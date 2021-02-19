Сдвиг по фазе. Почему в новой войне между Зеленским и Порошенко может проиграть Бойко

Юрий Вишневский / Деловая столица

Еще недавно у Юрия Бойко электоральный потолок мог быть 20%. Но теперь он рискует обвалиться из-за тектонического сдвига, который начался во всей украинской политике.

За последний месяц мы стали свидетелями резкой смены политического имиджа Владимира Зеленского. Суть произошедшей перемены вот в чем. Раньше на Банковой считали наиболее выигрышным для Зеленского на следующих президентских выборах быть центристом между Петром Порошенко и кандидатом от ОПЗЖ (Юрием Бойко или Виктором Медведчуком). А теперь Зеленский развернул борьбу за электорат Порошенко.

Разные источники говорят, что это решение готовилось давно. То есть это не спонтанное конъюнктурное колебание, а специальная стратегическое перепозиционирование, которое должно обеспечить Зеленскому гарантированный выход во второй тур.

Два побудительных мотива

Конечно, это решение нисколько не вызвано какими-либо изменениями в образе мыслей Зеленского. Произошедшую перемену вряд ли можно объяснить тем, что у него поменялись политические взгляды, проснулись глубокие патриотические чувства или он извлек уроки из своих ошибок.

Все проще и прозаичнее. Сработали два побудительных мотива. Во-первых, на Банковой осознали довольно-таки очевидный факт. Обещанные народу чудеса (типа быстрого мира на Донбассе, резкого снижения тарифов, полной ликвидации коррупции) несбыточны, поэтому рейтинг власти падает и будет падать дальше. Продолжая позиционировать себя «центристом, который сшивает страну», Зеленский рискует вообще опуститься на третье место и не попасть во второй тур.

Поэтому было решено перепозиционировать Зеленского как «выразителя интересов подавляющего большинства». Если бы в США у власти остался Дональд Трамп, испытывающий теплейшие чувства к Путину, то вполне возможно, что Зеленский начал бы выступать как «выразитель интересов подавляющего большинства, которое требует скорейшего мира с Россией». Но на выборах в США победил Джо Байден, настроенный показать Путину его место. И это стало вторым побудительным мотивом, определившим смену имиджа Зеленского. На Банковой, взвесив все «за» и «против», решили, что единственно верный выход - это быть «выразителем интересов подавляющего большинства, которое требует скорейшего наказания пятой колонны Кремля». Это не такая уж сложная роль, и Зеленский быстро ее освоил.

Тектонический сдвиг

Вообще-то эта стратегия рассчитана на очередные президентские выборы в 2024 г. Но судя по тому, как резко она стала воплощаться в жизнь, можно предположить, что на Банковой «на всякий случай» хотят быть готовыми и к варианту досрочных президентских выборов уже через полгода.

Быстрое и внезапное перепозиционирование Зеленского вызвало тектонический сдвиг во всей архитектуре украинской политики. Сейчас мы в самом начале этого процесса, но перемены уже весьма заметны.

Изюминка, которая крайне важна, заключается в том, что теперь Зеленский и Порошенко не просто воюют друг с другом (политическая война между ними идет, не прекращаясь, уже два года). Теперь они воюют за то, кто покажет наибольшую активность и успешность в борьбе против Медведчука и интересов Кремля. А это, конечно, совсем другая игра.

На самом деле от этой перемены в имидже Зеленского все главные участники гонки будут иметь свои негативы и позитивы. И вопрос в том, кто больше всех выиграет и кто больше всех проиграет.

Результаты для Зеленского

Позитив для власти в том, что Зеленский наконец-то хоть в чем-то демонстрирует победы: наказал Медведчука, его соратника по фракции ОПЗЖ Тараса Козака и их телеканалы ZiK, NewsOne и «112 Украина», наказал Шария, еще кого-то накажет на СНБО 19 февраля... Этим он хоть в какой-то мере отвлекает внимание людей от своих провалов в выполнении обещаний, от роста тарифов, новой вспышки COVID и т.д.

Потери - ну разве что персонажи типа дубинских. Наверное, если подобные персонажи будут агитировать не за Зеленского, а против него, то он потеряет сколько-то голосов. С другой стороны, если он будет избавляться от такого балласта, то в глазах многих это будет выглядеть пусть слабым и вынужденным, но все же очищением «слуг народа».

Результаты для Порошенко

Позитив для Порошенко - он наконец-то перестал быть «главным злом», каким был два года, с тех пор как все его оппоненты объединились против него под лозунгом «лишь бы не Порошенко». Теперь роль «главного зла» перешла Медведчуку и вообще прокремлевским силам.

