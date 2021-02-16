Курс доллара пытались взвинтить на новостях по МВФ, но все закончилось обвалом

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

15 февраля безналичный курс доллара обвалился на 15 копеек, и межбанк закончил день в рамках 27,79-27,80 грн/$. Кассы живут своей жизнью, и никак на это не отреагировали. Средние наличные курсы остались в старых диапазонах:

* 27,95-28,10 грн/$ - на продаже;

* 27,60-27,85 грн/$ - на покупке.

Объем межбанковских значительно сократился - со $145 млн до $104 млн на площадке Bloomberg. Что объяснили выходным днем в США: американские банки не работали, и долларовые расчеты по внешнеэкономическим контрактам не проводились. На межбанке сделки совершались на условиях tom (поставка на следующий день) или через евро.

С самого утра валютные спекулянты постарались воспользоваться негативными для Украины новостям по МВФ, которые прозвучали после завершения виртуальной миссии по кредитной программе stand-by. Международный валютный фонд не принял положительного решения о выделении транша нашей стране, и назвал много проблематичных вопросов, без решения которых не предоставит средств. На этом негативе по МВФ валютный курс задрали сразу на открытии безналичных торгов.

К 10 утра котировки прибавили 4 копейки и вышли на 27,95-27,99 грн/$, а где-то к 11:30 достигли 27,97-28,0 грн/$.

Однако импортеры не поддержали это подорожание - валютный спрос был на минимуме. Ведь доллар нельзя было перечислить из-за выходного в США, потому и скупать его не было смысла. Из-за низкого валютного спроса курс доллар стал активно откатываться назад. После полудня он оказался на 27,90-27,93 грн/$, и сдавал позиции каждый час. К вечеру вышел на итоговый минимум в 27,79-27,80 грн/$.

"Протестировали уровень 28,0 грн/$: подошли снизу и откатились - классика жанра. Даже с учетом выходных в США и новостей от Фонда, валютных продавцов оказалось больше, чем спекулянтов", - прокомментировал "Стране" ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Нацбанк сегодня на торги не выходил, и наблюдал за рынком со стороны. А переключение рынка на укрепление гривны, эксперты объяснили переосмыслением текущих новостей.

"Спекулянты пытались сыграть на текущих новостях, они не в первый раз это делают. Их обсуждает банковское сообщество, и у всех свое мнение. Однако в этот раз на рынке решили, что заключение МВФ предварительное, и что наши власти в конце концов смогут договориться с Фондом. Может не в феврале, а весной, когда вопрос газа станет менее актуальным", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Завтра, 16 февраля, Минфин проведет новое размещение ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма), потому казначеи ждут под него притока нового доллара в Украину. Открытие торгов прогнозируют в рамках 27,75-27,80 грн/$, с возможным движением в сторону 27,70 грн/$.

"Иностранцы продолжат покупать наши ОВГЗ даже после заявления МВФ, у нас привлекательные доходности. По миру таких мало, а мировым спекулянтам нужно зарабатывать. Паузу в покупках гособлигаций могут взять разве что умеренные покупатели, но таких в числе держателей украинских бумаг не большинство. Думаю, на какое-то время средний объем покупок иностранцами ОВГЗ уменьшиться с 4 млрд грн до 2,5-3 млрд грн в неделю. Однако с учетом налогового сезона, который в Украине на этой неделе, даже этого будет достаточно для укрепления гривны. Ведь импорт в стране лежит, спрос на валюту небольшой", - объяснил ситуацию казначей одного из банков.