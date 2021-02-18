Пятый президент Украины Петр Порошенко объявил о покупке телеканала «Прямой» у его формального собственника Владимира Макеенко.

Как передает БизнесЦензор, об этом Порошенко заявил в эфире "Прямого".

По словам Порошенко, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на анонсированном на пятницу, 19 февраля, заседании примет решение о введении санкций в отношении Владимира Макеенко.

"Со всех источников с 19 числа против господина Макеенко будут введены санкции, телеканал будет закрыт... Я не получил никакого опровержения, наоборот", - заявил Порошенко.

Он добавил, что в четверг утром Макеенко попросил помощи для защиты канала.

"Два часа назад мы подписали договор, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность, на другие проекты, в том числе социальные. Это миллионы и миллионы, для того чтобы покрыть долги канала", - сообщил Порошенко.

"Два часа тому в реестре государственном конечный бенефициарный собственник "Прямого" канала сменился - уже два часа конечным бенефициарным собственником "Прямого" канала является Prime Assets Capital - структура, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу", - добавил он.

Соответствующие изменения в структуре собственности ООО "Телеканал "Прямой" уже отображаются в реестре юрлиц.