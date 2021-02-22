Большой передел. Кто и как теперь будет торговать углем из ОРДЛО

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Большой передел. Кто и как теперь будет торговать углем из ОРДЛО

08:06 22.02.2021 |

Политика

 Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Подрыв горловского Дуремара

Уходящая неделя началась в ОРДЛО весьма громко: утром в понедельник, 15 января, в оккупированной Горловке взорвался автомобиль, в котором ехал вместе с дочкой местный боевик Попов по кличке Длинный, или Дуремар, - «командир 1-го батальона народной милиции ДНР» и старый подельник известного военного преступника Безлера-Беса, который давно сбежал из захваченной Россией части Донетчины. Якобы в авто Дуремара было заложено самодельное взрывное устройство, однако после подрыва дочь Попова фактически отделалась легким испугом, а сам «комбат» - переломом бедра и множественными осколочными ранениями нижних конечностей, но без серьезных последствий.

Само собой, первой и единственной версией от «народной милиции ДНР», являющейся де-факто 1-м армейским корпусом ВС РФ, дислоцированным в ОРДО, было обвинение в произошедшем украинской ДРГ, действующей якобы по личному приказу самого начальника генштаба ВСУ Руслана Хомчака. А для того, чтобы разогреть пропагандистский эффект от данного события до предела, в горловскую больницу к Длинному поинтересоваться его самочувствием примчался сам главарь российской оккупационной администрации в Донецке Пушилин в компании своего вечного конкурента за кресло кремлевского гауляйтера, «мэра» Горловки Приходько. Последний даже выложил у себя в Telegram серию фото пушилинских обнимашек с Дуремаром в больничной палате.

Что выглядело в какой-то степени анекдотично, ведь по данным «Восточной правозащитной группы», именно с боевиком Поповым Приходько в последнее время пребывает в остром конфликте вокруг вывоза металлолома из Горловки. Поэтому более правдоподобной является версия о желании горловского топ-коллаборанта таким образом припугнуть своего конкурента Длинного, чтобы тот умерил собственные «металлургические» аппетиты. В любом случае, если бы кто-то реально ставил задачу ликвидировать Дуремара, а не подать ему своеобразный сигнал, то тот действительно уже был бы в числе «двухсотых». Пока же он имеет время крепко подумать об актуальных тенденциях по переделу глобальных потоков, которые с начала года охватили весь оккупированный Донбасс.

Большой ОРДЛО-передел

В минувшую пятницу, 19 февраля, непосредственно в Донецк прибыла целая делегация из высоких представителей российских министерств и ведомств, решающая на месте, как быть не с какими-то разборками мелких сошек, по типу Приходько с Дуремаром, а упорядочить процесс по-крупному. Речь идет о передаче из рук южноосетинской компании генералов ФСБ «Внешторгсервис» новым кремлевским фаворитам всего отжатого промышленного потенциала ОРДЛО, сконцентрированного, прежде всего, в местной угольной промышленности и металлургии. Относительно сталелитейного производства окончательное решение, похоже, еще не принято (тут среди возможных зиц-магнатов рассматривается кандидатура старого «ахметовца», собственника донецкой компании «Геркулес» Игоря Андреева, занимающегося, кроме пельменей и мороженого, переплавкой металлолома на «ДМЗ»), а вот по углю все - на финишной прямой.

Как можно понять из сообщений в соцсетях, в прибывшую из Москвы делегацию входят чиновники минфина и казначейства России, министерства промышленности и торговли РФ, а также министерства экономического развития во главе с замглавы этого ведомства Сергеем Назаровым. Данный замминистра также является уже более шести последних лет председателем правительственного органа РФ с длинным названием - Межведомственная комиссия по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

По сути, в этом кресле 59-летний Назаров, будучи выходцем из угольной промышленности Ростовской области, организовывал под крылом бывшего российского вице-премьера, а ныне зама в путинской администрации и кремлевского куратора ОРДЛО Дмитрия Козака, все гибридные схемы поставок, прежде всего антрацита, с существующих в оккупации шахт. Теперь же именно Назаров призван обеспечить тихий и беспроблемный прием эстафеты по тамошней угольной монополии от чекистского «Внешторгсервиса» к Торговому дому «Донские угли». Впрочем, сделать все тихо и беспроблемно опытный российский топ-чиновник не успел - в тот же день, 19 февраля, всю малину испортил украинский Совбез.

Спасение нерядового кума

Как известно, своим пятничным решением СНБО, заслушав информацию СБУ о подозрениях в финансировании терроризма, ввел санкции в отношении восьми физических лиц: трех граждан Украины (это один из лидеров ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и Наталья Лавренюк - гражданская жена другого нардепа от ОПЗЖ, уже подсанкционного Тараса Козака) и пятерых граждан России, почти все из которых связаны с торговлей углем из ОРДЛО. Так, подпавший под санкции Константин Вацковский - директор грузового перевозчика ООО «Дон Экспорт» из города Донецка Ростовской области, Сергей Лисогор - гендиректор ростовского «Торгового дома «Донские угли», а Виталий Донченко и Александр Маслюк - совладельцы соответственно 40% и 60% «Донских углей».

