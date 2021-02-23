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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как и за что Сергею Стерненко дали 7 лет и 3 месяца тюрьмы

17:50 23.02.2021 |

Политика

 Виктор Костенко / Деловая столица

23 февраля приморский суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным в похищении в 2015 году члена партии «Доверяй делам» одесского мэра Геннадия Труханова Сергея Щербича и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. "ДС" разбиралась в деле, по которому Стерненко дали реальный тюремный срок.

Кто такой Сергей Щербич

Сергей Щербич родился 4 июля 1984 года в Одессе. С 2004 по 2006 год работал Специализированном в строительно-монтажном предприятии. С 2006 по 2010 годы был депутатом V созыва Фонтанского сельского совета Коминтерновского района Одесской области. С 2012 года работал директором дома культуры села Фонтанка.

В 2004 году во время выборов президента был членом избирательной комиссии избирательного округа. С 2008 года являлся председателем общественного формирования по охране порядка и государственной границы "Комитет С".

Щербич был членом пророссийской партии "Родина". Политсилу возглавлял одиозный Игорь Марков, который после Революции Достоинства в 2014 году сбежал в Россию.

Отметим, Щербич в апреле 2015 года был внесен в базу сайта "Миротворец".

 

В его профиле на сайте указано, что он в 2013-2014 годах был участником «Антимайдана» в Киеве. Его называют "одним из организаторов завоза в Киев «титушек» из Одесской области".

Кроме того, в Сети было опубликовано видео, на котором он агитирует за бывшего президента-беглеца Виктора Януковича.


По непроверенным данным, указанным на "Миротворце", поддерживает связь с бывшим главой партии «Родина», боевиком террористической организации "ДНР" Вадимом Савенко.

Также на сайте опубликовано видео возможного сбора жителей села Фонтанка для поездки на Антимайдан в январе 2014 года, которым мог руководить Щербич.


Еще на одном видео - задержание активистами автобуса с "титушками" в Черкасской области от 20 февраля того же года. На этом видео, как указано на "Миротворце, был опознан Щербич.


Дело о похищении Сергея Щербича

24 апреля 2015 года Щербич заявил о своем похищении группой лиц. 30 апреля того же года должно было состояться заседание райсовета, на котором он должен был получить удостоверение депутата от партии "Доверяй делам" нынешнего мэра Одессы Генадия Труханова.

С 5 марта по телефону ему якобы стали поступать угрозы физической расправой с требованием отказаться от депутатской деятельности.

Впоследствии Сергей Щербич обратился в полицию и заявил о том, что его похитили и пытали.

Следственно-оперативная группа МВД установила, что в день похищения вечером 24 апреля Щербичу позвонил малознакомый человек, который предложил встретиться около автозаправочной станции в селе Фонтанка. Прибыв на место, депутат увидел пятерых мужчин, троих из которых он не знал, и два автомобиля: «Опель» и «Ниссан».

По словам правоохранителей, Щербичу предложили сесть на заднее сидение «Опеля», после чего увезли в направлении села Александровка. По дороге ему удалось выпрыгнуть из авто, но к нему подъехал «Ниссан» и из обоих транспортных средств вышли водители и пассажиры. Мужчины, отмечали в МВД, начали избивать заявителя и трижды выстрелили в него из травматического пистолета.

После этого пострадавшему надели на голову мешок и вывезли в Одессу. В городе его поместили в подвал, где, не снимая мешка с головы, продолжили наносить повреждения с использованием плоскогубцев. При этом, указывали силовики, злоумышленники требовали от него отказаться от депутатской деятельности.

Ночью Сергея Щербича вывели из подвала на автобусную остановку около Суворовского райсуда Одессы и сняли мешок. На остановке мужчина в балаклаве снова угрожал физической расправой Щербичу и его семье. После чего Щербича отпустили, он сам добрался домой и сообщил о случившемся родным и в правоохранительные органы.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Сам Щербич позже говорил, что узнал среди похитителей Сергея Стерненко, который тогда руководил одесской ячейкой "Правого сектора", и его соратника Руслана Демчука.

В сентябре 2015 против Сергея Стерненко было открыто уголовное производство по подозрению в деле о похищении и пытках человека.

