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Порошенко объявил о покупке телеканала «Прямой»
21:00 18.02.2021 |
Пятый президент Украины Петр Порошенко объявил о покупке телеканала «Прямой» у его формального собственника Владимира Макеенко.
Как передает БизнесЦензор, об этом Порошенко заявил в эфире "Прямого".
По словам Порошенко, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на анонсированном на пятницу, 19 февраля, заседании примет решение о введении санкций в отношении Владимира Макеенко.
"Со всех источников с 19 числа против господина Макеенко будут введены санкции, телеканал будет закрыт... Я не получил никакого опровержения, наоборот", - заявил Порошенко.
Он добавил, что в четверг утром Макеенко попросил помощи для защиты канала.
"Два часа назад мы подписали договор, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность, на другие проекты, в том числе социальные. Это миллионы и миллионы, для того чтобы покрыть долги канала", - сообщил Порошенко.
"Два часа тому в реестре государственном конечный бенефициарный собственник "Прямого" канала сменился - уже два часа конечным бенефициарным собственником "Прямого" канала является Prime Assets Capital - структура, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу", - добавил он.
Соответствующие изменения в структуре собственности ООО "Телеканал "Прямой" уже отображаются в реестре юрлиц.
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