Банкиры 22 февраля немного подняли курс доллара на межбанке

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Новая валютная неделя началась с небольшого подорожания доллара на межбанке: его курс поднялся на 1 копейку, и вышел на 27,86-27,88 грн/$. В кассах наличные курсы выросли в среднем на 5 копеек:

* до 27,95-28,10 грн/$ - на продаже;

* до 27,65-27,85 грн/$ - на покупке.

На наличном рынке сохранились небольшие объемы сделок. Доминировала сдача доллара, и ощущались небольшие валютные покупки.

Объемы безналичной торговли сохранились на минимальных уровнях: уменьшились с пятничного $91 млн до $90 млн.

"День провели почти в боковике, без особых идей. После выходных шла раскачка. Теперь ждем новое размещение ОВГЗ завтра, погашение гособлигаций в среду и возмещение НДС на протяжении недели", - прокомментировал день руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

С самого утра валютные котировки старались загнать повыше: день начинался на 27,91-27,96 грн/$. Однако после полудня начались крупные продажи доллара со стороны экспортеров, и котировки отошли на 27,89-27,92 грн/$, а к вечеру и на 27,86-27,88 грн/$.

"Это в основном наши агропредприятия и металлурги, иностранцев с крупным заводом доллара под аукцион Минфина по облигациям внутреннего госзайма не наблюдалось. Плюс активизировались арбитражные операции банков", - рассказал финансовый эксперт Владислав Кравец.

Но излишка доллара не возникало, потому Нацбанку не было смысла появляться на торгах. Он на межбанк не выходил: ни сегодня, ни всю прошлую неделю.

Ключевой новостью дня стал разворот самолета с бывшим первым зампредседателя Приватбанка Владимиром Яценко на борту, и с вручением НАБУ ему подозрения в аэропорту "Борисполь". Хотя эксперты уверяют, что оно напрямую не сказалось на валютных торгах.

"Ситуация, конечно, интересная. Вероятно, что она отвлекла часть банкиров от торгов, но в целом не думаю, что отразилась на сегодняшних настроениях", - отметил Андрей Шевчишин.

Хотя эта тема целый день была на устах финансистов, и живо обсуждалась с точки зрения ответственности.

"В подобной ситуации могут оказаться многие топ-руководители и даже средний менеджмент банков. Говорят, что приватовца обвинят в выданных по приказу акционеров кредитах. Но нужно понимать, что так поступают во всех банках: если акционер чего-то хочет - он получает это от своего банка. Менеджеры все подпишут и оформят. Именно так сегодня обсуждали эту тему на финансовом рынке. Что если власти хотят наказать олигарха/олигархов, то нужно разбираться с ним напрямую, а не отрываться на исполнителях. Акционеры документы не подписывают, но являются выгодополучателями, вот бы их в розыск объявили и привезли наручниках. Если бы духу, конечно, хватило. Только тогда можно было бы говорить о какой-то политической воле, а не о показухе", - сказал председатель правления одного из банков.

Завтра, 23 февраля, на курс доллара будут напрямую влиять результаты размещения ОВГЗ: Минфин подтвердил заявку на 6 выпусков гособлигаций - одного долларового и 5-ти гривневых. А также выплаты возмещений по НДС, если Госказначейство увеличит его объемы. Сегодня оно выплатило бизнесу совсем мало - 329,4 млн грн.

Открытия межбанка во вторник ждут в рамках 27,85-27,90 грн/$.

"Думаю, завтра останемся в действующем курсовом диапазоне - 27,75-27,95 грн/$. Ну и будем ждеть драйверов нового движения", - спрогнозировал Андрей Шевчишин.