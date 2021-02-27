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Доллар подскочил на межбанке 26 февраля из-за выплат по НДС
23:48 26.02.2021 |
26 февраля безналичный курс доллара взлетел на 8 копеек, и неделя на межбанке завершилась на 27,97-27,98 грн/$.
Впрочем, обменники отреагировали на все это очень спокойно. Средние наличные курсы не изменились, зафиксировались на таких отметках:
* 27,98-28,10 грн/$ - на продаже;
* 27,65-27,85 грн/$ - на покупке.
Люди стараются продавать доллар в банках, предлагающих цены повыше. Но покупают его по-прежнему вяло.
Торговля на межбанке немного оживилась и объемы подросли - со $115 млн до $131 млн. Однако они по-прежнему далеки от средних $150-180 млн.
"Большинство сделок прошло в узком курсовом коридоре - 27,94-27,95 грн/$. Спекулянты пытались поднять котировки повыше, но они почти все торги не доходили более чем до 27,96 грн/$. Скачок на 27,97-27,98 грн/$ случился под занавес дня, причем на совсем небольших объемах - $10-15 млн", - описал настроения на торгах финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Подорожание доллара стало возможным благодаря новой крупной выплате по НДС. Госказначейство сегодня перечислило бизнесу в рамках возмещения по этому налогу 2,04 млрд грн, доведя общую сумму выплат за неделю до 9,5 млрд грн.
Также эксперты говорили о возможном влиянии на наш рынок негативных внешних новостей о вчерашнем провале котировок на американском фондовом рынке. Этой ночью (по киевскому времени) обвалились основные индексы США: Nasdaq - на 3,5%, S&P500 - на 2,5%. Рынки негативно отреагировали на подорожание госдолга Соединенных Штатов: ставки по десятилетним казначейским обязательствам США (treasury US) подскочили с 1,3% до 1,6%. Все понимают, что это нездоровое для экономики явление.
"Полагаю, что на украинском рынке могли сказаться отголоски шторма на мировых фондовых рынках. Есть опасения, что нерезиденты могут больше урезать свое присутствие в нашей стране", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
К вечеру сегодняшнего дня американский фондовый рынок уже успел отойти после вчерашнего провала: торги в США начались с роста Nasdaq на 1,02%, а S&P500 - на 0,42%. Тем не менее, неприятный звоночек для нашего рынка украинские финансисты услышали.
Они опасаются, что нашему Минфину придется повышать доходности по облигациям внутреннего госзайма, чтобы их продолжали покупать иностранцы, чтобы они заводили в Украину валюту и помогали нам обслуживать огромный госдолг.
4 марта от Нацбанка ждут повышения учетной ставки на 0,5% (до 6,5%), а затем и плавного роста доходностей по ОВГЗ. Особенно на фоне предстоящих выплат по госдолгу. Например, на следующей неделе их будет несколько:
* понедельник, 1 марта: выплата процентов по еврооблигациям на $335 млн;
* среда, 3 марта: погашение гривневых ОВГЗ на 11,7 млрд грн + уплата процентов на 3,4 млрд грн = 15,1 млрд грн;
* пятница, 5 марта: погашение ОВГЗ на 135 млн грн.
Единственное, что сейчас может выручить чиновников - это начало полевых работ в агросекторе. Под них уже начинают активнее продавать доллар, а в ближайшую неделю-другую станут это делать еще в больших объемах.
"Началось стремительное потепление, и сельхозпроизводители активизируют подготовительные работы перед посевной. Будут активнее под это продавать доллар на закупку горюче-смазочных материалов, удобрений и прочее. Поэтому валютные продажи должны расти, а гривна - укрепляться. Даже без нерезидентов, которые могут поджидать повышение ставок", - заметил Василий Невмержицкий.
На этом фоне финансисты прогнозируют пока сохранение действующего диапазона - 27,90-28,0 грн/$. А старт торгов в понедельник, 1 марта, ждут в рамках 27,95-27,98 грн/$.
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