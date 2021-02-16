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АНАЛИТИКА

Иностранцы притормозили с покупкой ОВГЗ. Доллар на межбанке подорожал

23:32 16.02.2021 |

Финансы

 Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Курс доллара на межбанке качают в разные стороны: в понедельник он просел, а во вторник снова вырос. 16 февраля безналичный "американец" подорожал сразу на 11 копеек и закрепился в рамках 27,89-27,91 грн/$.

В то же время кассы уже второй день подряд никак не реагируют на цены межбанковского рынка. Там сохранились старые средние наличные курсы:

* 27,95-28,10 грн/$ - на продаже;
* 27,60-27,85 грн/$ - на покупке.

Финансисты говорят о низком спросе на валюту со стороны населения и боятся сильно двигать цены, чтобы курс еще больше не просел.

Иностранцы подкачали

Торговля на межбанке оживилась после вчерашнего выходного в США: объем сделок на площадке Bloomberg подрос со $104 млн до $169 млн.

С утра цены держались невысоко - в рамках 27,80-27,84 грн/$, и к полудню даже ощущалось небольшое валютное удешевление - к 27,80-27,82 грн/$. Но после обеда котировки пошли расти как на дрожжах. Сначала подскочили на 27,85-27,86 грн/$, после чего буквально за 20 минут выросли до 27,86-28,90 грн/$ и уже к закрытию прибавили финишную копейку.

"Никто не кинулся резко скупать американскую валюту, спрос на нее не вырос. Но рынок не получил такого роста валютных продаж, на который рассчитывал, и мы увидели психологическую реакцию на это. Многие рассчитывали на больший приток доллара под сегодняшнее размещение новых выпусков облигаций внутреннего госзайма, но его не случилось", - объяснил ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Валютные продавцы пошли один за другим повышать котировки, когда не увидели массивных валютных продаж со стороны "Ситибанка" или ING Bank.

"Нерезиденты все-таки немного страсти поумерили. То ли сказался выходной в Соединенных Штатах, то ли реакция на заявление МВФ... Склоняюсь к последнему. Когда рынок почувствовал смену настроений иностранцев, баланс сил ситуативно сместился и доллар подрос", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Напомним, что на выходных МВФ заявил, что пока не готов подписать с Украиной новое кредитное соглашение и выделить кредитный транш. При этом он называл сразу несколько требований, на выполнении которых будет настаивать, в том числе по тарифам на газ, борьбе с коррупцией и принятию ряда банковских законов.

"Полагаю, что будет небольшая пауза в покупках ОВГЗ нерезидентами, которая выльется в снижение объемов покупок наших бумаг. Можно отметить и другие аспекты, которые могут влиять на рынок. Это и ухудшение эпидемиологической ситуации в западной Украине, и обострение ситуации на Донбассе. Но пока это только предположение", - заметил Шевчишин.

Держат лицо после МВФ

Можно сказать, что спрос на ОВГЗ со стороны нерезидентов уже просел. Сегодня Минфин разместил новых выпусков бумаг на 9,5 млрд грн. Из них гривневых лишь на 5,9 млрд грн, а также две валютные серии: 12-месячных в евро на €70,5 млн под 2,5% годовых и 2-летних в долларе на $42 млн под 3,89% годовых.

Валюту чиновники взяли довольно дорогую, но все же не по максимальным ценам: доллар им предлагали вообще по 4,25% годовых. Впрочем, Министерство финансов не стало хватать его по завышенным ставкам и привлекло втрое меньше, чем могло.

Почему власти так поступили - понятно. С одной стороны, у них есть запас прочности в виде $1,5 млрд на счетах в Нацбанке (скорее всего, под долговые платежи), а с другой - дорогое привлечение валюты сразу после отказа МВФ было бы воспринято рынком как жест отчаянья. Чего нельзя было допускать. Иначе в дальнейшем пришлось бы еще больше переплачивать по валютным заимствованиям. Важно было сохранить лицо и внешнее спокойствие.

