году правительство предусмотрело 23,3 млрд грн: какие области-фавориты

17.02 Водительские права можно будет продлить через портал «Дія»

17.02 Кабмин Украины продлил карантин до 30 апреля

17.02 Вакцину для профилактики COVID-19 от Pfizer подали на регистрацию в Украине – ГЭЦ

15.02 Институт глазных болезней им. Филатова впервые в мире провел уникальную операцию

15.02 На Оболонском острове в Киеве построят развлекательный парк

15.02 Украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19 после 1 марта - Ляшко

15.02 В Украине уже сформировано 347 мобильных бригад по вакцинации – Ляшко

12.02 Украина и Евросоюз договорились об обмене информацией для борьбы с мошенничеством

12.02 65% украинцев готовы вакцинироваться от Covid-19 - опрос

• дальше…

09:05 Турборежим 2.0. Как долго продлится консенсус олигархов

08:55 Позитив недели. Наш БТР-4МВ1 произвел фурор в Арабских Эмиратах

08:48 Захарченко и «Воля народа Донбасса». Кому выгодна тема "выборов президента" всея ОРДЛО

08:34 Доказательства нарушений в ПриватБанке до его национализации заняли 22 коробки - Рожкова

08:27 Взыскание 10 миллиардов с ПриватБанка: ВСП отказалась рассматривать жалобу на судью Вовка

08:18 Экс-глава правления Приватбанка Дубилет находится за пределами Украины

26.02 Апробация двухпалатного парламента: Зачем «слугам» Конгресс для местной власти

26.02 Зеленский предлагает налоговую амнистию под 5-9% и льготную под 2,5% в ОВГЗ

26.02 Список активов Коломойского вне Украины и РФ в 2018г занимал до 18 страниц – суд

26.02 Зеленский увеличил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру – указ

26.02 «Идеальный посол»: Почему Маркарова лучше всего подошла Зеленскому на роль посла в США

26.02 От оружия до недостатка контроля: Четыре причины, почему Украину пока не берут в НАТО

25.02 Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США

25.02 Сергей Фурса: О репутации. О Приватбанке. И о Монобанке

25.02 Журналисты запрещенных каналов Медведчука создают новый канал на базе львовского

• дальше…

10:45 Индия успешно вывела на орбиту бразильский аппарат «Амазония-1» и ещё 18 спутников

09:37 Впервые в Европе: Малага разрешила электроавтобус без водителя на дорогах города

26.02 Toyota создала модульные водородные топливные элементы для широкого применения

26.02 Rolls-Royce представил «космический» Phantom

26.02 Глава BMW: Tesla потеряет лидерство на рынке электрокаров

26.02 Британские спецслужбы намерены использовать ИИ для обеспечения нацбезопасности

26.02 TikTok будет вынужден выплатить $92 млн по иску о злоупотреблении персональными данными пользователей

26.02 Peugeot радикально изменила логотип

25.02 Дженсен Хуанг: NVIDIA ориентируется на игроков — майнинг не будет приносить компании много доходов

25.02 Volvo Cars и Geely отказались от плана полного слияния, объединят ряд бизнесов

25.02 Ford посвятил новую версию Explorer крупнейшему техасскому ранчо

25.02 Мировой рынок аккумуляторов для электромобилей вырос за год на 21%

25.02 Планшет-трансформер Wistron Foldbook оснащён гигантским гибким дисплеем

25.02 Парламент Австралии принял закон о регулировании медиарынка в интернете

25.02 YouTube предоставит родителям новые возможности для контроля контента, к которому имеют доступ их дети

• дальше…

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно