«Идеальный посол»: Почему Маркарова лучше всего подошла Зеленскому на роль посла в США

Тарас Паньо / Depo.ua

Назначение Маркаровой послом в США, которое все-таки состоялась вчера после двухмесячной паузы, кажется попыткой Зеленского улучшить имидж Украины в Вашингтоне. Сохранив при этом все рычаги влияния на политические отношения с США на Банковой.

Вчерашний указ президента Украины о назначении Оксаны Маркаровой послом Украины в США стал финалом формального дипломатического ритуала, который подобные назначения сопровождает и который начался еще осенью прошлого года. Но из-за сопутствующих обстоятельств - в первую очередь, связанных со сменой властной команды в США - несколько замедлился. Потому что хотя агреман из Вашингтона Маркарова и получила еще в прошлом году, соответствующий указ о назначении на должность на Банковой решили публиковать уже после инаугурации Джо Байдена и "стабилизации" в Вашингтоне.

С одной стороны, кандидатура Маркаровой на роль посла в США представляется вполне достойной. Недаром же министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в свое время хвастался, что "Маркарова идеально вписалась в воображаемый портрет посла Украины в Вашингтоне". Она, для начала, свободно владеет английским, имеет заметный опыт ведения переговоров с иностранцами, особенно связанных с экономическими вопросами, и формально отвечает всем критериям, необходимым для выполнения поставленной Зеленским задачи: "налаживание эффективного диалога с администрацией нового президента США".

Учитывая значительный опыт сотрудничества с МВФ и адекватные результаты работы на посту главы Минфина, кандидатура Маркаровой стала положительным выбором с точки зрения сохранения имиджа Украины как государства, готового к реформам, в глазах новой вашингтонской администрации. Ее знания в области функционирования международных финансовых организаций могут когда-то сыграть Украине добрую службу. Это при условии, что к ее мнению на Банковой кто-то будет прислушиваться. Наконец, и пол Маркаровой, которая станет первой женщиной-послом Украины в США, тоже станет своеобразным дипломатическим позитивом на фоне гендерно сбалансированной администрации Байдена.

Но есть и несколько моментов, вызывающих беспокойство. Первый из которых - это факт, что истинно дипломатический опыт у Маркаровой полностью отсутствует. Таким образом, вместо того же Ельченко, который имел за плечами 40 лет дипломатического стажа, на должность приходит человек из несколько иной, хотя частично и смежной сферы. Человек, далекий как от истинно политического лоббизма и системной работы с политиками, которые могут поддержать Украину в Вашингтоне, так и от особенностей и специфики функционирования украинской дипломатической службы и МИД в целом. Конечно, все эти вещи можно "догнать и наверстать". Но, возможно, делать это следует, находясь в ранге высокопоставленного сотрудника посольства, а не сразу посла.

Впрочем, фраза Дмитрия Кулебы, что Маркарова "идеально вписалась в воображаемый портрет посла", наталкивает на мысль, что определенный недостаток опыта и укорененности в дипломатическую реальность на Банковой могут рассматривать как преимущество.

Поскольку если там отводят новому послу роль такого же "добытчика ресурсов", которую она играла в сотрудничестве с МВФ, а при том политическую сторону дела рассчитывает взять на себя Банковая, то кандидатура "технократа" с реформаторским имиджем, который не будет "глубоко лезть в политику", действительно может показаться идеальной. Наличие в прошлом мутноватой истории с "Актив-банком" и подольской недвижимостью может только способствовать зависимости нового посла от кураторов с Банковой.

Такая схема, в общем, тоже вполне имеет право на существование. Поскольку администрация Зеленского явно не первой в украинской истории пытается сохранить контроль над отношениями со стратегическими партнерами в обход МИДа. Другое дело, что когда оглянуться назад и посмотреть на многочисленные ошибки, допущенные командой Зеленского при выстраивании отношений с предыдущим президентом США (вроде неуместной коммуникации Ермака с Джулиани), то появляется крамольная мысль. О том, что главной угрозой для отношений является не кандидатура посла, а кураторы отношений с США в офисе Зеленского.