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В Украине есть угроза остановки оборонных закупок, что грозит сотрудничеству с НАТО - эксперты
15:40 17.02.2021 |
В Украине с начала года не приняли ни один подзаконный акт Закона "Об оборонных закупках", что делает невозможным углубление отношений с НАТО.
Об этом заявил председатель правления Центра оборонных стратегий, бывший министр обороны Андрей Загороднюк, сообщает "Европейская правда".
"Министерство обороны и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности не обеспечили разработку и принятие ни одного подзаконного нормативного акта на реализацию положений Закона "Об оборонных закупках". Закон, разработанный для приближения Украины к НАТО, так и "висит" без возможности применения. Это все, что надо знать об открытом саботаже реформы", - сказал Загороднюк.
Он отметил, что реализация этого закона была одним из ключевых требований предоставления Украине военной технической помощи правительством США еще в 2020 году. Также любое торможение внедрения закона делает невозможным углубление отношений с НАТО.
Указом президента был установлен срок до 15 февраля для обеспечения разработки и принятия таких подзаконных актов Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Однако, низкое качество документов, ряд противоречий и несоответствий закона вызвали волну замечаний от других министерств и экспертной среды, в связи с чем на последнем правительственном комитете постановления были отправлены на доработку.
"Согласно переходным положениям Закона Украины "Об оборонных закупках" переходный период завершается 31 марта. Отсутствие новой нормативно-правовой базы после 31 марта приведет к полной парализации оборонных закупок", - отмечают в Центре оборонных стратегий.
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