Кстати, если Маслюк считается стопроцентным человеком Медведчука, то Донченко - обычный таксист из Гуково, подконтрольный своему земляку, вышеупомянутому Назарову - бывшему гендиректору АО «Гуковуголь», нынче работающему замминистра экономразвития РФ. То есть данный подручный Козака сейчас решает в оккупированном Донецке не только вопросы угольного заработка путинского кума, но и своего, совместного с ним, бизнеса, имея тут банальный личный интерес.

Вся эта история с перехватом инициативы по продаже угля из донбасских квазиреспублик у генерал-полковников ФСБ Чемезова и Беседы с их карманным «вундеркиндом» Курченко началась не сегодня и даже не вчера, а позавчера. Еще 18 января на шахты ОРДЛО пришло из «Донских углей» за подписью Лисогора письмо, в котором этот «торговый дом» объявил о функциях «единственного торгового представительства по реализации угольной продукции предприятий Донбасса на территории РФ и других государств». Таким образом, Медведчук получил «угольное добро» от Путина еще до того момента, как по его украинским интересам был нанесен Банковой болезненный санкционный удар. Причем спасение своего нерядового кума хозяин Кремля решил за счет собственного старого друга Чемезова, с которым они жили в одном подъезде еще в 1980-х во время общей КГБистской деятельности в ГДР.
 

ПО РУБРИКАМ

09:10 Доллар 22 февраля торгуется без резких колебаний в паре с евро, укрепляется к иене

09:03 Рынки акций АТР в основном снижаются 22 февраля на опасениях по поводу экономического восстановления

07:52 Основные биржевые индексы США незначительно изменились 19 февраля

19.02 Доллар подорожал перед выходными. Финансисты опасаются, что иностранцы перестанут скупать ОВГЗ

19.02 Украинцам хотят позволить строить "мини-дома" без разрешений: какие штрафы за превышение лимита

19.02 НБУ на этой неделе (15-19 февраля) отказался от интервенций на межбанке

19.02 Bank of America предупредил о "пузырях" акций технологических компаний и биткойна

19.02 Рада одобрила новую редакцию закона о платежных услугах

19.02 Дело компаний Суркисов: ПриватБанк настаивает на отводе двух экспертов

19.02 Евро 19 февраля ускорил рост к доллару на статистике из еврозоны

19.02 Азиатские биржи 19 февраля закрылись в основном в плюсе на оптимизме в Китае

19.02 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 18.02.21

19.02 Справочный курс гривны 19 февраля понижен на 0,23 коп до 27,8485 грн/$1

19.02 Маск пытается оправдать инвестиции Tesla в биткоин

19.02 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.02.21

• дальше…

09:55 НБУ ожидает возобновления притока ПИИ в 2021г на уровне $3 млрд

09:06 Нефть дорожает 22 февраля на фоне неопределенности по поводу восстановления добычи в Техасе, Brent - $63,72 за баррель

08:29 Украина на фоне морозов нарастила недельный отбор газа из ПХГ до 4,4%

08:25 Украина на треть сократила импорт из России и стран СНГ

08:21 «Тарифная» комиссия запустила единое окно для поиска поставщика электроэнергии

19.02 Украинцам хотят позволить строить "мини-дома" без разрешений: какие штрафы за превышение лимита

19.02 СНБО решил национализировать «ПрикарпатЗападтранс»

19.02 Стоимость СУГ в опте незначительно снизилась

19.02 Розничные сети АЗС в период с 12 по 19 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 20-70 коп

19.02 Рада одобрила новую редакцию закона о платежных услугах

• дальше…

19.02 Высший суд Британии признал водителей Uber наемными работниками, а не самозанятыми

19.02 В Венгрии скандал из-за определения кандидата в Суд ЕС без конкурса

19.02 США официально вернулись к Парижскому климатическому соглашению

19.02 Шанс для Саакашвили: как суд над лидером оппозиции разрушает власть в Грузии

19.02 ЕС начал процедуру о нарушении против Венгрии из-за закона о «борьбе с Соросом»

19.02 США готовы вернуться в ядерную сделку с Ираном при определенных условиях

19.02 США готовы вернуться в ядерную сделку с Ираном при определенных условиях

19.02 Чего ожидать от Мюнхенской конференции без участия России

18.02 ЕС надеется вместе с США реформировать ВТО, а торговые отношения с Китаем считает сложными

