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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Захарченко и «Воля народа Донбасса». Кому выгодна тема "выборов президента" всея ОРДЛО

08:48 01.03.2021 |

Политика

 Олег Полищук / Деловая столица

Выводя на манеж экс-главу украинского МВД времен Януковича, лубянская башня Кремля имеет несколько целей, одной из которых является банальная месть за отлучение чекистского "Внешторгсервиса" от торговли углем из квазиреспублик в интересах Медведчука.

На фоне седьмой годовщины российской оккупации украинского Крыма и дискуссии на Генассамблее ООН об актуальном положении дел на захваченной Россией части Донецкой и Луганской областей Украины топ-пропаганда страны-агрессора сделала настоящий финт ушами, заговорив вдруг о неких перспективах объединения двух «народных республик» и даже представив «кандидата в президенты» всея ОРДЛО. 22 февраля в эфире государственного телеканала RT (в недавнем прошлом Russia Today) появилось почти двухчасовое интервью с бывшим главой украинского МВД времен Януковича, нынешним гражданином РФ Виталием Захарченко.

Поводом для разговора послужили якобы его воспоминания о Майдане, но весь смысл засветки давно потерявшегося на российских просторах персонажа, заочно арестованного в Украине, стал понятен уже ближе к концу, когда речь зашла о будущем Донбасса. «Необходимо придать больше государственности вот этому региону... Необходимо объединить регион в один регион», - несколько путанно объяснил Захарченко программу близкой к себе и никому ранее неизвестной организации «Воля народа Донбасса».

Пришлось ведущему-пропагандисту Красовскому немного помочь собеседнику, и на прямой его вопрос, готов ли тот стать «президентом объединенного Донбасса», беглый экс-чиновник сказал, наконец, главное: «Если так вопрос будет стоять и народ захочет меня там видеть в качестве президента - у меня достаточно сил и опыта. Да, я готов». А на уточнение, готова ли Россия его воспринимать, смог лишь сказать: «Надеюсь, что да». В свою очередь, Красовский поставил жирную точку в эфире: «Виталий Захарченко, бывший министр внутренних дел и, я так надеюсь, будущий президент объединенного Донбасса был у нас в студии». При этом данная презентация в YouTube за несколько дней после премьеры смогла набрать каких-то 35 тыс. просмотров. Одним словом, успех ее был весьма сомнительным.

Роль актеров второго плана

Впрочем, уже спустя пару дней на одном из сепаратистских Telegram-каналов появились результаты опроса, где фигурировал такой вопрос: «Если бы объединение ДНР и ЛНР происходило сегодня, чью кандидатуру вы поддержали бы на должность главы Союза народных республик»? Так, нынешние главари российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске Пушилин и Пасечник заняли, соответственно, четвертое и пятое места (Пушилин получил 12% голосов, а Пасечник - вообще 9%), зато «серебряным призером» оказался с 22% именно Захарченко, известный в нынешних ОРДЛО разве что своей громкой фамилией (после ликвидации знаменитого однофамильца в донецком ресторане «Сепар» прошло не так уж много времени). Ну а лидером опроса, набрав 27%, стал бравый чекист Ходаковский - вечный конкурент как подорванного два с половиной года назад Захарченко, так и Пушилина. Что откровенно показало, кто эту самую псевдосоциологию и организовал.

Однако более важен не этот очевидный факт, а что как раз Ходаковский отметился таким образом в раскрутке нового фаворита из числа сбежавших в Москву «донецких». Он вообще отметился в качестве заправского пиарщика. «Посмотрите на промежуточный результат этого соцопроса: Захарченко уверенно конкурирует с действующими лидерами. Понятно, что соцопрос непрофессиональный и доверять такой форме исследования в полной мере не стоит, но и проигнорировать нельзя. Так что, парни, оказывается, что некоторая часть народа Донбасса готова видеть во главе себя представителей «диаспоры», - разрекламировал новую «звезду» ОРДЛО бывший СБУшник и заводила кровавой банды «Восток», которому в оккупации обеспечивается целостность и сохранность благодаря покровительству Лубянки.

Собственно, и за вновь всплывшим на поверхность Захарченко также маячит тень генералов ФСБ, курирующих ОРДЛО. Речь идет о генерал-полковнике Беседе и его соседе по подмосковной даче в элитной деревне Акулинино, также генерал-полковнике ФСБ Чемезове, который еще в 2015-м устроил бывшего покровителя «Беркута» и видного представителя «семьи» Януковича к себе в госкорпорацию «Ростех». С тех пор Захарченко и крутится вокруг старого путинского приятеля Чемезова, у которого до недавних пор были в донбасском активе и местная промышленная монополия в виде южноосетинской компании «Внешторгсервис», и «и. о. премьера ДНР», иркутский земляк Пашков, и уже через Лубянку - «глава ЛНР» Пасечник.

Месть за "Донские угли" Медведчука

Так зачем, спрашивается, Чемезову сотоварищи весь этот сыр-бор со своим протеже Захарченко? А дело в том, что, выводя на манеж экс-главу украинского МВД времен Януковича, лубянская башня Кремля поставила перед собой одновременно минимум две цели. Во-первых, это пока хоть и достаточно иллюзорная, но все-таки альтернатива будущего оккупированных районов Донбасса. Правда, как впихнуть «выборы президента» всея ОРДЛО, не разрушив окончательно существующие минский и нормандский форматы, тот еще вопрос. Однако пробный шар для широкой дискуссии уже брошен.

Хотя реакция Киева на все это была весьма оперативной - 25 февраля Печерский суд по ходатайству Офиса генпрокурора наложил арест на три квартиры и шесть гаражей Захарченко в центре Киева, а также на четыре его жилых дома и 24 земельных участка. На следующий день СНБО ввело против Захарченко вместе с еще девятью бывшими топ-чиновниками максимальные санкции по 13-ти пунктам. Таким образом, любые попытки вывести этого персонажа, незапятнанного кровью в ОРДЛО, в какой-то переговорный процесс нивелированы изначально и, скорее всего, бесповоротно.

Зато второй целью засветки в новой роли беглого Захарченко являются сугубо внутрикремлевские разборки, а именно: банальная месть за отлучение чекистского «Внешторгсервиса» от торговли углем из квазиреспублик в интересах Виктора Медведчука и его «Донецких углей», уже подпавших под санкции украинского Совбеза неделей ранее. То есть спасение Путиным заработков своего кума за счет старого друга Чемезова последнему явно пришлось не по душе, посему такая его «ответка» еще долго будет икаться Кремлю и его хозяину.
 

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