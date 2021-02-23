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Украина подает в суд на РФ из-за покушения на Навального и политических убийств
12:50 23.02.2021 |
Правительство Украины обратилось в Европейский суд по правам человека с обвинениями против Российской Федерации.
Эту информацию "Европейской правде" подтвердили в пресс-службе ЕСПЧ.
"Правительство Украины подало новое заявление в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации. Дело касается утверждений украинского правительства о продолжающейся административной практике Российской Федерации, которая заключается в целенаправленных убийствах тех, кого считают оппонентами РФ, на территории России и других государств", - сообщили в Страсбурге.
В ЕСПЧ пока не уточняют содержание украинской жалобы, однако "Европейская правда" выяснила, что одним из эпизодов, который фигурирует в обвинениях, является покушение на убийство одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок", которое есть в распоряжении только российских спецслужб.
Информацию о том, что жалоба Украины касается Навального, в комментарии "Европейской правде" подтвердил также правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина, объяснив, что украинская жалоба утверждает, что это убийство каким-то образом касается Украины. "Нет обязанности для стран обосновывать связь с жалобой, наше государство просто сообщает о системном нарушении прав человека другим государством, а именно Российской Федерацией", - заявил он.
Присутствие Навального в перечне жертв нападений официальной власти РФ, впрочем, делает украинскую жалобу соответствующей требованиям ЕСПЧ относительно сроков давности.
В жалобе фигурируют также убийства, совершенные на территории Украины.
"Речь идет о системных убийствах тех, кого считают врагами России, как то сотрудников военной разведки и СБУ, которых убили в Киеве и Мариуполе", - пояснил Лещина.
Как известно, 27 июня 2017 году в Киеве в результате подрыва автомобиля погиб полковник ГУР Минобороны Максим Шаповал. 31 марта того же года в результате похожего теракта погиб полковник контрразведки СБУ Александр Хараберюш.
В Страсбурге уточняют, что в иске речь идет также об убийствах за пределами стран Совета Европы. "Украинское правительство также заявляет об административной практике Российской Федерации в нерасследовании этих убийств и умышленном проведении операций сокрытия, направленных на разочарование в усилиях по поиску ответственных лиц", - пояснили в ЕСПЧ.
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