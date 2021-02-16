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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Расплата за тарифы. Когда Витренко и Коболев утопят друг друга

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Юрий Витренко остается и.о. министра энергетики, и теперь его главной задачей будет пиар-кампания против главы «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Власть нашла, кого сделать виновным в повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Роль козла отпущения отведена главе правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву. А качать эту тему будет его бывший оппонент в «Нафтогазе», нынешний и.о. министра энергетики Юрий Витренко - таким образом их давняя вражда переходит на новый уровень.

Другой вопрос, насколько эта попытка окажется удачной. Коболев имеет свою группу поддержки в украинской власти и в Вашингтоне. И наверняка он постарается нанести ответные удары.

Обвинения на сумму 75 млрд грн

Подготовка к этой кампании началась 3 февраля, когда премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Витренко предоставить информацию о состоянии выполнения решения СНБО «О неотложных мерах для обеспечения энергетической безопасности» от 2 декабря 2019 г. И Витренко дал развернутый ответ. Документ, датированный 12 февраля и адресованный Шмыгалю, через пару дней чудесным образом попал в медиа.

В письме отмечаются результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности НАК «Нафтогаз Украины» за период с 01.10.2018 по 31.12.2019. Эта ревизия, проведенная Госаудитслужбой, установила нарушения, приведшие к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 75,5 млрд грн. Также Витренко подчеркивает, что Офис крупных налогоплательщиков ГНС обнаружил в АО «Укртрансгаз» нарушения на сумму 37,3 млрд грн, которые привели к занижению уплаченных «Нафтогазом» дивидендов на сумму 35,2 млрд грн.

В письме высказываются и другие серьезные претензии: невыполнение показателей по добыче газа, которые были утверждены правительством, и планы дальнейшего сокращения показателей добычи. «Учитывая приведенные выше факты, а также принимая во внимание информацию, приведенную в приложениях к этому письму, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО «НАК «Нафтогаз Украины», прекращения контрактов с членами Наблюдательного совета АО «НАК «Нафтогаз Украины» и проведения конкурсов на замещение соответствующих должностей», - говорится в письме. Также Витренко предложил провести аудит эффективности деятельности АО «НАК «Нафтогаз Украины» и всех предприятий, входящих в "Группу Нафтогаз".

Разворачивание пиар-кампании

Свои обвинения в адрес Коболева и набсовета «Нафтогаза» Витренко публично повторил 16 февраля на организованном Банковой форуме «Украина 30. Платежки». И.о. министра энергетики рассказал, что поручение Шмыгаля было вызвано тем, что Госаудитслужба не была допущена «Нафтогазом» для проверки компаний «Укрнафта» и «Укргаздобыча», а проверка самой НАК выявила значительные нарушения.

«В ответ на поручение мы проанализировали ситуацию. Действительно ненормально, когда Госаудитслужба не может проверить государственные компании. Мы сказали, что должны быть приняты кадровые решения по результатам уже проведенной проверки «Нафтогаза». Проверка выявила нарушений и потерь бюджета на 75 млрд грн», - заявил Витренко.

«Также мы показали, что «Нафтогаз» не выполняет национальную задачу - увеличение добычи собственного газа. Вместо увеличения он уменьшает, мало того, он подает планы, где собирается еще больше уменьшить. А государственная политика заключается в увеличении. Если руководство «Нафтогаза» не выполняет национальную задачу, если оно допустило нарушения, то должны быть решения. Мало того, есть Наблюдательный совет, к сожалению, он неэффективно за этим наблюдал, поэтому тоже должны быть приняты решения», - подчеркнул и.о. министра.

Форум «Украина 30. Платежки» был организован Банковой специально для того, чтобы продемонстрировать, как власть слышит народ. Власть действительно четко услышала возмущение украинцев резким повышением тарифов на ЖКУ. Причем украинцы адресуют свое возмущение всей власти, включая и президента Владимира Зеленского, и премьера Дениса Шмыгаля, и руководителя Минэнерго Юрия Витренко. И сейчас у всех них есть общий интерес в том, чтобы перенаправить народный гнев на одну конкретную фигуру - главу правления «Нафтогаза» Андрея Коболева. Дескать, под его управлением компания понесла громадные убытки и именно по этой причине произошло повышение тарифов.

Эта простая формула - «мы все расплачиваемся за 75 млрд грн, потерянные Коболевым» - в принципе способна глубоко засесть в сознание и подсознание украинцев. Особенно если вбивать ее туда каждый день. А власть, судя по всему, именно это и намерена делать, чтобы спасти свой рейтинг от дальнейшего падения.

