Доллар на межбанке 18 февраля стали активнее продавать под налоги, но его курс все равно подняли

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

В четверг, 18 февраля, курс доллара на межбанке приподняли на 2 копейки, и торговля завершилась в рамках 27,8350-27,85 грн/$. Но кассы жили своей жизнью. Средние наличные курсы американской валюты опустились на 5 копеек:

* до 27,90-28,05 грн/$ - на продаже;

* до 27,60-27,75 грн/$ - на покупке.

Спрос на "американца" со стороны населения небольшой, и банки стараются его немного простимулировать.

На межбанке активизировалась валютная торговля: объем сделок поднялся с $91 млн до $160 млн. На протяжении дня безналичный курс доллара двигался в рамках 1-2 копеек, и лишь один раз его пытались поднять выше. Однако он не смог закрепиться на новом уровне.

"На протяжении всех торгов рынок достаточно плотно держался в диапазоне 27,83-27,84 грн/$, здесь проходила основная масса сегодняшних сделок. Лишь один раз котировки поднимались на 27,88 грн/$, но очень быстро отошли на исходные позиции. Предложение стимулировалось продажами валюты под налоговый период, при этом не было разрыва со спросом. Ощущался паритет покупок/продаж доллара, торговля была достаточно ровной", - сообщил казначей, руководитель торговых операций на межбанковском рынке "Банка Кредит Днепр" Юрий Гриненко.

Ключевым фактором сегодня стали именно налоги. 19 февраля физлица-предприниматели платят единый налог, а крупный бизнес экологический налог, ренту за пользование недрами и лесами. В числе крупных много госпредприятий, и они переводят валюту в гривню для отчислений в бюджет.

"Бизнес достаточно активно продается под налоги и, скорее всего, продолжит еще делать это завтра. Но, возможно, уже в меньших объемах. В пятницу также могут подоспеть иностранцы, которые будут присматриваться к очередному аукциону Минфина по размещению новых выпусков облигаций внутреннего госзайма", - сказал финансовый эксперт Владислав Кравец.

Сегодня крупных валютных продаж со стороны нерезидентов не наблюдалось, хотя Министерство финансов выдало довольно широкую заявку на новые ОВГЗ. На будущий вторник, 23 февраля, заявлено 6 выпусков новых бумаг. Пять в гривне и один в долларе, на большинство установлены лимиты:

* 6-месячные в гривне - лимит 500 тыс. грн (9 феврале такая бумага размещалась под 9,89% годовых);

* 12-месячные в гривне - лимит 1,5 млрд грн (16 февраля такая размещалась под 10,96% годовых);

* 1,5 года в гривне - лимит 2 млрд грн (16 февраля такая бумага размещалась под 11,3% годовых);

* 2,2 года в гривне - безлимит (16 февраля такая бумага размещалась под 11,84% годовых);

* 3,5 года в гривне - безлимит (16 февраля такая бумага размещалась под 12,05% годовых);

* 12 месяцев в долларе - лимит $200 млн (12 января такая бумага размещалась под 3,8% годовых).

"Минфин на 25-30% поднял лимиты по бумагам на 1 и 1,5 года, то есть видно, что ему нужны средства. А более длинные ОВГЗ поставил без ограничений, надеясь, что в них пойдут нерезиденты, хотя те берут долгосрочные облигации с неохотой. Больше тяготеют к бумагам на 1,5 года, где глупо было ставить ограничение. Если бы его не было, то могли бы собрать 4-5 млрд грн, а так сами ограничили себя двумя миллиардам. Но больше всего повеселил лимит в $200 млн на долларовых бумагах. На прошлом аукционе они собрали американской валюты лишь на $40 миллионов с небольшим, и понятно, что $200 млн им не принесут. Кого они пытаются обмануть или подловить? Это очевидный блеф со стороны правительства, но слишком детский", - прокомментировал заявку директор казначейства одного из банков.

На следующей неделе Кабмину понадобится много средств, поэтому от него ждут высоких ставок по ОВГЗ. Чиновникам предстоят выплаты по старым бумагам на общую сумму 12,2 млрд грн:

* 10,6 млрд грн - погашение;

* 1,6 млрд грн - проценты.

То есть Минфину потребуется не меньше этой суммы, а может и больше, если нужно еще перекрывать текущий дефицит госбюджета.

Главный вопрос на текущий момент - сколько в наши ОВГЗ вложат иностранцы, от которых зависит валютное предложение на межбанке и курс гривны. Обычно они заводили каждую неделю около 3-4 млрд грн, то есть около $100-150 млн грн. Но после заявления МВФ о неготовности в феврале заключать с Украиной новое кредитное соглашение серьезно уменьшили свои вложения. За их дальнейшими телодвижениями продолжат следить.

Завтра, 19 февраля, казначеи ждут валютных продаж в основном от бизнеса, который будет стараться успеть до 19 февраля уплатить текущие налоги. Открытие межбанка прогнозируется в рамках 27,82-27,86 грн/$, при этом ожидается сохранение курсового коридора в рамках 27,80-27,88 грн/$.