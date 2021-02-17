Алексей Голобуцкий: «Слуги» могут намеренно провалить легализацию продажи оружия, отодвинув ее на годы

Денис Сарбей / Деловая столица

О том, почему в "Слуге народа" решили именно сейчас рассмотреть законопроект о легализации продажи оружия, и какие у этой инициативы могут быть последствия, "ДС" поговорила с политтехнологом Алексеем Голобуцким.

"ДС" В ближайшее время Рада может рассмотреть законопроект о разрешении продажи украинцам огнестрельного оружия. Зачем "Слуге народа" вносить его именно сейчас?

А.Г. Тема, конечно, неоднозначная, то есть нет такой ситуации, чтобы 90% были за или против этого. Что касается партии власти, то "слуги" постоянно сидят "на шпагате", и часть из них решила выступить с такой инициативой еще осенью. Конечно, все законы такого типа, ту же легализацию медицинского каннабиса, не только оружие, надо было принимать в 2019 году, когда фракция была контролируемой, а население поддерживало их. Сейчас, конечно, ситуация другая. Плюс силовики крайне не заинтересованы в проекте. Кстати, предыдущие власти вообще не выносили подобные вещи на голосование. Но вынесение этого вопроса в зал именно сейчас и его последующий провал могут отодвинуть легализацию еще на 5-7 лет под предлогом того, что к такому шагу не готово ни общество, ни народные избранники.

Но если, к неудовольствию части СН, все-таки наберется 226 голосов - тогда и начнется информационная атака против проекта а-ля "Киев будет завален трупами", "начнутся массовые убийства" и так далее. Впрочем, в СН, скорее всего, уверены, что в нынешней ситуации законопроект провалят, и я тоже уверен в этом на 98%. В пользу этого говорит и объявление главы профильного комитета Дениса Монастырского о "свободном голосовании" за проект - другими словами, на Банковой не настаивают, и можно за него не голосовать.

"ДС" Все исследования говорят о том, что украинцы позитивно к легализации продажи оружия не относились никогда...

А.Г. До 2014 года тема казалась далекой, а сейчас огромное количество людей прошли через фронт, они умеют стрелять, имеют оружие, их родственники видят, как все происходит.

С другой стороны, мы долго были страной с рабской ментальностью, а легальное насилие полностью было в сфере государства. Тем, кто у власти, выгодно, чтобы произошедшее на Майдане было всего лишь единичным эксцессом. Вместе с тем я знаю, что все, кому у нас это нужно - имеют оружие, в связи с войной достать его вообще не является проблемой. Например, "Калашников" стоит $400-700 и элементарно покупается, я уже не говорю о пистолетах, которые спокойно продаются и покупаются, а когда надо - используются.

"ДС" То есть речь идет о том, чтобы де-юре узаконить то, что уже сложилось де-факто...

А.Г. Если примут закон, то МВД, с их точки зрения, перестанет вообще контролировать ситуацию. По сути, в этом проекте не заинтересованы как силовики, так и олигархи, потому что человек с оружием, умеющий себя защитить - это уже другой человек, он не бесправный раб. А говорить, что после легализации все станут друг в друга стрелять - то же самое, что прогнозировать повальное распространение проституции после узаконивания секс-услуг, или наркотизацию населения после легализации марихуаны.

Понятно, что только страшная нищета, как в венесуэльском Каракасе, влияет на большое количество убийств от "огнестрела", такой же эффект и у большого количества нелегалов, которые устраивают разборки с его использованием в США, но у нас этих проблем нет. Там же позиция такая: если ты гражданина заставляешь платить налоги, выполнять все требования государства, то отбирать у него право на самозащиту нельзя.

"ДС" Нет у вас впечатления, что этой темой "слуги" в очередной раз хотят отвлечь внимание общества от чего-то более важного и неприятного для украинцев?

А.Г. Они каждый день отвлекают от чего-то. Возможно, в этот раз отвлекают от начала вакцинации. Честно говоря, я и не сомневался, что будет провал, и совершенно ясно, почему это все делается. Каждый день какой-то провал у власти, они уже беспрерывно могут отвлекать внимание разными законопроектами.