Также Порошенко и его партия «Европейская солидарность» могут демонстрировать морально удовлетворение тем фактом, что все то, о чем они говорили все эти годы, теперь стали говорить и Зеленский со «слугами народа». Переметнется ли к Зеленскому часть избирателей Порошенко? Наверное, да, но Порошенко будет стараться минимизировать это перетекание электората. Для этого он будет поднимать планку, выдвигая все новые инициативы и требования, как он сделал это 15 февраля, призвав Зеленского вернуть подразделения ВСУ на позиции, с которых они были отведены в процессе «разведения сил», вернуть руководителям подразделений право открывать ответный огонь и немедленно вернуть на линию фронта контрснайперские группы.

Также стоит отметить, что Порошенко уже на всякий случай позаботился о том, чтобы обезопасить симпатизирующие ему телеканалы от репрессий. 18 февраля он сообщил, что обсудил «преследование проукраинских телеканалов» с британским послом Мелиндой Симмонс.

Результаты для Тимошенко

Позитив для Юлии Тимошенко - она и ее партия «Батьківщина» теперь становятся №1 в центристской нише. И Тимошенко уже старательно закрепляется в этом статусе. Она молчит на тему противодействия Кремлю и его пропаганде, обходит стороной вопросы о заблокированных Зеленским телеканалах Медведчука - Козака, зато вовсю педалирует тему тарифов, «Нафтогаза» и т.д. Именно тема тарифов сейчас наиболее волнует избирателей, поэтому, пока Порошенко и Зеленский воюют с пятой колонной Кремля, Тимошенко может покойно набирать очки у тех, для кого эта война имеет третьестепенное значение.

Результаты для Бойко

Позитив для Юрия Бойко - разве что в том, что Медведчук, похоже, уже проиграл ему во внутрипартийной конкуренции за право стать кандидатом от ОПЗЖ на выборах президента. Нельзя исключать даже того, что Бойко выгонит Медведчука из ОПЗЖ, если тот станет чересчур токсичным.

Однако аппетит приходит во время еды, а охотничий азарт - во время охоты. Поэтому сейчас вряд ли кто-то даст гарантии, что под репрессии подпадет только медведчуковское крыло ОПЗЖ. В списке мишеней Банковой могут оказаться и сам Бойко, и вся ОПЗЖ как его организационная опора, особенно если будет вырисовываться перспектива выхода во второй тур Порошенко и Бойко.

Теперь объединяющим лозунгом становится «лишь бы не пятая колонна Кремля». И если кандидатом от ОПЗЖ станет не Медведчук, а Бойко, то практически автоматически звание «выдвиженца пятой колонны» перейдет к Бойко. В таком случае выход Бойко во второй тур будет очень проблематичным.

Электоральные сдвиги

Во избежание недоразумений сразу подчеркнем: слухи о том, что Бойко может взять в первом туре 40%, сильно преувеличены. Во втором туре - да, 40% возможны, но в первом туре потолок Бойко - 20%. Напомним, что в 2014-м тройка главных пророссийских кандидатов (Михаил Добкин, Вадим Рабинович и Петр Симоненко) набрала суммарно 6,8%. В 2019-м Юрий Бойко и Александр Вилкул получили 15,8% на двоих. На парламентских выборах в 2014-м пророссийские партии набрали 13,3% («Оппоблок» + КПУ), в 2019-м - 18,3% (ОПЗЖ + «Оппоблок» + Партия Шария).

Пару месяцев назад у Бойко и ОПЗЖ потолок мог бы быть 20% или несколько выше. Но как раз сейчас этот потолок может упасть - именно из-за того тектонического сдвига, который начался во всей украинской политике.

Всегда есть флюгерный электорат (минимум около 10%), который «держит нос по ветру» и голосует «так, как все». Когда нет явного фаворита, он голосует «лишь бы не...». И сейчас он будет (уже начинает) переходить от позиции «лишь бы не Порошенко» к позиции «лишь бы не кандидат от ОПЗЖ», тем более что в медиа уже поднялась (с помощью Банковой) большая волна против пятой колонны Кремля.

Кроме того, война против общего врага (пятой колонны) мобилизует патриотический электорат. То есть повысится его явка на выборы, и он будет голосовать именно за тех, кто во главе борьбы против пятой колонны. В этой конкуренции между Зеленским и Порошенко останется мало места для других потенциальных кандидатов, старых и новых, пасущихся на патриотическом электоральном поле.

Вкратце можно резюмировать так. Раньше все шло к тому, что Зеленский опустится к Тимошенко на третье-четвертое место. А теперь может получиться так, что за первое-второе место будут бороться Зеленский и Порошенко. Или даже Зеленский и Тимошенко. А потолком Бойко будет третье место.

Конечно, чтобы удержаться на плаву, Зеленскому нужно не завалить все остальные направления работы. А это совершенно не гарантировано.

И еще Зеленский может определить Порошенко своим врагом №1. Дескать, раз мы конкурируем за один электорат, то не уничтожить ли соперника. Вот как раз это было бы подарком Бойко. И Путину. А дядюшке Джо это не понравится.