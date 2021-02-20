Доллар подорожал перед выходными. Финансисты опасаются, что иностранцы перестанут скупать ОВГЗ

19 февраля безналичный доллар подорожал на 2 копейки, и межбанк закончил неделю на 27,85-27,87 грн/$. Наличные курсы оставались стабильными. На 5 копеек приподнялся только средний курс на выкупе "американца". Перед выходными сформировались следующие наличные диапазоны:

* до 27,91-28,05 грн/$ - на продаже;

* до 27,60-27,80 грн/$ - на покупке.

В кассах преобладали продажи наличной валюты, спрос на доллар был небольшим.

Торговля на межбанке была не очень активной: объем сделок сократился со $160 млн до $91 млн. При этом котировки на протяжении дня двигались в очень узком диапазоне - 27,85-27,87 грн/$.

"На безналичном рынке был очень спокойный день, отработали в узком диапазоне. Мы в балансе... пока еще. Но следующая неделя может этот баланс пошатнуть", - прокомментировал настроения руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Главными валютными продавцами стали экспортеры, которые платили сегодня налоги. На продаже был ряд госкомпаний. Покупка была не очень большой, здесь выделялись Приватбанк, Альфа-Банк, УкрСиббанк и Креди Агриколь Банк.

"Активность на торгах была небольшой, доминировали спекулятивные сделки", - подчеркнул финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Ситибанк, который обычно заводит на межбанк доллар под покупку ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) торговал в две стороны - и на покупку, и на продажу валюты. Как уверяют источники "Страны", валюту под гособлигации он не заводил. Хотя рынок старался угадать в его сделках планы по покупке госбумаг.

В Минфине рассчитывают на крупные приобретения ОВГЗ именно со стороны нерезидентов. За счет одних банков чиновники точно не смогут выйти на солидное размещение. Даже притом, что на рынке прогнозируют покупку Ощадбанком пакета на 2-3 млрд грн за счет крупной порции рефинансирования, которую неделю назад получила госструктура. 12 февраля Нацбанк выдал свои 5-летние кредиты 17 банкам на общую сумму 9,3 млрд грн, и больше всего средств было выделено именно Ощаду - 5 млрд грн.

Уже сегодня НБУ предоставлял небольшое рефинансирование: 5 банков получило 660 млн на 3 месяца.

"Думаю, что 23 февраля спрос на ОВГЗ должен быть неплохим. А вот уже объемы размещения будут зависеть напрямую от правительства, точнее от его желания поднимать ставки по облигациям. Еще на прошлой неделе в мире наметился плавный рост доходности госбумаг, даже по американским казначейским обязательствам ставки подросли (US treasuries). Так что иностранные инвесторы будут рассчитывать на рост заработков и по нашим ОВГЗ. Пойдет ли на это Минфин - станет ясно не раньше вторника", - заметил финансовый эксперт Владислав Кравец.

В будущую среду, 24 февраля, Министерству финансов предстоит крупная выплаты по старым выпускам ОВГЗ - на 12,2 млрд грн, потому оно будет нуждаться в средствах. К тому же все знают, что властям нужно будет проводить в марте крупную выплату по кредитам МВФ - на $497,3 млн. Так что еще будут следить за результатами размещений долларовых ОВГЗ.

На 23 февраля Минфин анонсировал размещение одного долларового выпуска гособлигаци (на 1 год) и 5 гривневых: 6-месячные (лимит 500 тыс. грн), 12-месячные (лимит 1,5 млрд грн), 1,5 года (лимит 2 млрд грн), 2,2 года (безлимит), 3,5 года (безлимит).

Финансисты делают разные курсовые прогнозы на следующую неделю. В зависимости от объема покупок иностранцами наших гособлигаций. Если они купят бумаг более чем на 4 млрд грн (привычный недельный объем) допускает укрепление гривны до 27,70-27,75 грн/$, а, если сократят закупки ОВГЗ - допускается движение на 28,0 грн/$.

Валютные продажи нерезидентов оцениваются в комплексе с поступлениями от наших экспортеров, от которых ждут более активных валютных распродаж.

"На следующей неделе предложение валюты полагаю повысится. К продажам подключатся аграрии, впереди весна и посевная компания. Морозы отступают. Надо готовится. А вот покупатели останутся слабыми, мне кажется. Эпидемиологическая ситуация ухудшается, импортеры и покупатели доллара будут не активными, если ситуация пойдет на дальшейшее ухудшение", - спрогнозировал Андрей Шевчишин.