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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Я не вижу проблем у ФОПов. Не буду брать Европу, но даже в Танзании ввели РРО — интервью с Даниилом Гетманцевым

 Денис Лавникевич / Деловая столица

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики о кассовых аппаратах для ФОПов, «черных» зарплатах, рынке земли для иностранцев и своих отношениях с Зеленским.

Вторая часть интервью. Первую можно прочитать здесь.

"ДС" Поговорим о ФОПах. Уже, кажется, дали им все возможные льготы и отсрочки. Но они все равно недовольны. Как тут быть?

Д.Г. Я вообще проблемы не вижу. Я не вижу проблем у ФОПов. Смотрите, здесь вопрос такой: мы имеем целый ряд стран, которые ввели эти нормы, экономика которых преимущественно "белая". Возьмите ту же Грузию, где либеральные реформы, но у них самая жесткая система фискализации. Я не буду даже Европу брать. Азию возьмите! Африку возьмите! Танзанию возьмите! Это последний пример, который гуляет по социальным сетям. Тоже ввели регистраторы расчетных операций (РРО). Кстати, у них достаточно хороший прирост ВВП на душу населения. Я не считаю, что дискуссия - вводить РРО или нет, имеет право на существование.

"ДС" Танзания и Эфиопия - это вообще два очень интересных примера развития экономики.

Д.Г. Они просто лежат на дне, поэтому им есть от чего отталкиваться. Но и мы недалеко от этого дна. Если у нас ВВП на душу населения составляет $3,6 тыс., у них - $1,1 тыс.

Так вот, если мы хотим с вами быть богатыми, то мы должны быть честными. Мы должны вводить те нормы, которые ввели богатые страны, чтобы стать богатыми. А не устраивать митинги, отстаивая «право» не платить налоги либо же просто занимаясь политикой на откровенной лжи. И, конечно, не обсуждать свой какой-то абсолютно непонятный дикий путь. Мы должны просто имплементировать простые цивилизованные нормы, работающие за границей.

Если мы с вами не готовы к этому, тогда просто должны выйти к людям и сказать: «Ребята, смотрите, мы выбираем свой путь! Наш путь - это "черная" экономика! Наш путь - это кто сколько заработал - все его!» Но тогда давайте не делать вид, что кто-то в этой стране сможет платить медикам, учителям, пенсионерам нормальные деньги, достойные деньги для живого человека!

Давайте мы не будем говорить тогда, что при полном стаже у нас минимальная пенсия 2100 грн! Вдумайтесь в эти цифры! Это намного меньше фактического прожиточного минимума, мы сами как государство признаем, что человек физически не может выжить на меньшие деньги. Понимаете? А мы играем в какие-то игры.

Мы должны отказаться от шизофрении, когда в одной голове есть требование повышения зарплаты и одновременно требование об отмене фискализации. Смотрите, кроме фискализации нам нужно сделать намного больше. Нам надо обеспечить официальное трудоустройство, "белую" выплату зарплат, которые на 95% платятся бизнесом "в черную", нам надо вывести целые отрасли из тени.

Но вопрос фискализации надо решать в первую очередь, ничего не обсуждая. Это то, что уже давным-давно должно было стать обыденной реальностью. А мы слушаем и пытаемся даже дискутировать с отдельными проходимцами, которые, эксплуатируя спровоцированные ими же страхи ФОПов, пытаются сделать себе на них политическую карьеру...

Я не считаю, что мы должны вести диалог о том, нужна фискализация или нет. Я считаю, что диалог возможен относительно определенных норм фискализации, относительно того, должны ли мы фискализировать небольшие магазины, которые торгуют продуктами в селах или в небольших областных центрах, или в какую очередь фискализировать (не сейчас, а, скажем, через пять лет). Эти вопросы мы можем обсуждать. Но говорить о том, что отмените фискализацию, - это же просто не для цивилизованного общества обсуждение. Давайте детей не учить в школе, это ведь насилие над ребенком! Пусть не учат буквы!

