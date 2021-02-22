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Исполнители получили доступ к данным о банковских счетах физлиц-должников, – Минюст
16:58 22.02.2021 |
Банки по требованию исполнителей будут предоставлять информацию о счетах должников и остатках средств на них.
Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, передает пресс-служба Минюста.
Он пояснил, что по итогам переговоров с Нацбанком, регулятор внес изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, которые вступили в силу 16 февраля 2021 года.
"Информация, которую будут предоставлять банки по требованию исполнителей относительно наличия, состояния счетов должника отныне в обязательном порядке должна содержать номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, которые имеются на таких счетах", - уточнил чиновник.
По словам Гайченко, указанные изменения не только значительно облегчат и ускорят работу исполнителей, но и станут основанием для введения автоматизации такого процесса.
Он добавил, что в связи с этим Минюстом разрабатываются изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, принятие которых в ближайшее время позволит автоматизировать процесс получения исполнителями номеров счетов должников - физических лиц и сумм средств, имеющиеся на таких счетах.
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