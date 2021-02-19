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Зеленский во второй раз ветировал закон о конкурсах, принятия которого ждет Евросоюз
08:55 19.02.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы" (№4531), принятие которого ждет Европейский Союз.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
Президент Зеленский вернул закон со своими предложениями в парламент в четверг.
Рада 16 февраля приняла законопроект, предусматривающий объявление конкурсов на должности, которые занимают лица, заключившие контракты о прохождении госслужбы на период действия карантина.
Речь идет о схеме так называемых "ковидних конкурсов", которую Украина ввела после начала пандемии и оставляет в силе до сих пор. Эта схема позволяет руководителям госорганов и их подразделений произвольно, в обход всех конкурсных процедур, назначать своих людей на должности в госслужбе, для которых до сих пор была обязательной конкурсная процедура.
Летом парламент попытался остановить эту практику, приняв законопроект № 3491, который останавливает "ковидные конкурсы", но его неожиданно ветировал президент.
В Евросоюзе ранее неоднократно призывали восстановить конкурсный отбор, подчеркивая, что это - центральный элемент реформы государственного управления.
Обязательство о восстановлении конкурсов вместо назначения "своих людей" на госслужбу является одним из условий получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС на сумму 600 млн евро.
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