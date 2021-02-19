Замена Разумкова на Стефанчука не усилит Зеленского - интервью с политологом Виктором Небоженко

Денис Сарбей / Деловая столица

Как относиться к разговорам о планах Банковой заменить нынешнего спикера парламента на первого вице-спикера, и есть ли для этого условия в Раде, "ДС" поговорила с политологом Виктором Небоженко

"ДС" В последние недели в медиа вбрасывается информация о том, что в Офисе президента хотят поменять Дмитрия Разумкова на Руслана Стефанчука. Насколько реалистичным может быть подобный замысел?

В.Н. Было ожидаемо, что схлестнутся Стефанчук, который близок к "слугам", и Разумков, который скорее назначен, чем является "слугой". Спикер по сути случайный человек в СН, он пришел как политтехнолог и умел произносить слово "либертарианец", а все остальные не умели, и решили, что он будет неплохим спикером. И, кстати, он действительно таким оказался - умеет манипулировать, быть строгим, взвешенным, и он на самом деле на своем месте, но политика есть политика. И если президенту Зеленскому не подчиняется премьер, потому что за ним стоит конкретный олигарх, не подчиняется собственная фракция, которую надо уговаривать - это все видит и глава парламента. Он не подписал решение СНБО о запрете каналов Медведчука, и это не страшно, мы не на то смотрим. Главное - его мотивация, которая опасна для президента. Когда его спросили, почему он так поступил - Разумков ответил, что это вне закона. То есть когда к этому вопросу вернутся, думаю, через несколько лет, то будут опираться на решение именно Разумкова, но в Офисе президента пока этого не понимают, а ведь он очень сильно врезал по Зеленскому.

Судя по всему, Разумков понимает, что с политологической точки зрения глава Верховной Рады, который не имеет фракции - несчастный человек, временщик. Вот когда-то был Яценюк спикером, у него были клакеры - те, кто хлопал ему, поддерживал, но фракции, возможности влиять на принятие решений у него не было, а это очень тяжело, поверьте. Я работал с некоторыми главами ВР, и когда ты не можешь управлять законодательным собранием - это психологически и политически тяжело.

"ДС" А если это просто слух, то кто больше заинтересован в том, чтобы он гулял в информпространстве?

В.Н. Конечно, Офис президента, они ищут способы управления спикером. Кроме того, вы знаете, что такое слух? Это же очень мощное давление на человека. Вот будет завтра слух, что человек, с которым вам предстоит говорить, тяжело болен, просто слух - можете представить психологию этого человека. Или представьте, например, состояние человека, о котором перешептываются, что его жена ему изменяет. То есть тут дело не только в реальных конфликтах во власти, а в том, что такие вещи кто-то будет подпитывать до конца срока Зеленского, и Разумкову в любом случае придется что-то делать.

"ДС" Говорят, что 18 февраля спикер созвал совещание по тарифным законопроектам, но представители фракции СН его проигнорировали. Это может быть похоже на правду, и как это интерпретировать?

В.Н. Это очень правильный и умный ход Ермака, потому что он показывает, на какие внепрезидентские группы влияния опирается Разумков в парламенте - тех, кто голосует по его просьбе, или заинтересованы в таком сотрудничестве. Умный ход еще и потому, что проблема тарифов очень остро стоит, и не обсуждать ее в Раде - значит закрывать себя как политика, а кому интересны темы о космосе, арабских поездках или еще что-то - людей их проблемы интересуют. Поэтому Разумков со своей стороны правильно делает, что ставит вопрос о тарифах. Он в сложных отношениях с Ермаком, потому что тот чувствует себя вице-президентом, спикер ничего не может сделать и с премьером, потому у него накопилось много вопросов к Зеленскому, а тот делает вид, что их не должно быть.

"ДС" Говорят, что для усиления аппаратного и медийного веса Стефанчука на Банковой придумали "законопроектные тройки" в виде главы комитета, министра и профильного зама ОП, куратором которых будет вице-спикер. Достигнут ли у Зеленского нужного эффекта с помощью такого инструмента?

В.Н. Конечно, нет. Вы же прекрасно знаете, что во фракциях и вне их существует большое количество разнообразных лоббистских групп, и такая даже неформальная структура, как "тройки", не даст нужного эффекта и не усилит управляемость Радой со стороны ОП, все это просто красиво на бумаге. Позицию Стефанчука может усилить только близость к Ермаку.

"ДС" Нужна ли вообще должность спикера Стефанчуку, насколько комфортно он в ней себя будет чувствовать?

В.Н. Он очень хорошо и комфортно чувствовал бы себя в должности спикера. Стефанчук считает себя политиком большим, чем Разумков, не кто-нибудь, целый доктор юридических наук, да и честолюбие выросло очень сильно. Такой человек уже не пойдет, условно говоря, на должность министра образования. У Разумкова все-таки аппетиты выросли за последние полтора года: он понял, что ему вполне по силам его работа, а Стефанчук вынужден быть на подхвате, и ему это явно не нравится. Они, конечно, оба ходят к президенту и рассказывают друг о друге, это классика.

"ДС" Если Зеленский всерьез настроен менять Разумкова, сможет ли он найти под такое решение голоса, как внутри фракции «слуг», так и в других фракциях?

В.Н. Да, сможет. Это же все лоббизм, он даст министерские посты и пост премьера за такое решение, и за него дадут голоса как "слуги", так и другие фракции, так делается в Украине уже 30 лет. Но замена Разумкова на Стефанчука не усилит Зеленского и не решит его проблему контроля за Радой - политический вес спикера уже не тот, что во времена Мороза или Литвина. Конечно, Стефанчук с радостью согласится на предложение Зеленского.