"ДС" Дети одобрят...

Д.Г. Дети одобрят! И обсудим с детьми это! Я уверен, что в этом случае мы будем иметь хорошую социологию. Или по мороженому проведем. Не будем кормить кашами, а будем кормить мороженым. И тоже проведем социологию!

"ДС" Каково ваше отношение к закону о свободной купле-продаже земли, в целом к созданию рынка земли в Украине?

Д.Г. Абсолютно положительное. Я считаю, что рынок должен быть, я считаю, что рынок должен был быть уже давно. Без ограничений, с присутствием иностранцев на нем. А запрет рынка земли - это популизм той же природы, что и отсрочка введения РРО на год.

В части допуска иностранцев на рынок земли, меня точно нельзя обвинить в лоббизме интересов Сороса, Госдепа или Ротшильдов в Украине. Но, рассматривая земельные отношения, мы должны смотреть на все их стороны. Я смотрю в первую очередь на интересы паевика - на того человека, который должен иметь возможность продать землю по высокой цене. Не на сырьевика, который и так получает достаточно хорошую прибыль от своего бизнеса и может направить ее на скупку земли у паевиков, а на конкретное физическое лицо, которое должно иметь возможность продать землю по нормальной рыночной цене.

А рыночную цену на эту землю могут сформировать только иностранцы, которые, зайдя сюда, поднимут цены на землю. Пока ее будут покупать-продавать тут наши же дельцы, мы не сформируем нормальную цену.

"ДС" Перейдем к проблеме "евроблях". Сейчас есть некий компромиссный вариант: ввезенные до конца прошлого года "евробляхи" будут растаможены за тысячу евро. Как вы оцениваете ситуацию и как вообще можно закрыть этот вопрос?

Д.Г. Лично я считаю, что вопрос закрыт. Уже давно закрыт, и дана возможность для растаможки. Собственно говоря, ситуация такая, как есть. Ее надо просто воспринимать, а не завозить сюда новые автомобили, а потом требовать, чтобы их растаможивали по льготным ценникам.

Однако комитетом была проделана титаническая работа, моим замом Александром Ковальчуком, при активном противодействии депутатов-лоббистов, привлеченных со стороны организаторов митингов, и разработан этот законопроект как последний вариант компромисса. И опять-таки, лучше плохой компромисс, чем противостояние. Поэтому я склонен его тут поддержать, дабы дать шанс идее для обсуждения ко второму чтению. Комитет хорошо поработал, заместитель хорошо поработал, хорошо поработала рабочая группа.

"ДС" А вы не оценивали, сколько потеряет казна на этом компромиссе?

Д.Г. Она не потеряет нисколько, она, наоборот, приобретет. Мы же растаможиваем те автомобили, которые не растаможены и уже пребывают на территории Украины. По сути они не завозят новые больше. Это то, почему возмущаются депутаты-лоббисты бизнеса по нелегальному ввозу бывших в употреблении автомобилей. Ведь мы понимаем, что основная цель состоит в том, чтобы продолжить этот бизнес в будущем и это то, что мы не можем допустить, собирая в стране весь автомобильный хлам мира.

"ДС" Как вы относитесь к идее введения второго уровня пенсионной системы путем отчисления на него 2% НДФЛ и 2% ЕСВ. Учитывая, что вложенные средства нужно еще уберечь от инфляции, как вы считаете - этого достаточно?

Д.Г. Я не знаю, у меня нет этих расчетов. Это считает Третьякова с Лазебной и со Шмыгалем. Однако я как разумный человек понимаю, что у нас альтернатив второму уровню нет. А какими будут эти цифры, какими будут эти проценты, посмотрим предложения от рабочей группы. Со своей стороны, считаю, что это делать надо. Причем еще вчера, но делать очень взвешенно, с учетом компенсаторов и баланса.

