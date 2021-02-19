СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены из-за финансирования терроризма - Данилов

"Санкции накладываются на всё имущество, которое есть у господина Медведчука", - отметил Данилов, отвечая на вопросы журналистов.
Секретарь СНБО пояснил, что Служба безопасности Украины ведет расследование уголовного производства по статье 258-5 (Финансирование терроризма), в котором фигурируют имена как Виктора Медведчука, так и Оксаны Марченко.
Максимальное наказание, которое предусматривает соответствующая статья УК Украины, - лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
На вопрос журналистов, коснутся ли санкции тв-канала. «1+1», где у Марченко есть доля акций, Данилов, сказал, что санкции коснуться только этих акций, их нельзя будет отчуждать.
Решение СНБО вводится в действие указом президента страны. Информации о таком указе пока нет.