18.02 Facebook заблокировал новостные страницы в Австралии

18.02 В Конгрессе связали 15 судов со строительством «Северного потока - 2»

18.02 Глобальный долг в период пандемии вырос больше, чем в годы финансового кризиса - IIF

17.02 ЕС не внес Турцию в черный список налоговых гаваней, дал отсрочку

17.02 В Еврокомиссии удивлены, что РФ предлагает всем «Спутник V», не вакцинировав свой народ

17.02 Новая стратегическая концепция НАТО будет направлена на сдерживание России и Китая

• дальше…

17.02 На дороги в 2021 году правительство предусмотрело 23,3 млрд грн: какие области-фавориты

17.02 Водительские права можно будет продлить через портал «Дія»

17.02 Кабмин Украины продлил карантин до 30 апреля

17.02 Вакцину для профилактики COVID-19 от Pfizer подали на регистрацию в Украине – ГЭЦ

15.02 Институт глазных болезней им. Филатова впервые в мире провел уникальную операцию

15.02 На Оболонском острове в Киеве построят развлекательный парк

15.02 Украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19 после 1 марта - Ляшко

15.02 В Украине уже сформировано 347 мобильных бригад по вакцинации – Ляшко

12.02 Украина и Евросоюз договорились об обмене информацией для борьбы с мошенничеством

12.02 65% украинцев готовы вакцинироваться от Covid-19 - опрос

12.02 «Фармак» заявляет о информатаке со стороны застройщиков с целью манипулирования общественным мнением

11.02 Националную полицию переведут на новую модель

10.02 Руководство ВДНХ сообщило о попытке рейдерского захвата территории на 60 млн грн

08.02 Нацгвардия Украины в 2021-2022 гг. получит 10 французских вертолетов H225

05.02 Пешеходный мост Кличко, кампус Unit.City и «Рошен Плаза» вошли в список номинантов на архитектурную премию ЕС

• дальше…

10:04 Недовведенные санкции: Почему Зеленского рано называть украинским националистом

09:29 Глава Пентагона подтвердил приверженность США наращиванию военного потенциала Украины для защиты от российской агрессии

08:17 Позитив недели. В Украине создают БМП «Вавилон» с высоким уровнем защиты

08:06 Большой передел. Кто и как теперь будет торговать углем из ОРДЛО

07:57 Яценюк рассказал, как в 2016 году сорвали заседание Кабмина по «трубе Медведчука»

19.02 СНБО решил национализировать «ПрикарпатЗападтранс»

19.02 СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены из-за финансирования терроризма - Данилов

19.02 Более половины украинцев не поддерживают выдвижение Зеленского на второй президентский срок - соцопрос

19.02 Зеленский против Порошенко: Как на Банковой пишут альтернативную историю для национал-патриотов

19.02 Без конкурсов и зарплат: Как Зеленский свел шахтеров и ЕС по одну сторону антипрезидентских баррикад

19.02 Замена Разумкова на Стефанчука не усилит Зеленского - интервью с политологом Виктором Небоженко

19.02 Сдвиг по фазе. Почему в новой войне между Зеленским и Порошенко может проиграть Бойко

19.02 Негде делать «Байрактары». Почему военное сотрудничество Украины с Турцией пошло не туда

19.02 Зеленский во второй раз ветировал закон о конкурсах, принятия которого ждет Евросоюз

19.02 Ход Кичуном: Заработает ли Конституционный Суд с приходом «судьи Зеленского»

• дальше…

19.02 Nissan рассекретил новый Qashqai

19.02 Трафик австралийских СМИ упал на 13–30 % после запрета делиться их новостями в Facebook

19.02 Высший суд Британии признал водителей Uber наемными работниками, а не самозанятыми

19.02 Twitter запустил голосовые сообщения в личной переписке — пока всего в трёх странах

19.02 Новый автомобильный датчик Sony позволяет определять объекты на расстоянии до 300 метров

19.02 Электрический Mercedes-Benz EQC обзавелся двумя новыми версиями

18.02 NVIDIA программно ограничит производительность GeForce RTX 3060 в майнинге

18.02 Kia раскрыла внешность нового седана K8

18.02 ПК с установленной Windows 10 научили менять настройки смартфонов

18.02 Новый Tesla Roadster получит один электромагнитный «дворник»

18.02 Audi испытала систему антиаквапланирования

18.02 До 120 к/с в старых играх: Microsoft запустила FPS Boost для Xbox Series X|S

18.02 Apple готовит магнитный внешний аккумулятор, который будет заряжать iPhone посредством MagSafe

18.02 Citigroup: цены на оперативную память будут расти на протяжении всего 2021 года

18.02 Геймеры всё больше тратят на игры, оборудование и аксессуары. Отчёт NPD Group показывает рост во всех направлениях

• дальше…

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно