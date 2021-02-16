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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Сытнику указывают на дверь: Кто такой новый возможный директор НАБУ Гизо Углава

09:32 16.02.2021 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

Правительство инициировало проект закона, который позволит уволить директора НАБУ. В случае поддержки парламентом этого документа исполнять обязанности директора бюро будет нынешний первый заместитель Сытника Гизо Углава. А на власть ожидает жесткий конфликт с частью активистов, для которых адвокатство Сытника стала смыслом жизни.

Текста правительственного законопроекта на сайте Рады еще нет, но отдельные его детали раскрыл министр юстиции Денис Малюська. Чиновники предлагают предоставить НАБУ статус органа исполнительной власти и ввести новую процедуру избрания директора бюро. Также отдельной нормой указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять его первый заместитель. То есть Гизо Углава.

Почему Сытник не может быть директором НАБУ

Напомним, НАБУ было создано 16 апреля 2015 года после того, как Верховная Рада 14 октября 2014 года приняла Закон "О Национальном антикоррупционном бюро". В силу он вступил 25 января 2015 года. Первого директора НАБУ выбирала конкурсная комиссия, которую возглавлял Рефат Чубаров. Кроме известных украинцев, в ее состав вошел и Джованни Кесслер, директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством. В финал конкурса вышли до тех пор мало кому известный адвокат и бывший работник прокуратуры Артем Сытник и достаточно известный адвокат с опытом работы в прокуратуре Николай Сирый. Из этих двух кандидатур тогдашний президент выбрал Сытника.

Именно процедура назначения директора НАБУ указом президента и стала основанием для обращения 51 депутата в Конституционный Суд. 28 августа тот признал неконституционным указ Петра Порошенко о назначении Сытника главой НАБУ, и с 16 декабря Сытник, согласно решению Конституционного Суда, не может занимать свой пост. Однако при отсутствии механизмов отзыва директора НАБУ Сытник и дальше сидел в своем кресле. А президент Зеленский уверял послов "Большой семерки", что гарантирует ему сохранение должности даже несмотря на решение КСУ. Как видим, все резко изменилось. В СМИ сообщают, будто это личное решение президента из-за расследования НАБУ относительно закупки вакцин от COVID-19. Эту версию поддерживает и руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, который в Facebook выразил несогласие с решением правительства. Свой пост он завершил мрачным прогнозом: денег МВФ не будет, как и нормальных отношений с США и ЕС.

Впрочем, подобные прогнозы от Шабунина и других "антикоррупционеров" звучат регулярно, только начинаются разговоры о неприкосновенной для них корове - Артеме Сытнике. Поэтому в данном случае куда интереснее, сложит ли мандат в знак протеста "слуга" и соратница Шабунина Анастасия Радина. И хлопнут ли дверью "борцы с коррупцией", которые после смены власти в стране в 2019 году получили хлебные места в наблюдательных советах госпредприятий или руководящие должности в управленческой вертикали. Но это так, маленькая ремарка.

Руководитель ЦПК также отметил, что предложенная процедура избрания директора НАБУ гарантирует Зеленскому избрание подконтрольного ему человека: конкурсная комиссия будет состоять из трех членов, делегированных СНБО, и шести - Кабмином. Трое из этой шестерки будут международными экспертами. Заметим: при выборе Сытника такой эксперт был только один. Поэтому даже по этой реакции главы Центра противодействия коррупции можно сделать вывод, что какой бы ни была процедура избрания нового председателя НАБУ, "антикоррупционеров" она не будет устраивать, поскольку с уходом нынешнего директора бюро они не окончательно, но существенно теряют влияние на процессы в этом ведомстве и рискуют со временем потерять и источники информации. А это их основной рычаг воздействия. Неважно, что Сытник по решению суда внесен в реестр коррупционеров, то есть сам факт его пребывания в должности негативно влияет на имидж НАБУ. И что за неполных шесть лет деятельности этого органа уровень доверия общества к нему - один из самых низких среди государственных институтов.

