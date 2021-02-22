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Позитив недели. В Украине создают БМП «Вавилон» с высоким уровнем защиты
08:17 22.02.2021 |
Как сообщает ИА "ОПК", инженерная группа "Арей" в рамках государственного оборонного заказа Министерства обороны Украины успешно выполнила очередной этап по разработке новой тяжелой БМП "Вавилон" для Вооруженных Сил Украины.
В частности, командой генерального конструктора Сергея Степанова создается современная боевая машина с гибридной силовой установкой. В ее составе дизельный двигатель и электромашины, которые вместе обеспечивают более 1000 л.с. При полной боевой массе машины в 36 т гибридный привод обеспечивает максимальные тяговые характеристики во всех диапазонах движения на всех передачах и позволяет работать в нескольких режимах: от основного двигателя; только на электрическом приводе; в комбинированном режиме, при котором динамические характеристики шасси повышаются за счет электрооборудования. Кроме этого машина может работать как генераторная установка.
Для машины разработаны автономный энергоагрегат, оригинальная система стабилизации бортовой сети и климатическая установка с кондиционером. Высокий уровень защищенности обеспечивается применением комбинированного композитного и разнесенного бронирования. Предусмотрена возможность установки дополнительных защитных и решетчатых экранов.
Боевой модуль создан по принципу "выносного оружия" и оснащен ракетно-пушечным, стрелковым вооружением, новосозданным стабилизированным прицельным комплексом, цифровой системой управления огнем с баллистическим вычислителем и функцией автоматического сопровождения цели. На новую БМП устанавливаются стабилизированные панорамные приборы наблюдения и прицеливания с телевизионными камерами, лазерным дальномером и тепловизором, новейшим комплексом обнаружения лазерного излучения и системой постановки аэрозольных завесов.
Цифровые системы управления огнем и движением объединены в единый комплекс управления. Система управления огнем предусматривает независимую боевую работу боевого модуля и модуля выносного вооружения.
На башенном модуле применяются высокоточные приводы с электронной системой управления; при этом остаются механические приводы-дублеры. Башенный модуль разработан с возможностью перезарядки из боевого отделения, без открывания люков - как основного вооружения, так и пусковой установки ПТУР. Такое решение украинскими конструкторами реализовано впервые в мире.
"Артем" планирует создать дрон-камикадзе
Кроме авиационных ракет ближнего радиуса действия, ГАХК "Артем" имеет в своем бизнес-плане работы по направлению барражирующих боеприпасов. Об этом в интервью Security TAlks рассказал президент - председатель правления компании Владимир Зимин.
"Мы планируем создать дрон-камикадзе с различными боевыми частями: термобарической, осколочно-фугасной и комбинированной", - рассказал он. По словам Зимина, термобарическая боевая часть - новшество предприятия, оно идет с ударным ядром для поражения легкобронированных целей.
В Украине подготовили уже третий выпуск операторов ПТРК Javelin
На базе 184-го учебного центра Национальной академии сухопутных войск ВСУ подготовили третий выпуск операторов ПТРК Javelin. Об этом сообщает ИА "АрмияInform". Ряды украинской армии вскоре пополнят еще примерно 10 специалистов FGM-148 Javelin.
А в Одессе на базе Института Военно-Морских Сил Национального университета «Одесская морская академия» продолжаются курсы повышения квалификации офицеров береговых ракетно-артиллерийских подразделений. Эти офицеры будут нести службу на противокорабельном ракетном комплексе "Нептун". Курс включает в себя изучение тактики береговых ракетно-артиллерийских подразделений, организацию военной связи, систем распознавания ВМС, основ морской навигации, строения противокорабельных ракет, системы управления их стрельбой и т. д.
Военные протестировали "Атаман" и БТР-60М в экстремальных условиях
На полигоне Вооруженных Сил Украины "Десна" состоялись заводские ходовые испытания опытных образцов универсальных колесных платформ "Атаман" и БТР-60М, разработанных НПО "Практика". Эти испытания специально проводились в сложных погодных условиях, отмечает Defense Express. Они охватывали дневные и ночные марши по танкодрому, которые продолжались несколько дней, а также преодоление специальных препятствий: горок, рвов, окопов, эскарпов. За это время каждая машина преодолела несколько сотен километров в сложных условиях зимних почв, гололеда и наста.
Одной из особенностей заводских испытаний было максимальное привлечение военных, оценивавших возможности "Атамана" и БТР-60М, а также формировали перечень изменений и нововведений в конструкции, учитывая реальный боевой опыт.
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