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АНАЛИТИКА

Ход Кичуном: Заработает ли Конституционный Суд с приходом «судьи Зеленского»

09:07 19.02.2021 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Проигнорировав рекомендации европейских партнеров не спешить с заполнением вакансии в КСУ, депутаты посадили в высокое кресло креатуру президента. Обеспечит ли это рестарт суда и его работу в нужном Банковой направлении?

Юриста Виктора Кичуна, чью кандидатуру внесла фракция "Слуги народа", выбрали в Конституционный Суд 241 депутатским голосом. Интересно, что положительное голосование в который раз в истории этого созыва обеспечили группы "Доверие" (18 голосов из 20 возможных), "За будущее" (10 голосов из 23 членов группы) и восемь внефракционных, тогда как фракция власти нашла только 205 голосов при минимально необходимых 226. Другие фракции голосов за судью не дали. Такой результат монобольшинство обеспечило со второй попытки - первая, неудачная, имела место в ноябре 2020 года.

Во время рейтингового голосования, предшествовавшего голосованию за Кичуна, парламент не поддержал кандидатуры других претендентов на кресло судьи КСУ: народных депутатов предыдущих и нынешнего созывов Юрия Павленко, Ольги Боднар-Петровской и Руслана Сидоровича.

Кто такой новый судья КСУ Виктор Кичун

52-летнего уроженца Хмельницкой области, кандидата юридических наук Виктора Кичуна, выпускника Харьковского юридического института (ныне Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого), доцента кафедры конституционного права этого вуза и адвоката, с командой Владимира Зеленского связывают тесное знакомство и совместная работа с представителем президента в КСУ Федором Вениславским. Последний, также воспитанник харьковской юридической школы, сам говорил об этом в СМИ и отмечал, что конфликта интересов в суде у него с протеже не будет.

Перед вчерашним голосованием Кичун выступил перед нардепами со знаковым заявлением, позволяющим понять его настрой: кандидат в судьи пообещал соблюдать позиции "сдерживания Конституционного Суда". По его словам, КСУ стал "судебным надинститутом, который сегодня фактически доминирует в государстве". Это заявление четко свидетельствует о нем как о стороннике позиции Банковой, которая настаивает на ограничении влияния суда, расположенного на киевской улице Жилянской.

Кризис КСУ продолжается

Паралич в работе Конституционного Суда продолжается последние четыре месяца, с тех пор как 27 октября 2020 года, рассмотрев представление 47 нардепов, преимущественно от фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь", он признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации) и существенно ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции. Мотивом было названо стремление избежать неправомерного влияния силовиков на КСУ, но на самом деле на грань разрушения была поставлена антикоррупционная инфраструктура Украины.

На Банковой довольно жестко отреагировали на такое развитие событий. Уже 30 октября появился законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", автором или хотя бы идейным вдохновителем которого, по неофициальной информации, был упомянутый Вениславский. В проекте за подписью президента Зеленского предлагалось признать решение КСУ "таким, которое не создает правовых последствий". А главное - прекратить полномочия действующего состава Конституционного Суда. Оппоненты такого решения, среди которых и эксперты Венецианской комиссии, заявляли, что эта инициатива противоречит Конституции. Тем временем 29 декабря 2020 года президент своим указом на два месяца отстранил от должности судьи КСУ председателя суда Александра Тупицкого. Проявляют активность в отношении Тупицкого и правоохранители. Функции председателя суда выполняет его заместитель Сергей Головатый.

Внесенный в парламент президентский законопроект депутаты даже не рассматривали, так как президент отозвал его для доработки. Зато свои наработки в Верховную Раду подала созданная депутатами рабочая группа: в январе нардепы отправили на повторное первое чтение законопроект № 4533 "О конституционной процедуре", призванный заложить новую модель деятельности КСУ. Этот документ и альтернативный ему авторства членов фракции "Европейской солидарности" сейчас изучает европейская Венецианская комиссия, заключения которой в Киеве ожидают через месяц, в середине марта.

Группа Тупицкого и группа Головатого в Конституционном Суде

К тому времени как раз успеет освоиться в новом кресле Виктор Кичун, и станет ясно, сможет ли он сыграть на Жилянской роль "секретного оружия Банковой". Еще недавно рассматривали версию, что на роль руководителя КС сможет претендовать временный "держатель печати" суда, заместитель председателя Сергей Головатый. Но с назначением Кичуна ситуация может измениться. Головатый, говорят, в неплохих отношениях с руководителем президентского офиса Андреем Ермаком. Но доверие Банковой к новому судье может перевесить огромный опыт 66-летнего бывшего нардепа, министра юстиции и члена Венецианской комиссии от Украины Головатого.

Знатоки указывают на существование в нынешнем КСУ двух групп влияния. Одна часть судей ранее ориентировалась на Тупицкого, а сейчас ищет новые ориентиры. Вторая в известной степени прислушалась к мнению Головатого. Но принадлежность к условным группам не догма, поэтому кто из судей решит поддержать Кичуна в случае его выдвижения на председателя суда - большой вопрос. И сам факт такого предложения "засветит" главный мотив прихода харьковского "друга Вениславского" на Жилянскую: попытки Банковой взять конституционную инстанцию под свой контроль.

Как назначают судей КСУ и как они голосуют

Чтобы разблокировать работу конституционной инстанции, кроме заполнения вакансий в составе суда, нужно, чтобы к выполнению своих функций вернулись четыре судьи КСУ, которые голосовали против скандального решения по антикоррупции и после того временно отказалась от работы. Это упомянутый Головатый, Виктор Колесник, Василий Лемак и Олег Первомайский. Между прочим, пустеет еще одно судейское кресло - перспективы голосования по этой вакансии остаются в тумане неопределенности с настроениями монобильшинства в Раде.

Полный состав Конституционного Суда Украины - 18 судей, которые работают на должностях девять лет и не могут быть назначены повторно. По результатам конкурса, по шесть судей назначают президент, Верховная Рада и съезд судей Украины.

Без учета вчерашнего назначения в Конституционном Суде сейчас трудятся 15 судей. То есть имеют место три вакантные должности, две из которых назначаются по квоте Рады (одну уже заполнил Кичун) и одна - по квоте съезда судей. Такой съезд, который должен назначить судью Конституционного Суда Украины, четырех членов Высшего совета правосудия и избрать новый состав Совета судей Украины, несколько раз переносился из-за угрозы коронавируса, запланирован на 9-11 марта.

Заседание КСУ правомочно при участии в нем 11 и более судей, а решение принимается, если за него проголосовало более половины судей, участвовавших в заседании. Если несколько судей на заседание не приходят, из-за отсутствия кворума КСУ не может рассматривать дела. Сейчас сложилась именно такая ситуация.

Советы Запада: слушаем и игнорируем

Есть еще один важный нюанс: голосование за кандидатуру судьи-конституционщика 18 февраля состоялось вразрез с мнениями партнеров нашего государства из Запада. Послы стран-членов "большой семерки" и юристы из Венецианской комиссии и в прошлом году, и теперь не устают советовать киевским руководителям государства не ставить лошадь впереди телеги и притормозить заполнение вакансий судей Конституционного Суда до завершения реформы, которая бы обеспечила его формирование на более прозрачных принципах - прежде всего с участием независимой комиссии. Но власть поступила как поступила.

Возможно, для этого она имеет свои веские основания. По крайней мере эксперты уже назвали назначение Кичуна политическим решением. А там, где у действующей команды с Банковой превалирует политическая целесообразность, причем тактическая, не стратегическая, - к сожалению, не до интересов системного развития государственных институтов.
 

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