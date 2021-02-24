Дело Приватбанка. Почему снятие с самолета Яценко и повестки Дубилету не пугают Коломойского

Юрий Вишневский / Деловая столица

Зеленский покажет Западу, как он жестко карает Коломойского. А олигарх отделается смешными для него деньгами.

Нынешняя власть любит шоу. Но она превзошла себя, когда показала, как снимают с самолета бывшего первого замглавы правления Приватбанка Владимира Яценко. Украинцев ошеломил рассказ о том, что экс-банкир вылетел на частном самолете из Днепра в направлении Вены, но доблестные сотрудники НАБУ не дали ему сбежать из страны и с помощью Госавиаслужбы вынудили самолет совершить посадку в аэропорту «Борисполь».

Подозрительная троица

Вскоре генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о продолжении шоу. Согласно ее заявлению, она согласовала сообщение о подозрении трем бывшим высокопоставленным деятелям Приватбанка в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге.

Венедиктова не называла фамилий, только должности, но было нетрудно вычислить, о ком именно идет речь. Это тот самый Владимир Яценко, который был снят с самолета, а также бывший глава правления Приватбанка Александр Дубилет (отец бывшего министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, который занимал эту должность с 29 августа 2019 г. по 4 марта 2020 г., в первый год президентства Владимира Зеленского) и бывший начальник департамента финансового менеджмента Приватбанка Елена Бычихина, которая одновременно занимала пост первого замглавы правления связанной с Приватбанком страховой компании «Ингосстрах».

Снятого с самолета Яценко задержали и вручили ему подозрение. Что же касается Дубилета-старшего и Бычихиной, то им, как гордо сообщило НАБУ, «о подозрении сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины, а именно - послано почтой, поскольку местонахождение подозреваемых не установлено». Оба они, по утверждению многих источников, пребывают за границей и недосягаемы для НАБУ.

По словам Венедиктовой, следствием установлено, что в декабре 2016 г. эти трое «подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения». «Ссылаясь на якобы заранее принятое и согласованное решение кредитного комитета банка от 2014 года, на самом деле подделанное задним числом», они «нанесли убытки в сумме 136 млн грн».

Главные зрители

Если показывают шоу, значит, обязательно должны быть зрители. Хотя, конечно, всем нам хочется льстить себе, что это шоу - для нас, но все-таки можно наверняка утверждать, что главные зрители - это не мы, а западные партнеры и международные кредиторы. То есть прежде всего США, ЕС и МВФ.

В июне прошлого года, когда МВФ утвердил программу кредитования на $5 млрд для Украины, управляющий директор и председатель МВФ Кристалина Георгиева сделала заявление, в котором среди прочего отметила, что эта программа будет сосредоточена «на повышении финансовой стабильности при одновременном возмещении затрат от банковских ссуд». Эти слова были тут же расшифрованы в сообщении The New York Times: «Примечательно, что фонд упомянул в своем заявлении вопрос, касающийся отношений между Зеленским и бизнесменом Коломойским. Украинский государственный банк подал в суд на Коломойского с требованием вернуть деньги, которые, по словам банковских регуляторов, он присвоил и отмыл за границей. МВФ призвал администрацию Зеленского активизировать эти усилия, отметив в своем заявлении, что украинское правительство должно уделять особое внимание "возмещению затрат" в банковских спорах».

Эта претензия высказывалась Киеву многократно за время президентства Зеленского. И проблема накалилась до такой степени, что две недели назад руководство ЕС озвучило ее публично прямо на совместной пресс-конференции с украинским премьером Денисом Шмыгалем. «Мы продолжаем настаивать на полном расследовании мошенничества с Приватбанком, имевшего место шесть лет назад», - заявил вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ассоциации Украина - ЕС в Брюсселе 11 февраля.

Миллионы вместо миллиардов

Вот для них и было это шоу. В связи с чем подчеркнем, что этих зрителей интересуют гораздо большие суммы, чем те, которые фигурируют в нынешней постановке. Процитируем сообщение НБУ за январь 2018 г.: «Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что ПАО "ПриватБанк" было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков в размере не менее $5,5 млрд».

Те 136 млн грн, в растрате которых в декабре 2016 г. подозреваются три экс-менеджера Приватбанка, это сущая ерунда - всего лишь $5,3 млн по тогдашнем курсу. $5,3 миллиона - это менее одной тысячной от той суммы мошенничества в $5,5 миллиарда, которую насчитала компания Kroll.

После показательного снятия Яценко с самолета своими сомнениями по этому поводу поделился бывший генпрокурор Юрий Луценко. Он рассказал в эфире телеканала «Украина 24», ссылаясь на свои источники внутри нынешней украинской власти, что новая американская администрация задала украинской власти четыре вопроса, «это неофициально, не какой-то ультиматум или письменное требование».

«Первый вопрос был - финансовая изоляция граждан Украины, которые попали под американские санкции, этот вопрос власть решила. Второй вопрос - недопущение перехода в китайскую собственность "Мотор Сичи", что является серьезным предметом беспокойства, также, насколько мы видим, Украина пошла навстречу. Третий - позиция о неприкосновенности директора НАБУ, и тут ситуация все время меняется, в зависимости от настроений властей. Четвертый пункт пожеланий - активизация расследований против одного из бывших собственников Приватбанка господина Коломойского. Пока что задержан аж целый замглавы правления, по моей информации, речь идет о подделке задним числом одного из договоров "Привата". Если это так - это не основное дело», - подчеркнул Луценко.

Показуха без последствий

Несомненно, у этого шоу есть еще одна задача - НАБУ хочет продемонстрировать партнерам и кредиторам Украины свою эффективность. Чтобы они настаивали на неприкосновенности директора НАБУ. Ну и Венедиктова тоже, наверное, хочет улучшить свой имидж.

Но вся эта показуха, скорее всего, не будет иметь серьезных последствий. Подозрение Дубилету-старшему и Бычихиной отправили почтой, но они вообще не в Украине, и им эти «письма счастья» от НАБУ, грубо говоря, до лампочки. Да и задержка Яценко в аэропорту была полной показухой. И смысл ее уже сейчас выглядит вполне ясным.

Очевидно, какое-то время дело будут расследовать. Но затем возможен вариант, что фигуранты дела пойдут на сделку со следствием и скажут, что готовы заплатить те самые 136 млн грн в качестве возмещения ущерба. На фоне того, сколько вывели из Приватбанка, это копейки.

Зато у всех будет профит. НАБУ продемонстрирует, как оно яростно воюет с коррупцией. Венедиктова похвастается раскрытием еще одного громкого дела. Зеленский покажет, как он жестко карает Коломойского. А Коломойский отделается смешными для него деньгами.

Признаком показухи можно считать и то, как 23 февраля, уже после заявления Венедиктовой о подозрении трем бывшим менеджерам Приватбанка, нардепы с орбиты Коломойского дружно проголосовали за поправки Зеленского к закону «О центральных органах государственной власти», которые фактически позволяют президенту управлять Кабмином без Верховной Рады. Если бы Зеленский действительно нанес Коломойскому болезненный удар, то мы бы увидели совсем другую реакцию.

А так это не более чем кварталовский спектакль для богатых зрителей, у которых хочется одолжить немножко денег. Ну и заодно это спектакль для украинцев, чтобы отвлечь нас с вами от вопросов о тарифном геноциде, о закатанном в асфальт ковидном фонде и об отсутствующих посадках нынешних высокопоставленных коррупционеров.