Теперь остается интригой, поддержит ли парламент правительственный законопроект, который предусматривает увольнение Сытника. Не исключено, что уже сегодня будет заявление от посольств дружественных стран с "глубоким беспокойством", тезисно схожим с риторикой "антикоррупционеров". После чего часть "слуг" откажется поддерживать этот документ. Также не исключено, что рассмотрение проекта закона затормозится из-за различных подходов к процедуре избрания нового председателя НАБУ. Одним словом, нельзя говорить, что судьба Сытника решена окончательно, еще будут торги и переговоры.

Кто такой Гизо Углава: биография и скандалы

Но если депутаты все же поддержат правительственную законодательную инициативу, тогда до завершения конкурса обязанности директора Антикоррупционного бюро будет выполнять Углава. Это промежуточный этап перед назначением нового директора НАБУ, но не исключено, что Углава поборется и за эту должность, поэтому стоит присмотреться к нему поближе.

 Гизо Углава - на переднем плане, за ним Артем Сытник.

Гизо Тристановичу Углаве 45 лет, он родился и большую часть жизни провел в Грузии, большую часть взрослой жизни работал в прокуратуре. С 1998-го по 2012 год прошел путь от интерна в областной прокуратуре до заместителя главного прокурора страны. Боролся с коррупцией, легализацией незаконных доходов и финансовыми преступлениями, занимался делами о присвоении государственных средств в больших объемах при участии госслужащих и не только. С 2013 года и до переезда в Украину занимался адвокатской деятельностью.

Углава появился в НАБУ 27 апреля 2015 года, когда его назначили первым заместителем директора. Господин Гизо в то время входил в состав численного грузинского десанта, который высадился в Украине в 2014 году. Все эти люди входили в орбиту Михаила Саакашвили. И из них до сих пор остался при должности, кажется, только Углава. Этот факт важен для понимания склада характера бывшего заместителя главного прокурора Грузии, а ныне потенциального и. о. директора НАБУ.

Пребывание в тени шефа обеспечило значительно меньшее внимание к его персоне. Хотя несколько скандалов, в которых фигурировала фамилия Углавы, все же было. Первый громкий скандал произошел через два года после назначения грузинского прокурора в НАБУ. Тогда СМИ раскопали, что на момент получения должности он якобы имел двойное гражданство. Однако очень быстро эта история забылась. Как и другая, когда журналисты "Следствия. Инфо" опубликовали расследование, в котором говорилось о якобы встрече Углавы в Израиле с министром энергетики времен Януковича Эдуардом Ставицким. Эта встреча якобы произошла в период формирования состава НАБУ. Однако в работе первого заместителя Сытника никаких действий, которые бы касались Ставицкого, не выявили, поэтому и говорить долго не было о чем. А последний раз фамилия Углавы упоминалась в негативном свете весной 2019 года, в самый разгар президентской кампании, когда расследователи Bihus.info обвинили его и некоторых других сотрудников НАБУ в покрытии коррупционных схем в "Укроборонпроме". Совет общественного контроля при Антикоррупционном бюро призвал Сытника уволить фигурантов расследования, однако тот заявил, что не видит достаточных оснований для увольнения своего первого заместителя.

Удовлетворит ли "антикоррупционеров" фигура Углавы в кресле и. о. директора НАБУ? Скорее нет, чем да. Хотя он и будет ориентироваться на западных партнеров не меньше, чем нынешний глава бюро, однако, похоже, адвокатства со стороны общественных активистов ему не потребуется. От Углавы во властных кабинетах будут требовать быстрого результата, но без самопиара и, тем более, без возможностей для пиара грантовых активистов. Проще говоря, если на Банковой в вопросе отставки Сытника действовали не спонтанно, тогда там должны иметь план, как сделать так, чтобы борьба с коррупцией в сознании избирателей ассоциировалась не с руководителем НАБУ и шумной группой поддержки этого следственного органа, а исключительно с президентом. Который решил вспомнить свое обещание "сажать" весной.
 

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