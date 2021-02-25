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Безнаказанная измена: Правда ли, что «слуги» собрались сажать в тюрьму коллаборационистов

09:03 25.02.2021 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

В Раде на текущей неделе зарегистрировали сразу три законопроекта, которыми предлагается криминализировать коллаборационизм. Это не первая попытка депутатов на законодательном уровне установить наказание для приспешников страны-агрессора. Предыдущие не были удачными.

Сначала напомним, как нардепы прошлого и нынешнего созывов пытались криминализировать коллаборационизм. 9 марта 2017 года соратник Арсения Яценюка Игорь Лапин зарегистрировал законопроект "О запрете коллаборационизма". 20 декабря того же года группой нардепов "Народного фронта" во главе с Сергеем Высоцким внесен законопроект "О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма" и альтернативный ему законопроект "Об установлении справедливости и наказании виновных в военных преступлениях по событиям на территории Донецкой и Луганской областей" (внесены группой авторов во главе с Натальей Веселовой 28 декабря 2017 года. В тот же день тот же авторский коллектив во главе с Сергеем Высоцким инициировал законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно коллаборационизма и усиления ответственности за государственную измену)". Все эти документы были раскритикованы юристами и правозащитниками главным образом за то, что будут нарушать права человека, гарантированные Конституцией.

В мае 2018 года внесение в ВР закона о коллаборационистах анонсировал и Петр Порошенко. Еще у него была законодательная инициатива прекращать гражданство тех лиц, которые имеют паспорта других государств и участвуют в выборах в этих государствах. То есть это касалось преимущественно крымчан. Законопроект Порошенко отозвал под давлением как правозащитников, так и политических оппонентов.

А уже в нынешней Раде 6 декабря 2019 года депутат от "Свободы" Оксана Савчук (сейчас она - среди соавторов законопроекта "слуг") предложила внести изменения в некоторые законодательные акты Украины (относительно установления уголовной ответственности за коллаборационизм). Но ее инициатива также не была реализована депкорпусом. Поэтому нынешняя попытка - шестая или шестая с половиной, если учесть законопроект, анонсированный Порошенко в 2018 году. Однако она отличается от предыдущих несколькими нюансами.

Нюанс первый: до сих пор "слуги" отмежевывались от криминализации коллаборационизма, поэтому два их законопроекта (№5143 и 5144 ) следует рассматривать в русле резкого разворота власти в сторону национал-патриотического электората. Напомним, месяц назад, 22 января, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников говорил, что в проекте закона о государственной политике переходного периода нет понятия "коллаборационист". Это было сознательным решением разработчиков проекта, поскольку этот термин имеет спорный значение и весьма негативную коннотацию по отношению ко всем, "и под коллаборационизм могут попасть с большой вероятностью нормальные несчастные люди, заложники". А 23 февраля целая группа депутатов монобольшинства зарегистрировала две законодательные инициативы, и в названиях обеих есть словосочетание "коллаборационная деятельность".

Нюанс второй: регистрация "слугами" их законопроектов состоялась на следующий день после появления среди зарегистрированных законопроекта депутатов фракции "ЕС" (№5133 ), главным автором которого является Петр Порошенко. Он еще 10 февраля сообщил, что "Европейская солидарность" разработала и инициирует принятие ряда нормативных актов, направленных на борьбу с российской пропагандой и противодействие коллаборационизму. Комментируя намерения предшественника, президент Зеленский заявил, что любые законодательные инициативы подобного рода "являются только потугами, поскольку любой лидер должен делать серьезные шаги, а не только говорить". И напомнил: у предшественников была возможность еще в 2018 году закрыть телеканалы, которые финансируются из России и ОРДЛО. В свою очередь сопредседатель фракции "слуг" в ВР Александр Корниенко сообщил: относительно всех инициатив "Евросолидарности" у монобольшинства будут альтернативные законопроекты, потому что "те проекты, которые предлагают коллеги, в чем-то нас не устраивают".

Из этого можно сделать вывод, что законодательная инициатива "ЕС" относительно криминализации коллаборационизма стала стимулом, раздражителем для "слуг" предложить свои проекты. То есть конкуренция между пятым и шестым президентами за национально-сознательного избирателя продолжается. И это неплохо, если, конечно, "зеленые" имеют целью проголосовать за свои инициативы, а не зарегистрировали их, чтобы только выглядеть большими патриотами, чем порошенковцы.

А опасность того, что тему заговорят, что на ней просто будут пиариться, существует. Одна из соавторов законопроектов "слуг" Евгения Кравчук рассказала, в чем суть их предложений. Они очень схожи с предложениями, изложенными в законопроекте "Евросолидарности". Однако в заявлении этого нардепа настораживает то, что она анонсирует "широкую дискуссию с привлечением экспертной среды". Из этого можно предположить, что в ближайшее время "слуги" вносить свои законопроекты в сессионный зал не будут. Поэтому не говорится ли о попытке перехватить инициативу у Порошенко только для того, чтобы наконец похоронить тему криминализации коллаборационизма? Ведь несложно спрогнозировать, что экспертная среда и особенно правозащитники раскритикуют идею ужесточения наказания за сотрудничество с врагом.

Третий нюанс: закон о коллаборационистах (безразлично, в чьем варианте - "ЕС" или "Слуги народа") потенциально позволит начать процедуру ликвидации пророссийских политических и медийных проектов в Украине. А как показывают даже последние события в Харькове, эти силы не только поднимают голову, но и откровенно наглеют. Поэтому из того, как монобольшинство будет вести себя со своими же законопроектами, можно будет делать выводы, действительно ли на Банковой хотят избавиться от влияния России и ее агентуры или просто затеяли игру в патриотов ради рейтингов.
 

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