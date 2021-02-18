Венедиктова блокирует задержание скандального главы Окружного админсуда Вовка, – НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) не могут доставить в суд главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка, поскольку генпрокурор Ирина Венедиктова отказывается предоставить разрешение на задержание подозреваемого.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, детективы уже дважды, 8 и 16 февраля, прибывали в Окружной административный суд Киева для выполнения постановлений суда о принудительном приводе Вовка для участия в заседании по избранию ему меры пресечения.

"Выполнить решение не удалось: оно не дает права задерживать подозреваемого или проникать в его жилище или иное владение, а председатель и судьи ОАСК предприняли все меры для того, чтобы детективы не могли попасть в помещение суда", - сказано в сообщении.

В НАБУ отмечают, что теперь пропуск для входа в здание ОАЭК формально предоставляет один из подозреваемых участников преступной организации, возглавляемой председателем суда Вовком.

"Решить эту ситуацию может только генеральный прокурор, чья бездеятельность в течение полугода лишает следствие возможности использовать предусмотренные законодательством процедуры для достижения задач уголовного судопроизводства. Начиная с июля 2020 года и до сих пор, детективы НАБУ трижды инициировали перед генпрокурором ходатайства о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого головы ОАСК и обращения с этими ходатайствами к ВСП. Однако Офис генпрокурора до сих пор этого не сделал", - подчеркивается в сообщении.

В НАБУ обращают внимание, что Вовк и судьи ОАСК грубо нарушают законные требования следствия и суда, прикрываясь пунктами УПК Украины относительно гарантий судейской неприкосновенности, а также противоречивой позицией Высшего совета правосудия, которая опровергается решениями ВАКС.

При этом в феврале 2021 года Офис генпрокурора согласился с позицией Высшего совета правосудия об отсутствии у судей ОАСК статуса подозреваемых, на чем настаивает сам судья Павел Вовк.

"Указанная позиция прямо противоречит позиции самого же Офиса генпрокурора, который утверждал ходатайство об отстранении судей ОАСК (во время которого обязан был проверить основания для обращения с соответствующим ходатайством, в том числе и приобретение подозреваемыми их статуса), позиции ВАКС, который при рассмотрении ходатайств о продлении сроков подтвердил приобретение всеми подозреваемыми их статуса", - подчеркивают в НАБУ.

В Бюро отмечают, что инициированные в ноябре 2020 года ходатайства о проведении обысков по делу также до сих пор остаются без ответа. А повторные ходатайства, поданные лично и.о. руководителя САП 15 февраля, генпрокурор Ирина Венедиктова не поддержала.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов. НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.

В конце ноября детективы НАБУ направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК), которые проходят по делу Вовка. Однако ходатайство до сих пор не удовлетворено.

В НАБУ также указывали, что подозреваемые также без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд. В частности, глава ОАСК Павел Вовк не явился по меньшей мере на 6 заседаний суда. В конце декабря детективы все же вручили повестку Вовку во время празднования дня рождения бывшего нардепа от "Партии регионов" Сергея Кивалова, но он ее выбросил.

Перед этим, 1 октября, судья Печерского райсуда города Киева Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора исключить из реестра досудебных расследований информацию о сообщении о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку из-за якобы ненадлежащего его вручения.