Когда уволят Коболева

Сейчас возможны два варианта развития событий: быстрый и медленный. Быстрый сценарий требует скорейшей реализации предложений Витренко о кадровых изменениях в «Нафтогазе». Уволить главу правления НАК может только набсовет компании, который сейчас состоит из пяти членов - двух от государства и трех независимых. Однако, согласно уставу НАК, собрание акционеров, которым является Кабинет министров, может досрочно прекратить полномочия всего состава набсовета или некоторых членов и назначить новый состав или отдельных членов этого органа.

Итак, алгоритм тут таков. Сначала Кабмин меняет набсовет, а затем новый набсовет спокойно увольняет Коболева.

Конечно, тут наверняка будет встречная волна возмущения от группы поддержки Коболева в Украине и на Западе. Вообще, в любом случае, такие серьезные решения, как смена набсовета и главы правления крупнейшей госкомпании, лучше предварительно согласовать с западными партнерами и международными кредиторами - чтобы не усугубить имеющиеся проблемы.

Поэтому быстрый сценарий хотя и нельзя назвать абсолютно невероятным, но все же более вероятен медленный вариант. К тому же, если сместить Коболева слишком быстро, то народ будет ждать немедленного резкого снижения тарифов. Но таких чудес Шмыгаль и Витренко обеспечить не могут. С этой точки зрения выгоднее уволить Коболева уже после окончания отопительного сезона, когда тема тарифов станет менее острой и болезненной. А пока что имидж Коболева будет просто изо дня в день уничтожаться.

Что теперь будет с Витренко

Особая роль во всей этой пиар-кампании отведена Юрию Витренко. В самом деле, когда-то он был в одной команде с Коболевым. Поэтому в диалоге с Западом Банковая и Кабмин смогут ссылаться на то, что это ведь не они сами придумали разогнать руководство «Нафтогаза», это предложил выходец из «Нафтогаза» Витренко, который прекрасно знает внутреннюю кухню, и если он подтверждает факты нарушений, выявленные Госаудитслужбой, то власть просто не может на это не реагировать.

Поэтому резко возрастает аппаратная ценность Витренко во главе Минэнерго. Как известно, кандидатура Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики уже дважды была провалена Верховной Радой. Но как раз 16 февраля власть предприняла попытку продлить пребывание Витренко в статусе и.о. министра.

На второе чтение в Верховной Раде был вынесен законопроект №4531 «О внесении изменений в некоторые законы Украины насчет возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы». При подготовке проекта ко второму чтению в него по инициативе лидера партии «Слуга народа» Александра Корниенко были внесены важные поправки, благодаря которым и.о. министров должны были вновь получить полномочия, почти как у полноценных министров.

Однако парламент провалил эту правку и принял другую, которая очень существенно ограничивает полномочия и.о. министра. Что еще важнее, этой правкой «запрещается возложение обязанностей министра на лицо, кандидатура которого на должность соответствующего министра была отклонена Верховной Радой текущего созыва». То есть Витренко, согласно этой правке, не может быть и.о. министра.

Однако затем лоббисты Витренко взяли реванш. Парламент одобрил правку, согласно которой вышеупомянутые изменения должны вступить в силу не сразу, а лишь через 60 дней после опубликования данного закона. В конечном итоге закон получил 289 голосов «за» во втором чтении и в целом.

Для Витренко все это означает, что если он хочет стать полноценным министром, то ему предстоит третья попытка пройти через Верховную Раду. Напомним, вторая неудачная попытка была 28 января. По действующему законодательству, после этого Кабмин обязан в течение 30 дней внести кандидатуру министра. Этот срок истекает 28 февраля. Следующая пленарная неделя запланирована на 2-5 марта. Возможно, тогда и состоится третье голосование по кандидатуре Витренко. Но даже если он в третий раз провалится - он сможет оставаться и.о. министра до середины апреля (пока не истечет 60-дневный срок со дня опубликования закона, принятого 16 февраля).

При этом главной задачей Витренко будет подпитывать компроматом кампанию черного пиара против Коболева. Возможно, от успехов в этом деле будут напрямую зависеть его шансы получить одобрение своей кандидатуры Верховной Радой и стать полноценным членом Кабмина. Не исключено, что некоторые нардепы захотят поддержать Витренко чисто как оппонента Коболева, чтобы сделать войну между ними более зрелищной.
 

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