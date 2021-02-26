Доллар подешевел на межбанке 25 февраля из-за сокращений покупок Укрэксимбанка и слабого импорта

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

25 февраля валютчики развернули межбанк и опустили курс безналичного доллара на 6,5 копеек - до 27,89-27,90 грн/$.

Обменники свои цены почти не меняли. Средние наличные курсы остались в таких диапазонах:

* до 27,95-28,10 грн/$ - на продаже;

* до 27,65-27,85 грн/$ - на покупке.

Люди берут доллар по чуть-чуть, преобладает валютная продажа.

На межбанке шла неактивная торговля: объем сделок сократился со $133 млн до $115 млн на площадке Bloomberg.

С самого утра на покупку доллара снова выходил государственный Укрэксимбанк, и под него котировки задирали достаточно высоко - 27,97-27,98 грн/$. На рынке ждали похода на 28,0 грн/$. Однако его не произошло, поскольку Эксиму сегодня потребовалось мало валюты. Он достаточно быстро закончил свои приобретения, и ушел.

После чего котировки планомерно скатывались вниз: сначала на 27,92-27,94 грн/$, а затем и на 27,92 грн/$. Дно сегодняшнего межбанка - это 27,85 грн/$, и рядом с этой отметкой торговля могла завершиться. Однако появилась информация Госказначейства о самой крупной в феврале выплате по НДС - бизнес получил сразу 4,5 млрд грн. Потому котировки отстрелили наверх. Совокупный объем возмещений по налогу в феврале достиг 7,5 млрд грн.

"После того, как с межбанка ушел крупный покупатель курс доллара снова просел. Даже несмотря на возмещение НДС. Любое изменение конфигурации выводит рынок из баланса. Поскольку валютные покупатели слабы и не могут держать рынок", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В целом спрос и предложение были более-менее сбалансированы, и Нацбанк боится разрушить этот хрупкий баланс, потому не выходит на торги. Наблюдается за ситуацией со стороны. Он появится, если появятся крупные валютные продавцы. Такие, например, как иностранцы, покупающие наши облигации внутреннего госзайма.

Впрочем, скупщики ОВГЗ взяли паузу в своих крупных приобретениях. Если и берут наши бумаги, то по чуть-чуть. Сегодня, например, они продавали валюту, но совсем в скромных объемах. На рынке обсуждали тему "нерезиденты сдулись и будут ждать".

"Не думаю, что иностранцы ушли навсегда, скорее всего, они просто взяли паузу. Во-первых, потому что в мире росли доходности по суверенным долговым бумагам. Даже по 10-ти и 30-летним американским казначейским обязательствам (US treasuries) ставки подрастали, а это эмитент с рейтингом ААА. Во-вторых, покупатели наших ОВГЗ могут ждать пересмотра Нацбанком Украины учетной ставки, решение по которой должно быть объявлено в будущий четверг, 4 марта. Если произойдет ее повышение на 0,5% годовых (до 6,5% годовых), как прогнозируют многие из-за роста инфляции, то могут приподняться и доходности гособлигаций", - прокомментировал ситуацию финансовый эксперт Владислав Кравец.

На следующий вторник, 2 марта, Минфин заявил размещение 5-ти выпусков гривневых ОВГЗ. По тому же принципу, что и в предыдущие недели - с лимитами на короткие и средние сроки, и безлимитно на долгосрочные:

* на 3 месяца - лимит 500 млн грн;

* на 11 месяцев - лимит 2 млрд грн;

* 1,3 года - лимит 1,5 млрд грн;

* 2 года - безлимит;

* 3,2 года - безлимит.

Казначеи уверяют, что иностранцы пока не заводили валюту под новый аукцион Министерства финансов. А банки еще не получили новую рефинансирования (его выдают по пятницам) от Нацбанка, потому сложно спрогнозировать их возможности по покупкам ОВГЗ.

Из-за всего этого со стороны нерезидентов крупных продаж доллара пока не ждут. Их рассчитывают получить от аграриев, которые, как ожидается, по мере потепления начнут активнее готовиться к посевной, и будут под это продавать свои валютные запасы.

"Аграриев с более существенными продажами доллара ждет на межбанке по улучшения погоды. Агро - самый активный игрок, и его валютное предложение сформирует сильный сезонный тренд на укрепление гривны. Ко всему добавим, что снижается закупка энергоносителей в связи с прохождением отопительного периода", - отметил Андрей Шевчишин.

На завтра, 26 февраля, казначеи прогнозируют открытие межбанка в рамках 27,90-27,94 грн/$.