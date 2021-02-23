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Рада отменила ограничение полномочий и.о. министра по требованию Зеленского
Верховная Рада внесла предложенные президентом Владимиром Зеленским поправки в закон о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы.
Как передает БизнесЦензор, за принятия соответствующего законопроекта №4531 с предложениями президента проголосовали 267 народных депутатов.
Инициированными предложениями президента предложено исключить из закона положения, ограничивающие полномочия исполняющих обязанности министра.
В предложениях президента необходимость отмены этих положений мотивируется тем, что непринятие Верховной Радой в течение длительного времени решения о назначении министра "неизбежно приведет к параличу деятельности соответствующего центрального органа исполнительной власти".
В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады указывает, что это позволит продолжить практику назначать и.о. министров в обход парламента.
"Исключение этих ограничений (а именно к этому сводится суть предложений) будет предоставлять исполнительной власти возможность предлагать для назначения на должности министров лиц, не имеющих поддержки законодательного органа, а в случае их не назначения парламентом - назначать таких лиц без решения парламента "исполняющими обязанности министра", которые будут иметь все полномочия назначенного парламентом министра. Таким образом создаются условия для фактического игнорирования конституционных полномочий Верховной Рады", - объясняют эксперты парламента.
Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский применил право вето к закону о возобновлении конкурсов на высшие должности государственной службы из-за поправки, ограничивающей полномочия и.о. министров.
Как пояснили в президентской фракции "Слуга народа", речь в первую очередь идет об ограничении полномочий временного главы Минэнерго Юрие Витренко, которого Рада дважды отказалась утвердить на этой должности.
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