Исполнители получили доступ к данным о банковских счетах физлиц-должников, – Минюст

Банки по требованию исполнителей будут предоставлять информацию о счетах должников и остатках средств на них.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, передает пресс-служба Минюста.

Он пояснил, что по итогам переговоров с Нацбанком, регулятор внес изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, которые вступили в силу 16 февраля 2021 года.

"Информация, которую будут предоставлять банки по требованию исполнителей относительно наличия, состояния счетов должника отныне в обязательном порядке должна содержать номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, которые имеются на таких счетах", - уточнил чиновник.

По словам Гайченко, указанные изменения не только значительно облегчат и ускорят работу исполнителей, но и станут основанием для введения автоматизации такого процесса.

Он добавил, что в связи с этим Минюстом разрабатываются изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, принятие которых в ближайшее время позволит автоматизировать процесс получения исполнителями номеров счетов должников - физических лиц и сумм средств, имеющиеся на таких счетах.

