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Негде делать «Байрактары». Почему военное сотрудничество Украины с Турцией пошло не туда
11:51 19.02.2021 |
В последнее время мы привыкли читать только хорошие новости о военно-техническом сотрудничестве Украины с Турцией - оно укреплялось, углублялось, расширялось и так далее. Однако практически одновременно пришли две свежих новости, которые позволяют говорить о том, что реальная картина далека от радужной.
СП с Турцией не будет?
Во-первых, как сообщило ИА «Оборонно-промышленный курьер», источник в правительстве заявил о невозможности создания в Украине совместного предприятия для производства турецких беспилотников Bayraktar. Как пояснил источник, по нашему законодательству Украина в таком СП должна иметь 50% + 1 акцию, но Турцию это не устраивает. Она хочет иметь в СП больше 50%.
Можно предположить, что турки были бы не против получить на льготных условиях землю в аренду, воспользоваться нашей относительно дешевой рабочей силой, однако не спешат делиться технологиями, а тем более локализировать производство.
И думается, что ныне они могут получить желаемое - после войны в Карабахе за их беспилотниками стоит очередь: о заинтересованности заявили Болгария и Сербия. В то же время у нас особого выбора нет: никто, кроме производителя Bayraktar, не заявлял о готовности продавать нам ударные машины - ни Китай, ни Израиль, ни США.
Напомним, что сегодня на вооружении Воздушных Сил Украины стоит шесть средних ударных беспилотников Bayraktar ТВ2 и объявлено о подписании контрактов на покупку еще 30. А командующий ВМСУ Алексей Неижпапа говорит, что моряки получат до конца года как минимум один комплекс (три аппарата).
Впрочем, даже уже поставленные беспилотники ныне пока не нашли места в нашей армии - по неофициальным данным, около трети летно-технического состава, прошедшего обучение в Турции за государственный счет, ныне уволилось из ВСУ.
Оружия для Ada нет?
Во-вторых, не очень обнадеживающие новости приходят и о другом совместном проекте - строительстве серии корветов типа Ada. Еще даже не подписан контракт (ожидается в апреле 2021 года с николаевским заводом «Океан»), а уже озвучиваются другие ключевые условия соглашения. Как сообщила компания Defense Express со ссылкой на источник в Министерстве обороны, головной корабль серии не будет строиться полностью в Турции, как это планировалось ранее. Теперь планируется, что турецкая компания построит только корпус на своих мощностях, а доводить до ума «начинкой» его будут уже в Николаеве, хоть и с участием турецких специалистов. Но подобный подход может похоронить проект. Ведь главная изюминка совместного с турками проекта была в том, что турецкая сторона обеспечивает не только строительство, но и оснащение боевого корабля всеми системами вооружения и электроники (в том числе БИУС). Теперь же, судя по всему, на выходе будет некий гибрид с турецким корпусом и двигателем - и отечественными системами вооружения. Причем заявлено, что все остальные корветы серии должны идти уже с отечественными турбинами от «Зоря-Машпроект», однако совершенно непонятно идут ли ныне работы по доработке турецкого проекта - ведь это немалый и недешевый кусок работы.
Но самое главное - готовых решений в области оснащения радиоэлектронным и навигационным оборудованием у нас просто нет. Как и нет вооружения - от слова совсем. Эпопея с парой американских «Айлендов» с древними пушками советского производства тому яркое подтверждение. Правда, после обоснованной критики наши адмиралы обещают купить для них американские пушки посовременнее, но говорить об этом как о свершившемся факте пока рано.
Мало того, даже не начав работы по корветам типа Ada, наши военные уже говорят о том, что хотят ввести в строй и недостроенный корвет проекта 58250 «Владимир Великий». Хотя при этом снова ничего не говорится о вооружении, а ведь на момент закладки корпуса планировалась закупка иностранных образцов. Речь шла о пушках ОТО Melara 76/62 Super Rapid и артиллерийском комплексе малого калибра 35-мм GDM-008 Millenium.
И ни тогда, ни сейчас нет ясности с тем, чьего производства будет ракетное вооружение - ведь без ЗРК ближнего действия и противокорабельных ракет корвет просто теряет всякий смысл. Были попытки купить в Швеции ПКР RBS-15, но Стокгольм отказал в поставках. Всплывала информация о том, что Франция в рамках проекта готова поставить Exocet MM40 Block3 и ЗРК ASTER 15. Однако ни о каком сотрудничестве в этом направлении с французскими фирмами на сегодня информации нет.
В конце концов, мы приходим к весьма печальному выводу, что делиться технологиями с нашей страной никто не спешит, причем в основе этого как экономические причины (в стране банально нет денег), так и боязнь того, что они могут попасть не в те руки - китайцев или россиян.
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