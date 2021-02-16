Витренко против реформы Нафтогаза

Сергей Фурса, инвестиционный банкир

Витренко хочет уволить Коболева. Не новость. Витренко хочет уничтожить реформу корпоративного управления Нафтогаза. Вот это уже новость.

Витренко давно хочет что-то сделать с Коболевым. Как будто бы у них был долгий брак и потом один из партнеров изменил другому, и теперь второй живет ради мести. И теперь Витренко, ради мести и может быть ради голосов в парламенте хочет уволить Коболева и разогнать наблюдательный совет Нафтогаза. И вбить еще один гвоздь в наше сотрудничество с коллективным Западом. Ведь реформа Нафтогаза, которая в том числе включала в себя реформу корпоративного управления, была важной частью реформ в последние годы. И наши западные партнеры не раз ставили в пример эту реформу другим направлениям. А теперь пришел Витренко и решил все похерить. Очень хочет быть избранным министром. И очень не любит Коболева. Прям сильно. Прям жить не может спокойно пока Коболев глава Нафтогаза. И готов под нож даже реформу корпоративного управления пустить ради мести.

Да, популисты не любят реформу корпоративного управления. Олигархи не любят, что их отстранили от ряда государственных компаний, где эту реформу успели провести. Чиновники не любят, что их бьют по рукам независимые директора. Теперь и Витренко против. Интересно, он к кому себя причисляет? И, интересно, сегодняшний Витренко подрался бы с Витренко образца 2016 года? Или просто накричал бы на него. Потому что такое впечатление, иногда создается, что человека подменили и он развернулся на 180 градусов. И может быть Юлия Владимировна так увлеклась пластической хирургией, что теперь она выглядит как Витренко? А сам Витренко где-то томится в подвале, связанный по рукам и ногам?

Реформа корпоративного управления очень важна. Именно благодаря этой реформе Коломойского не подпускают к Приватбанку и на пушечный выстрел, а сам Банк гоняет олигарха по судам. И да, этим людям платят высокие зарплаты. Но высокие зарплаты гарантия того, что профессионалы туда придут и будут отстаивать интересы тех, кто им платит зарплату. Налогоплательщиков. А официально низкие зарплаты у депутатов. И они получают в конвертах. От олигархов. И кто депутата кормит, тот его и танцует. Олигархи на этом зарабатывают в сотни раз больше. А если олигархи зарабатывают, то кто то теряет. Кто же? Налогоплательщики. Которые теряют в сотни раз больше, чем они бы платили в качестве зарплаты.

Теперь реформу корпоративного управления атакует Витренко. До этого он атаковал реформу рынка газа. Говорил, что субсидии унижают людей. Каких реформаторов подвезли. Интересно, если они таки уволят Сытника, то новый глава НАБУ заявит, что нельзя уничтожать яичный бизнес и надо поддержать Бахматюка? Скажет, что в офисе президента могут работать только кристально честные люди и если они раньше и были коррупционерами, то теперь перевоспитались? Может скажет, что вакцины надо закупать только через посредника, особенно если посредники уважаемые люди. Или скажет, что в национализации Приватбанка не все так однозначно?

А знаете, что самое большое дно в этой истории? Что новый Витренко хочет уволить старого Коболева и старый Наблюдательный совет опираясь на отчет государственной службы аудита, который все понимающие люди выбросили в топку и который не имеет ничего общего с финансовым анализом. И Витренко прекрасно это знает. Никто в мире финансов не воспринимает эту бумажку серьезно. Никто из инвесторов не отреагировал на ее публикацию. Потому что для всех финансистов есть аудированная отчетность Нафтогаза по международным стандартам. А для политологов и журналистов Медведчуковских каналов есть вот этот вот отчет. Это политический опус, с которым по телеканалам бегали популисты, который сделан только для того, чтобы с ним по телеканалам бегали популисты. И кто как ни Витренко знает, что это пустая бумажка, сотканная из манипуляций?

И самое красивое, что этот отчет говорит, что премии руководителям Нафтогаза - это зло. И теперь Витренко, который только что выбил себе вторую часть этой премии, хочет уволить Коболева, потрясая этой бумажкой.

Занавес.