Украинское партизанское движение на Донбассе существовало всегда, но с начала 2021 года оно изрядно активизировалось

Руслан Рудомский / Depo.ua

В последнее время активизировались "луганские партизаны" - организация неизвестного происхождения, публично взявшая на себя ответственность за последние резонансные диверсии на территории как так называемой "ЛНР", так и соседней "ДНР".

Они утверждают, что 24 января этого года луганские партизаны подожгли склад горюче-смазочных материалов "ЛНР" на военной базе в оккупированном Луганске. Ну а 16 февраля они же взорвали газораспределительный узел в Луганске по улице 2-я Беломорская, выведя из строя ветку газопровода Ставрополь - Москва. Как стало известно чуть позже, вследствие этого подрыва оккупационная администрация боевиков и военные части оккупантов остались без тепла.

Также "Луганский партизан" взял на себя ответственность за подрыв автомобиля одного из главарей "ДНР", главы "народной милиции" Сергея Попова с позывным Длинный. Покушение на российского террориста произошло в оккупированной Горловке утром 15 февраля путем подрыва самодельного взрывного устройства под его автомобилем. В результате взрыва боевик выжил, однако получил серьезные травмы.

Какие партизанские украинские движения действуют на оккупированном Донбассе

На первый взгляд может показаться, что в наши дни на оккупированном Донбассе появилось проукраинское партизанское движение. На самом деле это не так. Такое движение там существует еще с начала войны и время от времени напоминает о себе различными "акциями".

Вообще партизанская борьба имеет три главные составляющие: разведывательную деятельность, диверсионную деятельность и идеологическую работу с населением. Из открытых источников известно как о единичных действиях партизан на оккупированном Донбассе, так и о структурных партизанских организациях.

В частности, фанаты ФК "Заря" (Луганск) регулярно совершали патриотические акции по распространению листовок, наклеек и вывешивание украинских флагов в общественных местах, а также регулярно взрывали памятники боевикам и их "скрепные" символы. Наибольшую активность эта организация проявляла в 2015-2017 годах.

Другой известной партизанской группой является "Националистическое подполье Луганщины", которое было сформировано на основе местной ячейки ВО "Свобода" (хотя со временем к нему присоединились нейтральные жители региона) и во времена расцвета насчитывало 300-500 человек. Это они весной 2014-го, еще до начала активных боевых действий, передали СБУ информацию о вооруженной сети сепаратистов в Кадиевке (до декоммунизации - Стаханов), которые впоследствии были задержаны, и таким образом был предупрежден масштабный теракт. Они же 14 июня 2014 года помогли украинским спецназовцам с поиском в глубоком тылу и последующей эвакуацией экипажа сбитого украинского самолета Ан-26. Эти события легли в основу художественного фильма "Мать апостолов", который вышел в прокат в 2020 году.

В целом же, по доступной информации, основной деятельностью этой партизанской организации была классическая партизанская работа - сбор и передача разведывательных данных. Руководство подполья напрямую контактировало с командованием штаба АТО, луганской СБУ и полицией.

С помощью этой подпольной сети были предупреждены десятки артобстрелов, задержаны около десяти высокопоставленных сепаратистов и еще большее количество рядовых лиц. Однако, по неизвестным причинам, с 2016 года организация прекратила активную деятельность, хотя о разоблачении ее членов боевиками упоминаний в открытых источниках нет.

Один в поле тоже воин - как действуют в ОРДЛО украинские партизаны-одиночки

Известно также и о партизанах-одиночках. Так, после освобождения из плена в сентябре 2016 года появилась информация о партизане Владимире Жемчугове, который совершил три десятка диверсионных акций против российских оккупантов. В частности, взорвал железнодорожные пути в районе Лутугино и электроопору в Хрящеватом, чем нанес террористам значительные убытки.

29 сентября 2015 года во время выполнения очередного боевого задания, при попытке захвата противником Жемчугов подорвал себя, в результате чего потерял кисти обеих рук и зрение, однако выжил. Тяжелораненым попал в госпиталь боевиков, а затем в заключение в луганский СИЗО. Был освобожден из плена 17 сентября 2016 года, а впоследствии удостоен звания Героя Украины.

И таких случаев было очень много. Жертвами украинских партизан становились в основном командиры местных боевиков, которым устраивали разного рода засады. Часто с летальным завершением для террористов - как это было 16 октября 2014 года с засадой на командира так называемой Казачьей гвардии "ЛНР" Владимира Жукова с позывным Маршал.

Однако нельзя не обратить внимания, что наиболее активная деятельность этих подпольных организаций пришлась на период 2014-2016 годов, после чего пошла на спад, а в течение 2020 года вообще имело место некоторое затишье.

Это можно связывать как с активизацией российской контрразведки на Донбассе, так и с изменением украинской политики этого периода (курс президента Зеленского на "надо просто перестать стрелять"), ведь любое подполье было в той или иной степени завязано на украинском спецслужбах.

Поэтому когда с началом этого года диверсионные действия в тылу врага возобновились - это мгновенно привлекло к себе внимание. Будем наблюдать дальше.