Не так, как было сделано с уменьшением в два раза ЕСВ в 2016 г., что привело к колоссальному дефициту Пенсионного фонда, и никаких нет компенсаторов. То есть экономика при этом продолжила оставаться в тени, зарплаты платятся в конвертах, но зато Пенсионный фонд у нас на 200 млрд грн дотируется из бюджета. Такие решения не государственные.

"ДС" Еще одна резонансная тема - реформа налога на недвижимость. Сейчас его платят владельцы квартир свыше 60 кв. м и домов свыше 120 кв. м. Вы хотите, чтобы платили все (кроме льготных категорий), причем в зависимости от оценочной стоимости жилья. Расчеты показывают, что для большинства граждан уплачиваемый налог на недвижимость вырастет значительно.

Д.Г. Я объясню нашу логику. Во-первых, это не законопроект, это идея к обсуждению. Он не зарегистрирован, просто обсуждается.

Во-вторых, я не знаю, как ваши эксперты проводили расчеты. Ставка налога на недвижимое имущество от ее оценки рассчитывалась таким образом, чтобы платеж соответствовал тому, который есть сейчас, плюс-минус10%.

Более того, ставки, которые мы обсуждаем, это не окончательный вариант, мы готовы к обсуждению любых элементов налога. Но тот принцип, в который я верю и который я считаю правильным, что собственники дорогой недвижимости должны платить больше, собственники дешевой недвижимости должны платить меньше или вообще не платить. Этот тот принцип, который я хочу реализовать.

И не увеличить этот налог, а реализовать принцип справедливости налогообложения недвижимости. Потому что в XXI веке облагать недвижимость по метрам - это абсолютно неправильный подход. Весь мир облагает по рыночной стоимости. Давайте решим точно так же, как с вопросом РРО: сделаем так, как делает весь мир.

"ДС" Вопрос в добросовестности оценки. Если метры это как бы факт, то оценка может быть субъективной.

Д.Г. Вопрос добросовестности оценки. Вот, кстати, еще один из депутатов, очень ратующий за мою отставку, это депутат, который имеет непосредственное отношение к так называемым оценочным площадкам. Эти оценочные площадки мы убрали в 2019-м, отменили возможность зарабатывать миллиард гривень дельцам на нашем народе.

Они при прошлой власти установили такую себе кормушку, такой себе налог дополнительный в виде площадок, которые стояли между нотариусом при оценке недвижимости и Фондом государственного имущества, который является владельцем базы оценки. Стояла площадка, которая просто передавала информацию, и за это брала деньги.

Так вот ФГИ обладает оценочной базой, которая может абсолютно точно давать оценку. Если плательщик не согласен с ней, он идет к оценщику, и оценщик оценивает его недвижимость.

"ДС" В политических кулуарах ходят слухи, что Гетманцев готовится уйти от Зеленского. Дескать, Разумков хочет сделать себе партию и баллотироваться на выборах президента. А Гетманцев вроде как к нему пойдет. Сами вы как можете такое прокомментировать?

Д.Г. Относительно политического будущего спикера вы можете сами задать ему вопрос. Я никуда не собираюсь уходить от Зеленского, у нас достаточно плотное общение. У нас есть планы, есть понимание. То есть я абсолютно никаких альтернатив, каких-либо других перспектив даже не рассматриваю, поэтому здесь комментировать нечего.

"ДС" Я просто сам вижу, что вы, например, критиковали Зеленского за закрытие телеканалов, за другие какие-то вещи...

Д.Г. Смотрите, у меня есть своя позиция по целому ряду вопросов. Думаю, что я заслужил право на свою позицию и какие-то свои мировоззренческие взгляды, с которыми я пришел в парламент и которые не противоречат нашей программе. Я их высказываю, делюсь ими. Однако по всем принципиальным вопросам я абсолютно поддерживаю нашего президента. Мы - одна команда.
 

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