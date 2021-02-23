Финансовые новости
- |
- 23.02.21
- |
- 01:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Банкиры 22 февраля немного подняли курс доллара на межбанке
23:47 22.02.2021 |
Новая валютная неделя началась с небольшого подорожания доллара на межбанке: его курс поднялся на 1 копейку, и вышел на 27,86-27,88 грн/$. В кассах наличные курсы выросли в среднем на 5 копеек:
* до 27,95-28,10 грн/$ - на продаже;
* до 27,65-27,85 грн/$ - на покупке.
На наличном рынке сохранились небольшие объемы сделок. Доминировала сдача доллара, и ощущались небольшие валютные покупки.
Объемы безналичной торговли сохранились на минимальных уровнях: уменьшились с пятничного $91 млн до $90 млн.
"День провели почти в боковике, без особых идей. После выходных шла раскачка. Теперь ждем новое размещение ОВГЗ завтра, погашение гособлигаций в среду и возмещение НДС на протяжении недели", - прокомментировал день руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
С самого утра валютные котировки старались загнать повыше: день начинался на 27,91-27,96 грн/$. Однако после полудня начались крупные продажи доллара со стороны экспортеров, и котировки отошли на 27,89-27,92 грн/$, а к вечеру и на 27,86-27,88 грн/$.
"Это в основном наши агропредприятия и металлурги, иностранцев с крупным заводом доллара под аукцион Минфина по облигациям внутреннего госзайма не наблюдалось. Плюс активизировались арбитражные операции банков", - рассказал финансовый эксперт Владислав Кравец.
Но излишка доллара не возникало, потому Нацбанку не было смысла появляться на торгах. Он на межбанк не выходил: ни сегодня, ни всю прошлую неделю.
Ключевой новостью дня стал разворот самолета с бывшим первым зампредседателя Приватбанка Владимиром Яценко на борту, и с вручением НАБУ ему подозрения в аэропорту "Борисполь". Хотя эксперты уверяют, что оно напрямую не сказалось на валютных торгах.
"Ситуация, конечно, интересная. Вероятно, что она отвлекла часть банкиров от торгов, но в целом не думаю, что отразилась на сегодняшних настроениях", - отметил Андрей Шевчишин.
Хотя эта тема целый день была на устах финансистов, и живо обсуждалась с точки зрения ответственности.
"В подобной ситуации могут оказаться многие топ-руководители и даже средний менеджмент банков. Говорят, что приватовца обвинят в выданных по приказу акционеров кредитах. Но нужно понимать, что так поступают во всех банках: если акционер чего-то хочет - он получает это от своего банка. Менеджеры все подпишут и оформят. Именно так сегодня обсуждали эту тему на финансовом рынке. Что если власти хотят наказать олигарха/олигархов, то нужно разбираться с ним напрямую, а не отрываться на исполнителях. Акционеры документы не подписывают, но являются выгодополучателями, вот бы их в розыск объявили и привезли наручниках. Если бы духу, конечно, хватило. Только тогда можно было бы говорить о какой-то политической воле, а не о показухе", - сказал председатель правления одного из банков.
Завтра, 23 февраля, на курс доллара будут напрямую влиять результаты размещения ОВГЗ: Минфин подтвердил заявку на 6 выпусков гособлигаций - одного долларового и 5-ти гривневых. А также выплаты возмещений по НДС, если Госказначейство увеличит его объемы. Сегодня оно выплатило бизнесу совсем мало - 329,4 млн грн.
Открытия межбанка во вторник ждут в рамках 27,85-27,90 грн/$.
"Думаю, завтра останемся в действующем курсовом диапазоне - 27,75-27,95 грн/$. Ну и будем ждеть драйверов нового движения", - спрогнозировал Андрей Шевчишин.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Посол Великобритании в Украине: Вы делаете не все и говорите: «А теперь мы хотим ПДЧ в НАТО!»
|Зачем Зеленский встретился с Кацубой в ОАЭ
|Исполнители получили доступ к данным о банковских счетах физлиц-должников, – Минюст
|Недовведенные санкции: Почему Зеленского рано называть украинским националистом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Школа изучения английского Greenwich предлагает услуги для корпоративных клиентов
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Большой передел. Кто и как теперь будет торговать углем из ОРДЛО
|Доллар подорожал перед выходными. Финансисты опасаются, что иностранцы перестанут скупать ОВГЗ
|СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены из-за финансирования терроризма - Данилов
|Зеленский против Порошенко: Как на Банковой пишут альтернативную историю для национал-патриотов
|Без конкурсов и зарплат: Как Зеленский свел шахтеров и ЕС по одну сторону антипрезидентских баррикад
|Замена Разумкова на Стефанчука не усилит Зеленского - интервью с политологом Виктором Небоженко
Это интересно
|Twitter запустил голосовые сообщения в личной переписке — пока всего в трёх странах
|Новый автомобильный датчик Sony позволяет определять объекты на расстоянии до 300 метров
|Электрический Mercedes-Benz EQC обзавелся двумя новыми версиями
|NVIDIA программно ограничит производительность GeForce RTX 3060 в майнинге
|Kia раскрыла внешность нового седана K8
|ПК с установленной Windows 10 научили менять настройки смартфонов
|Новый Tesla Roadster получит один электромагнитный «дворник»