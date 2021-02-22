Большой передел. Кто и как теперь будет торговать углем из ОРДЛО

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Подрыв горловского Дуремара

Уходящая неделя началась в ОРДЛО весьма громко: утром в понедельник, 15 января, в оккупированной Горловке взорвался автомобиль, в котором ехал вместе с дочкой местный боевик Попов по кличке Длинный, или Дуремар, - «командир 1-го батальона народной милиции ДНР» и старый подельник известного военного преступника Безлера-Беса, который давно сбежал из захваченной Россией части Донетчины. Якобы в авто Дуремара было заложено самодельное взрывное устройство, однако после подрыва дочь Попова фактически отделалась легким испугом, а сам «комбат» - переломом бедра и множественными осколочными ранениями нижних конечностей, но без серьезных последствий.

Само собой, первой и единственной версией от «народной милиции ДНР», являющейся де-факто 1-м армейским корпусом ВС РФ, дислоцированным в ОРДО, было обвинение в произошедшем украинской ДРГ, действующей якобы по личному приказу самого начальника генштаба ВСУ Руслана Хомчака. А для того, чтобы разогреть пропагандистский эффект от данного события до предела, в горловскую больницу к Длинному поинтересоваться его самочувствием примчался сам главарь российской оккупационной администрации в Донецке Пушилин в компании своего вечного конкурента за кресло кремлевского гауляйтера, «мэра» Горловки Приходько. Последний даже выложил у себя в Telegram серию фото пушилинских обнимашек с Дуремаром в больничной палате.

Что выглядело в какой-то степени анекдотично, ведь по данным «Восточной правозащитной группы», именно с боевиком Поповым Приходько в последнее время пребывает в остром конфликте вокруг вывоза металлолома из Горловки. Поэтому более правдоподобной является версия о желании горловского топ-коллаборанта таким образом припугнуть своего конкурента Длинного, чтобы тот умерил собственные «металлургические» аппетиты. В любом случае, если бы кто-то реально ставил задачу ликвидировать Дуремара, а не подать ему своеобразный сигнал, то тот действительно уже был бы в числе «двухсотых». Пока же он имеет время крепко подумать об актуальных тенденциях по переделу глобальных потоков, которые с начала года охватили весь оккупированный Донбасс.

Большой ОРДЛО-передел

В минувшую пятницу, 19 февраля, непосредственно в Донецк прибыла целая делегация из высоких представителей российских министерств и ведомств, решающая на месте, как быть не с какими-то разборками мелких сошек, по типу Приходько с Дуремаром, а упорядочить процесс по-крупному. Речь идет о передаче из рук южноосетинской компании генералов ФСБ «Внешторгсервис» новым кремлевским фаворитам всего отжатого промышленного потенциала ОРДЛО, сконцентрированного, прежде всего, в местной угольной промышленности и металлургии. Относительно сталелитейного производства окончательное решение, похоже, еще не принято (тут среди возможных зиц-магнатов рассматривается кандидатура старого «ахметовца», собственника донецкой компании «Геркулес» Игоря Андреева, занимающегося, кроме пельменей и мороженого, переплавкой металлолома на «ДМЗ»), а вот по углю все - на финишной прямой.

Как можно понять из сообщений в соцсетях, в прибывшую из Москвы делегацию входят чиновники минфина и казначейства России, министерства промышленности и торговли РФ, а также министерства экономического развития во главе с замглавы этого ведомства Сергеем Назаровым. Данный замминистра также является уже более шести последних лет председателем правительственного органа РФ с длинным названием - Межведомственная комиссия по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

По сути, в этом кресле 59-летний Назаров, будучи выходцем из угольной промышленности Ростовской области, организовывал под крылом бывшего российского вице-премьера, а ныне зама в путинской администрации и кремлевского куратора ОРДЛО Дмитрия Козака, все гибридные схемы поставок, прежде всего антрацита, с существующих в оккупации шахт. Теперь же именно Назаров призван обеспечить тихий и беспроблемный прием эстафеты по тамошней угольной монополии от чекистского «Внешторгсервиса» к Торговому дому «Донские угли». Впрочем, сделать все тихо и беспроблемно опытный российский топ-чиновник не успел - в тот же день, 19 февраля, всю малину испортил украинский Совбез.

Спасение нерядового кума

Как известно, своим пятничным решением СНБО, заслушав информацию СБУ о подозрениях в финансировании терроризма, ввел санкции в отношении восьми физических лиц: трех граждан Украины (это один из лидеров ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и Наталья Лавренюк - гражданская жена другого нардепа от ОПЗЖ, уже подсанкционного Тараса Козака) и пятерых граждан России, почти все из которых связаны с торговлей углем из ОРДЛО. Так, подпавший под санкции Константин Вацковский - директор грузового перевозчика ООО «Дон Экспорт» из города Донецка Ростовской области, Сергей Лисогор - гендиректор ростовского «Торгового дома «Донские угли», а Виталий Донченко и Александр Маслюк - совладельцы соответственно 40% и 60% «Донских углей».

Кстати, если Маслюк считается стопроцентным человеком Медведчука, то Донченко - обычный таксист из Гуково, подконтрольный своему земляку, вышеупомянутому Назарову - бывшему гендиректору АО «Гуковуголь», нынче работающему замминистра экономразвития РФ. То есть данный подручный Козака сейчас решает в оккупированном Донецке не только вопросы угольного заработка путинского кума, но и своего, совместного с ним, бизнеса, имея тут банальный личный интерес.

Вся эта история с перехватом инициативы по продаже угля из донбасских квазиреспублик у генерал-полковников ФСБ Чемезова и Беседы с их карманным «вундеркиндом» Курченко началась не сегодня и даже не вчера, а позавчера. Еще 18 января на шахты ОРДЛО пришло из «Донских углей» за подписью Лисогора письмо, в котором этот «торговый дом» объявил о функциях «единственного торгового представительства по реализации угольной продукции предприятий Донбасса на территории РФ и других государств». Таким образом, Медведчук получил «угольное добро» от Путина еще до того момента, как по его украинским интересам был нанесен Банковой болезненный санкционный удар. Причем спасение своего нерядового кума хозяин Кремля решил за счет собственного старого друга Чемезова, с которым они жили в одном подъезде еще в 1980-х во время общей КГБистской деятельности в ГДР.

