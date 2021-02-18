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Доллар на межбанке 17 февраля совсем перестали брать, и его курс рухнул вниз
23:49 17.02.2021 |
17 февраля безналичный доллар подешевел на 8 копеек, и его курс приземлился на 27,81-27,83 грн/$. На наличном рынке мало изменений.
Здесь средняя цена продажи осталась на вчерашнем уровне, а на покупке "американец" опустился на 5 копеек:
27,95-28,10 грн/$ - на продаже;
27,60-27,80 грн/$ - на покупке.
Банкиры говорят о небольших объемах наличного валютообмена и низком спросе на валюту со стороны населения.
На межбанке резко снизилась активность: объем сделок на площадке Bloomberg просел с $169 млн до $91 млн.
"Если с утра сделки еще шли живо, то потом быстро сошли на нет. Крупных валютных продавцов не наблюдалось, нерезиденты и экспортеры рынок долларом не заваливали. Объемы были скромные. Да и спрос на валюту был на минимальном уровне. Поэтому котировки и скатились вниз - мало желающих его скупать", - объяснил ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Утром доллар на межбанке стоил до 27,92-27,95 грн/$, однако совсем недолго. Уже с 10:30 его курс стал планомерно скатываться вниз из-за нехватки покупателей: к обеду он отошел на 27,89-27,90 грн/$, а затем и еще ниже.
"Валютных покупателей действительно мало. Даже со снизившимся предложением валюты со стороны нерезидентов спроса не хватает, чтобы покрыть продажи. Хотя возможно постепенное формирование какого-то баланса, что и отражается на волатильности и в относительном боковике", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Минфин провел сегодня небольшую выплату по старым ОВГЗ - проценты на 613 млн грн. Но это не сказалось на рынке. Крупные же выплаты предстоят правительству лишь в будущую среду.
Завтра финансисты ждут нового удешевления доллара. 18 февраля старт межбанка прогнозируют в рамках 27,78-27,82 грн/$ и ждут движения вниз. Хотя все помнят, что в последний раз Нацбанк останавливал укрепление гривны как раз на уровне 27,80 грн/$, поэтому будут пристально следить за действиями регулятора.
"Главная проблема на сегодня - это низкий спрос на валюту со стороны импорта. Поставки заграничных товаров в Украину не сильно растут. А если госсектор завтра активизирует валютные продажи под налоги, по которым последний срок уплаты 19 февраля, то общее валютное предложение может еще подрасти. Так что не исключено, что регулятору придется подстраховывать межбанк - выкупать валютный излишек", - допустил финансовый эксперт Владислав Кравец.
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