В том же году Стерненко подал обращение в областную прокуратуру, СБУ и МВД с требованием привлечь Щербича к уголовной ответственности за его "антиукраинскую деятельность". Правоохранители на обращения активиста не реагировали.

Самого Стерненко по решению суда поместили в СИЗО 8 сентября 2015 года. Ему инкриминировали похищение и нанесение телесных повреждений Щербичу, чтобы завладеть его денежными средствами в размере 300 гривень.

Прокуратура просила приговорить активиста к 8 годам лишения свободы.

Подав апелляцию, Сергей Стерненко в 2016 году вышел под залог в размере 60 тысяч гривень. Необходимую сумму сторонники «Правого сектора» собрали за одну ночь.

Рассмотрение дела в суде некоторое время было приостановлено, поскольку Сергей Щербич отказывался давать показания и редко появлялся на заседаниях.

23 февраля 2021 года Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении Щербича и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Кроме того, Стерненко признали виновным в незаконном хранении оружия - травматического пистолета. По словам Стерненко, пистолет он нашел возле дома.

В результате, активисту назначили наказание за разбой и хранение оружие, а за похищение человека - освободили от ответственности из-за истечения сроков давности.

Сам Стерненко отрицает причастность к преступлениям, заявив в суде, что основанием для открытия уголовных производств стало бездоказательное заявление Сергея Щербича, а также найденное следователем в доме активиста оружие.

По словам Стерненко, прокуратура не предоставила суду доказательств.

"Нет свидетелей, нет фото или аудио, неизвестно, нападал ли вообще кто-либо когда-либо на Щербича. Есть только его слова, и на основе этих слов меня обвинили в похищении человека и в разбойном нападении", - написал он в Telegram.

Кроме того, активист заявил, что дело против него является "началом политически мотивированных расправ от Труханова".

Стерненко рассказывал, что в 2015 году к нему домой пришел следователь с обыском. Во время обыска, отмечает Стерненко, он добровольно выдал силовикам пневматическое оружие, коллекционный нож и шумовой пистолет.

Активист рассказал, что в экспертизе пистолета, который, по его словам, свободно продается и не нуждается в разрешении, "прямым текстом сказано, что пистолет стартовый".

По его словам, "эксперт МВД выкрутил из ствола втулку и после этого смог выстрелить резиновыми пулями из него".

"То есть эксперт сам сделал из стартового пистолета травмат. Но при этом он указал, что оружие стало огнестрельным", - отметил активист.

Кроме того, Стерненко рассказал, что в феврале судебный процесс над ним существенно ускорился.

"Раньше заседания проходили раз в месяц. А здесь стали происходить каждую неделю. И вот за последние 7 дней их было аж 3", - написал он.

 

Сторонники Стерненко уже анонсировали акции протеста в 16 городах Украины с требованием его освобождения.

Это не единственное обвинение в адрес Сергея Стерненко, который ранее был главой одесского "Правого сектора".

Так, в мае 2018 года состоялся конфликт с участием Сергея Стерненко и двух мужчин. Активист заявил, что на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Он утверждает, что отбивался и ранил соперника ножом, травма оказалась смертельной. У самого Стерненко и другого нападавшего также ножевые ранения.

Главное следственное управление СБУ объявило Сергею Стерненко о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса) и незаконном обращении с оружием (ч. 2 ст. 263). Следствие также настаивает, что Стерненко после совершения на него нападения якобы "сам себе нанес колото-резаные раны".

25 марта 2020 года произошла встреча руководства прокуратуры и Министерства внутренних дел, в которой приняли участие новоназначенный генпрокурор Ирина Венедиктова и ее заместители, а также министр внутренних дел Арсен Аваков и высшее руководство Национальной полиции. Во время встречи стороны «согласовали проведение необходимых следственных и процессуальных действий в ряде резонансных уголовных производств», к которым отнесли и дело Стерненко.

В сентябре 2020 года Приморский райсуд Одессы оставил в силе меру пресечения для активиста Сергея Стерненко в виде ночного домашнего ареста. В январе 2021-го суд отпустил Стерненко на поруки народного депутата Романа Лозинского ( "Голос").
 

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