Недовведенные санкции: Почему Зеленского рано называть украинским националистом

Юрий Васильченко / Depo.ua

После введения санкций против Виктора Медведчука и его бизнеса начинают выплывать интересные подробности, которые оставляют больше вопросов, чем дают ответов.

19 февраля СНБО принял решение о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены нардепа Тараса Козака Натальи Лавренюк и других лиц, а 20 февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел это решение в действие. Под действие санкций, в частности, попала российская сеть по продаже спортивных товаров "Спортмастер".

Сетевое и экспертное сообщество эмоционально и преимущественно положительно отреагировало на действия власти, их поддержал и предшественник Зеленского на президентском посту Петр Порошенко, который призвал не останавливаться на принятых санкциях, а принять закон об ответственности коллаборационистов. Однако в СМИ появились тревожные сообщения, которые наталкивают на определенные мысли. Первое - СБУ якобы пыталась смягчить санкционный удар по бизнесу Медведчука, но СНБО эту позицию не поддержал. Впрочем, в самой спецслужбе это опровергли. Второе тревожное сообщение поступило из Житомирщины: по данным местных СМИ, в Новоград-Волынском районе на магистральном нефтепродуктопроводе, который планируется после санкций национализировать, продолжают откачивать нефтепродукты и заправлять автоцистерны. По словам очевидцев, которые вчера сделали фото с места происшествия, на территории нефтепродуктопровода находятся автоцистерны. Техника якобы беспрепятственно движется на территории нефтепродуктопровода, который по решению СНБО должен прекратить работать. И третье сообщение касается магазинов "Спортмастер", продолжающих работать в обычном режиме. По словам продавцов, никакого распоряжения о закрытии магазинов они не получали.

Делать вывод, что санкции саботируют или владельцам бизнеса дали время, чтобы они закрылись с меньшими для себя убытками, еще рано. Все покажет эта неделя. Однако уже можно делать другие выводы. Например, насколько примененные санкции являются именно антироссийскими, ведь так они подаются Банковой и спикерами власти. Юридической стороны введенных запретов здесь мы вообще не будем касаться.

Медведчук, Козак, Шарий и три телеканала: Насколько санкции являются антироссийскими

Итак, рассмотрим последние действия власти в трех направлениях - блокировка трех телеканалов, связанных с Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком; санкции против собственно Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще ряда лиц и подозрение блогеру Анатолию Шарию.

Закрытие трех "каналов Медведчука" - когда закроют канал "НАШ"

Начнем с телеканалов. Что они собой представляли, если коротко: круглосуточные новостные выпуски с вкраплениями ток-шоу, куда приходила разношерстная публика, в том числе депутаты монобольшинства. По данным медиаэкспертов, общая доля каналов "112", NewsOne и ZiK была в пределах 6% (наибольшая аудитория у первого телеканала из заблокированной тройки). По сравнению с лидерами просмотров, это мало. Трудно сосчитать, сколько средств расходовалось на телеканалы, но точно суммы немалые. Оправдывали ли эти расходы политический эффект? Да, рейтинг ОПЗЖ рос, а один из лидеров этой политсилы - Юрий Бойко - держится в тройке лидеров среди возможных кандидатов в президенты. Но, во-первых, у повышения поддержки ОПЗЖ, политпроекта перелицованных "регионалов", много составляющих, и главенствующим является социально-экономический популизм. А, во-вторых, Бойко - из другой политической песочницы, чем Медведчук. И к группе влияния, которая ассоциируется с Бойко и Левочкиным и их сверхмощным медиа-ресурсом - "Интером", у власти вопросов, похоже, нет. Проще говоря, с политической точки зрения три закрытых канала вряд ли оправдывали капиталовложения. Вероятно, именно поэтому мы так и не увидели реального желания владельцев заблокированных медиа вернуть их в эфир по решению суда.

При этом продолжает ыещать телеканал "НАШ", который по информационному наполнению ничем не отличается от "112", NewsOne и ZiK, но у него другие владельцы. И не только он, есть еще несколько мелких вещателей, которые при надлежащем финансировании могут взять на себя аудиторию "каналов Медведчука", которая сейчас давит на другие кнопки пульта телевизора в поисках подходящего под их предпочтения контента. Чтобы закрыть эти эфирные вещатели, относительно их владельцев нужно найти доказательства сотрудничества со страной-агрессором или террористическими образованиями "ДНР/ЛНР". И вот тут вопрос: хочет ли власть искать такие доказательства. Судя по заявлениям и Зеленского, и определенных фигур на Банковой, и спикеров "слуг" - нет.

Санкции против Медведчука - когда власть запретит ОПЗЖ

Следующее: персональные санкции против Медведчука и его бизнеса преимущественно понравились и политикам, и экспертам, и, можем предположить, избирателю. Однако стоило ожидать, что от власти потребуют следующих шагов - уголовного преследования подсанкционных лиц и закрытия их политических проектов. Однако идти дальше власть не хочет, иначе бы на высоком уровне уже ставился вопрос о существовании ОПЗЖ. Впрочем, скорее речь идет о попытке отцепить от этой партии группу Медведчука, но при этом не трогать упомянутую выше группу Левочкина - Бойко. Да, она прямо не завязана на Россию, но разве риторика ее представителей слишком отличается от риторики медведчуковцев?

Дело Шария - когда в местных советах сдуются "шарики"

Третье: подозрение Анатолию Шарию. Этот деятель просто стал не нужен украинским политикам, которые поддерживали его проект. "Шарики" попали в целый ряд местных советов, где они, скорее всего, просто сольются с другими пророссийскими силами. Сам же партийный проект, скорее всего, закроют.

В высших коридорах власти пообещали внедрять санкции далее. Инициатива хорошая и правильная, но хотелось бы увидеть запреты, которые мощнее будут бить по позициям России в Украине. Например, власть не проявляет никакого интереса к УПЦ МП - одного из главных проводников "русского мира" в нашей стране. У нас также достаточно бизнесменов, которые наладили прибыльное сотрудничество с Россией. И спецслужбы об этом прекрасно знают.

То есть если власть взяла курс на реальную борьбу с Кремлем, а не на повышение собственных рейтингов и противодействие росту рейтинга Порошенко и его "ЕС" в перспективе перевыборов в следующем году, необходимо принимать решения, которые неизбежно будут отодвигать российское влияние на все сферы жизни. Иначе избиратель может почувствовать себя обманутым.