Безналичный доллар подорожал 23 февраля на выплатах по НДС и вакцинации

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Курс доллара стал активнее расти на межбанке: 23 февраля он прибавил сразу 7 копеек, и достиг 27,93-27,95 грн/$. В обменниках расценки практически не изменились:

* до 27,95-28,10 грн/$ - на продаже;

* до 27,65-27,80 грн/$ - на покупке.

Люди продолжают вяло покупать валюту, поэтому им стараются на менять наличные курсы.

На межбанке активность немного подросла после вчерашнего застоя: совокупный объем сделок увеличился с $90 млн до $130 млн. Однако на средние уровни - $150-180 млн - рынок не вышел.

Безналичные котировки с самого утра старались задрать повыше: день начался на 27,88-27,92 грн/$ и лишь ненадолго отошел назад - на 27,87-27,89 грн/$. Однако после обеда уверено поднялся на 27,9150-27,93 грн/$, а к вечеру закрепился на 27,93-27,95 грн/$.

"Сначала котировки межбанка подросли на покупках доллара со стороны госбанков. А после появилось сообщение от Госказначейства о выплате возмещений по НДС на 1,37 млрд грн, и это простимулировало второе валютное подорожание", - объяснил ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

К вечеру казначеи сообщили, что главным валютным покупателем дня стал государственный "Укрэксимбанк". Точных данных по его сделкам не было, но гулял слух о том, что он снова начал скупать доллар под оплату закупок вакцин против коронавируса.

"Если информация подтвердится, то станет точно понятно, что это было ситуативное движение курса. Ну а выплаты по НДС сдерживали продажи валюты, как и прежде", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

ОВГЗ взяли мало

Чего сегодня не дождались на межбанке, так это активных продаж доллара со стороны иностранцев под покупку гривневых облигаций внутреннего госзайма. Какие-то поступления валюты были, но не очень большие. Хотя общий результат сегодняшнего размещения ОВГЗ Минфином выглядит достаточно весомо - 10,5 млрд грн.

Но нужно понимать, что $123 млн было привлечено благодаря продаже 12-месячных долларовых бумаг. А гривневых гособлигаций чиновники разместили лишь на 7 млрд грн:

* на 2,1 млрд грн облигаций сроком обращения 1,5 года под 11,15% годовых;

* на 1,9 млрд грн - на 2 года под 11,8% годовых;

* на 1,4 млрд грн - на 1 год под 10,8% годовых;

* на 1,3 млрд грн - на 3 года под 12,05% годовых;

* на 518 млн грн - на 6 месяцев под 9,2% годовых.

В любую другую неделю такой объем привлечений назвали бы неплохим, но только не сейчас. Ведь завтра, 24 февраля, Минфину предстоит крупная выплата по старым выпускам ОВГЗ, и на нее нужно вполовину больше гривны:

* 10,6 млрд грн - погашение гособлигаций;

* 1,6 млрд грн - выплата процентов.

Всего правительство выплатит 12,2 млрд грн, а получило сегодня гривны лишь на 7 млрд. То есть рефинансирование долга не получится.

"Минфин продолжает планомерное снижение ставок по ОВГЗ, чтобы удешевить обслуживание госдолга. Вероятно, ему хватает имеющихся в наличии средств для выполнения госбюджета", - прокомментировал ситуацию Василий Невмержицкий.

Эксперты считают, что вопрос ставок сейчас важен для покупателей ОВГЗ, особенно для иностранных.

"Думаю, сыграл фактов МВФ, с которым мы пока не заключили новое кредитное соглашение. Плюс на мировом рынке растут ставки доходности и по надежным заемщикам, поэтому инвесторы уже не так рьяно бегут в высокодоходные бумаги с меньшим рейтингом", - заметил Андрей Шевчишин.

История "Привата" задела "Монобанк"

Главной новостью дня остаются уголовные дела по "Приватбанку". Сегодня стало известно, что официальные подозрения были объявлены не только Владимиру Яценко, который работал первом зампредом "Приватбанка" до его национализации. Но и еще двум топ-менеджерам:

* бывшему председателю Александру Дубилету (отец бывшего министра Кабмина Дмитрия Дубилета);

* бывшей начальнице департамента финменеджмента Елене Бычихиной.

При этом генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что этим дело не закончится и что готовятся новые обвинения в отношении других бывших менеджеров "Приватбанка".

Это сообщение сегодня серьезно переполошило финансовый рынок, поскольку перечисленные лица являются инвесторами действующих проектов.

"Речь о проекте "Монобанк", который реализуется на базе "Универсалбанка" Сергея Тигипко. Этот вопрос сегодня активно обсуждался на финансовом рынке. Ведь все знают, что двое их трех официальных подозреваемых - Александр Дубилет и Владимир Яценко - являются инвесторами "Монобанка". Речь о десятках миллионов гривен, точная доля их в компании неизвестна, но наверняка существенна. Наверняка они свернут инвестирование и могут затормозить развитие проекта. Да еще непонятно, что теперь будет с их акциями: их заморозят, конфискуют? Ничего не ясно. К тому же неясно, будут ли правоохранители привлекать прочих инвесторов "Монобанка" по уголовным делам "Приватбанка". Ведь в "Моно" работает очень много выходцев из "Привата": Олег Гороховский, Михаил Рогальский, Вадим Ковалев, Людмила Шмальченко. Что будет с их участием и с проектом в целом, если продолжатся задержания? Ничего неясно, все в подвешенном состоянии", - прокомментировал ситуацию заместитель председателя правления крупного банка.

Руководство и акционеры "Универсалбанка" пока не делали никаких заявлений после новостей об официальных подозрениях в адрес инвесторов "Монобанка" Александра Дубилета и Владимира Яценко. Возможно, они последуют позже.

НДС давит на курс

Активное обсуждение истории "Приватбанка" и возможное ее влияние на проект "Монобанка" пока лишь обсуждается на финансовом рынке. Но, как уверяют казначеи, не влияет на межбанк и на курс гривны.

Завтра старт безналичного рынка прогнозируют в рамках 27,92-27,96 грн/$. Если Госказначейство продолжит выплачивать крупные возмещения по НДС, то межбанк пойдет на 28,0 грн/$. Но если этого не произойдет, то котировки вернутся на 27,95 грн/$.

"Склоняюсь к сохранению движения 27,75-27,95 грн/$. Особенно, если брать во внимание то, что сегодняшняя покупка валюты могла быть ситуативной", - отметил Андрей Шевчишин.