Министерство финансов даже пошло дальше, ощутимо опустив доходности почти по всем своим гривневым ОВГЗ - от 0,06% годовых до 0,4%. Итоги размещения выглядят так:

* на 1,7 млрд грн продали ОВГЗ на 2 года под 11,84% годовых;
* на 1,5 млрд грн - на 1,5 года под 11,3% годовых;
* на 1,3 млрд грн - на 3 года под 12,05% годовых;
* на 905 млн грн - на 12 месяцев под 10,96% годовых;
* на 489 млн грн - на 3 месяца под 9,07% годовых.

Опрошенные "Страной" казначеи уверены, что большую часть выпусков выкупили наши банки, а не иностранцы.

В пятницу, 12 февраля, Нацбанк как раз выдал свои 5-летние кредиты рефинансирования 17 банкам на 9,3 млрд грн, и считается, что значительная их часть пошла именно на покупку ОВГЗ. Больше всего средств получил государственный Ощадбанк - на 5 млрд. А дальше в пятерку крупнейших заемщиков НБУ вошли:

* "Банк Сич" - 1,1 млрд грн;
* "ТАСкомбанк" - 800 млн грн;
* "Кредит Днепр Банк" - 800 млн грн;
* "КИБ" - 500 млн грн;
* "Кристаллбанк" - 200 млн грн.

В принципе, бизнес достаточно выгодный, потому тягу банкиров понять можно: Нацбанк выдает свои кредиты под 6% годовых, а отдать их Минфину можно под 12% при минимальных административных затратах и практически нулевом риске (крупные резервы формировать не нужно). При классическом кредитовании доходы могут быть и пониже, если не кредитовать мелкие покупки населения.

Казначеи считают, что на этой неделе доля иностранцев в покупках ОВГЗ будет совсем небольшой.

"На снижении спроса со стороны нерезидентов могло сказаться сразу несколько факторов. Это и заявление МВФ, из-за которого иностранцы могли взять паузу в крупных приобретениях. Это и лимиты, которые поставил Минфин при размещении ОВГЗ на 12 месяцев и 1,5 года (1 млрд грн и 1,5 млрд грн, соответственно), которые сейчас интересуют их больше всего. Это и снижение ставок, которое не может радовать покупателей бумаг. Тем более, что в мире ставки по долговым бумагам постепенно растут. Как в развитых, так и в развивающихся странах", - прокомментировал ситуацию финансовый эксперт Владислав Кравец.

Что дальше будет с курсом

Из-за сокращения вложений иностранцев в ОВГЗ финансисты не ждут завтра от них крупных валютных продаж. 17 февраля старт торгов на межбанке прогнозируют в рамках 27,88-27,92 грн/$ и не исключают дальнейшего движения котировок на 27,95 грн/$.

Спекулянты постараются максимально раскачать межбанк и заработать на долларе. Поддастся ли рынок на их провокации - станет ясно завтра.

"Верхняя граница торгов пока 28 грн/$. Но в силу слабости покупателей, может и не дойдем. Полагаю, что пока рабочий коридор сохраниться в рамках 27,75-28 грн/tiny_mce_markerquot;, - спрогнозировал Андрей Шевчишин.

Долги США подорожали

Евро после нескольких дней подорожания стал сдавать свои позиции на мировом рынке. Сегодня его курс опустился с $1,2134/€ до $1,2113/€ после раскачки в рамках $1,2095-1,2169/€.

Это объяснили ростом доходностей по казначейским обязательствам США (Treasury US): цены на 10-летние бумаги подскочили с 1,21% до 1,29% годовых. Это ценовой максимум 2021 года - и стимул продавать евро и покупать доллар.

При этом инвесторы стали лучше оценивать эпидемиологическую ситуацию в США: с начала февраля темпы прироста случаев заболевания COVID-19 в США сократились с 110-130 тыс. новых случаев в сутки до менее 100 тыс. Все это играло на снижение курса евро.

При этом в Украине наличный курс евро опустился на продаже на 10 копеек и сохранился в старом коридоре на покупке. В итоге сформировали такие средние ценовые диапазоны:

* 33,90-34,05 грн/€ - на продаже;
* 33,40-33,60 грн/€ - на покупке.
 

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