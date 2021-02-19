Зеленский против Порошенко: Как на Банковой пишут альтернативную историю для национал-патриотов

Юрий Васильченко / Depo.ua

Первые два месяца зимы ознаменовались хорошо заметным изменением риторики власти. По мнению экспертов, "слуги" взялись окучивать под себя национал-патриотический электорат. Однако у них проблема: надо как-то из этой ниши подвинуть Порошенко.

Советник главы президентского Офиса Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина 10 раз упомянул фамилию Петра Порошенко и 14 раз - Виктора Медведчука. Это при том, что львиная доля интервью касалась заблокированных телеканалов. Квинтэссенцией сказанного о предшественнике Зеленского на должности президента можно считать следующий пассаж: "... с точки зрения разрушительных последствий для страны Порошенко как концепция гораздо опаснее, чем Медведчук как концепция". Почему? Подоляк объясняет: ибо "использует патриотику, которая в принципе должна лежать в основе здорового государства". Досталось от советника Ермака и сторонникам Порошенко: "его последователи в том виде, в котором он их формирует, с агрессивным подходом, будут доминировать в какой-то части электората".

Провластные спикеры уже не впервые прибегают к сравнению Порошенко с Медведчуком, разнося их на крайние идеологические полюса. А Зеленский в этих построениях изображается как "сшиватель" страны, которую до него "разваливали". Но Подоляк идет даже дальше, он сравнивает Порошенко и с Януковичем. Говорит: во времена их правления "государство само по себе было разрушено", потому что они придумали "модели карьерных построений, которые вынесли на первые роли очень слабых людей, не в плане идеологии, а в плане понимания, что такое государство. И они не были проектными менеджерами, они не были операционистами в чистом виде". Здесь Подоляк возносит Зеленского на фоне двух его предшественников. Ну, и третье, в чем советник Ермака упрекает Порошенко: мол, в отличие от нынешней власти, тот не подчеркивал, что мы находимся в состоянии войны.

Итак, подытожим сказанное человеком, который формирует информационную политику Банковой: Порошенко опаснее Медведчука (хорошо хоть еще не Путина) и у него агрессивные сторонники; Порошенко с Януковичем разрушили государство; Порошенко не говорил, что у нас война. В каком порядке не переставляй эти три тезиса, все равно получается какая-то ерунда. Однако советник Ермака не похож на анекдотического героя, который что видит, о том и поет. Все очевиднее, что технологи власти принялись теснить Порошенко с того электорального поля, где, как свидетельствуют соцопросы, он не только закрепился, но и обрастает рейтингом. Ведь именно на этот, национально-патриотический электорат направлен ряд последних шагов президента Зеленского. И они мало что добавляют ему в рейтинговом плане, пока эта ниша прочно занята его предшественником. Поэтому сейчас можно наблюдать интересную вещь: избирателя пытаются убедить, что при президентстве Порошенко ничего не делалось ни для установления мира, ни для деоккупации Крыма, ни в сфере информационной безопасности, ни в евроатлантическом направлении. Одним словом, для патриотического избирателя пишется альтернативная история 2014-19 годов.

Возьмем несколько примеров. В анонсе сегодняшнего заседания СНБО на сайте президента есть фраза о том, что в период до 2019 года "необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, по политическим соображениям откладывались", и поэтому под основы государственности были заложены мины, которые и нуждаются сегодня в системном противодействии. Зеленский работает президентом уже почти два года, и если он видел, что при его предшественнике не принималось те или иные решения для защиты национальной безопасности (а пробелы действительно были), то исправить ситуацию мог сразу после принесения присяги, а не в феврале 2021. И не нужно было бы активизировать ботов с ботофермами, которых, как говорит Подоляк, у "слуг" нет (в то время как расследователи уверяют, что есть), чтобы те тысячекратно написали в соцсетях, что при Порошенко такого не было.

Следующий пример: 28 января этого года президент Зеленский заявил, что с 2014 года и до его прихода к власти никто не думал о возвращении Крыма. Очевидно, имея в виду Крымскую платформу, о которой много говорят, но она еще не заработала и пока непонятно, что, кроме медийной составляющей, она принесет. Его слова возмутили дипломатов, которые указали, что Зеленский даже не ввел санкции за строительство Керченского моста. Но в создаваемой альтернативной истории и не должно быть сложных нюансов для избирателя - когда были введены санкции против РФ за аннексию, в отношении кого, сколько было резолюций ООН по защите прав человека в оккупированном Россией Крыму, сколько принято решений международных судов по искам Украины, а также то, где на момент захвата полуострова находился нынешний глава государства, который в интервью американскому изданию Axios рассказал, что если бы он тогда был президентом, то "мы бы там все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили бы" - потому что факт остается фактом: наши территории до сих пор оккупированы. И дело даже не в том, что избиратель не поверит в возвращение Крыма Зеленским, задача, чтобы в сознании этого избирателя еще долго аннексия полуострова Россией ассоциировалась с предыдущей властью.

И заявление Подоляка о состоянии войны - из той же альтернативной истории. Все, кто не страдает полной амнезией, вспомнят: при Порошенко запретили транслировать в Украине российские телеканалы, отключили соцсети Вконтакте и Одноклассники, сервисы Яндекс, Mail.ru, под санкции попали отдельные ИТ-продукты российского производства. Кто-то, кто имеет память получше, вспомнит, что кандидат в президенты Зеленский критиковал блокировку российских соцсетей. А едва стал президентом, продлил санкции. И теперь пытается выглядеть еще большим националистом, чем предшественник. Кроме закрытия тройки каналов, сюда можно отнести и обещания генпрокурора Ирины Венедиктовой о сроках завершения расследования "дел Майдана" и судах над подозреваемыми в преступлениях, и подозрение блогеру Анатолию Шарию, и воинственные заявления Леонида Кравчука касательно эскалации конфликта на Донбассе.

Но увенчается ли успехом проект выталкивания Порошенко из национал-патриотической ниши? Технологи власти до сих пор верят в ими же созданный миф, что технология "антипорошенко" принесет им плоды, если старательно убеждать электорат, что предшественник не сделал ничего хорошего и сравнивать с ним все плохое.