Вадим Денисенко: Цель визита Зеленского в ОАЭ — не праздник 14 февраля, а фото с эмиром

Денис Сарбей / Деловая столица





О визите президента Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты и его последствиях "ДС" поговорила с директором Украинского института будущего Вадимом Денисенко.

"ДС". О визите Владимира Зеленского в ОАЭ сразу начали говорить так, будто главной целью президента было вывезти жену на День Святого Валентина на отдых.

В.Д. Думаю, это абсолютная политическая спекуляция, причем хорошо продуманная, которая хорошо легла в головы части избирателей. Однако говорить об этом серьезно никак нельзя. Любой человек, мало-мальски знающий специфику подобных визитов, понимает, что здесь особо не расслабишься, сделать из визита романтический уикенд просто невозможно. К тому же, Елена Зеленская как жена президента в любом случае должна была ехать вместе с ним. Плюс, очень сомневаюсь, что вообще можно было договориться с руководством ОАЭ, чтобы они подготовили визит именно в праздник 14 февраля. Поэтому это мифология, которая, к счастью для оппонентов президента и к несчастью для Зеленского, станет продолжением большого мема о том, как президент якобы использует государственные средства для отдыха своей семьи.

«ДС»: Тогда какова настоящая цель этого визита?

В.Д. Зеленский очень давно никуда не выезжал и не встречался ни с кем из мировых лидеров. Соответственно, ему искали хоть какую-то встречу, чтобы показать международную деятельность президента, поскольку ее де-факто нет. Можно говорить, что во всех международных направлениях, где в течение последних полутора лет была какая-то активность Зеленского, если не провалены, то заморожены проекты. Прежде всего, это касается "Нормандского формата". Поэтому сейчас для Зеленского ищут подобные этому визиты, возможно без реальных последствий, но которые играли бы успокаивающую роль для президента - мол, он ездит за границу и с ним встречаются мировые лидеры. Поэтому пресс-служба офиса Зеленского сразу начала публиковать его фото с властями ОАЭ.

«ДС»: Удивление вызывает состав делегации. Почему там оказались Милованов и Витренко?

В.Д. Для меня абсолютная загадка, что эти люди там делали. Если о Милованове еще можно теоретически понять, что он делал в составе делегации - все же, он советник Ермака по вопросам экономики, то Витренко - это человек без должности. Он якобы и.о. министра энергетики, но, насколько я понимаю, никаких энергетических договоров подписано не было. То есть, по моему мнению, в делегацию были подобраны комфортные люди для Зеленского, которые ему более или менее понятны, и какого-то особого функционала они не несли - просто свита ради комфорта.

Но заявление Милованова о МВФ, которое вообще не касалось визита в ОАЭ, полностью перечеркнуло весь визит Зеленского в Эмираты и полностью информационно перебило его. Вместо того, чтобы по приезду услышать рассказ, что делали в ОАЭ президент и его команда, мы, с одной стороны, получили миф о праздновании ним 14 февраля, а с другой - абсолютно невыдуманное и скандальное заявление о том, что МВФ - неразумные люди, которых можно игнорировать.

"ДС": Все помнят визит Зеленского в Оман и какой ущерб он нанес имиджу президента. Будут ли попытки со стороны оппонентов Зеленского сейчас провести параллель с тем визитом?

В.Д. Косвенно будут. Но им не нужно проводить даже параллели, потому что совпадение этого визита с 14 февраля дало невероятные козыри тем, кто работает против Зеленского. Оман состоялся еще на достаточно пиковых рейтингах президента, а мы знаем, что если в пиаре ты работаешь в положительном поле, то даже негативные вещи в него затягиваются, и наоборот - если в отрицательном, то даже положительные вещи становятся негативом. Год назад Оман стал этакой интеллектуальной игрушкой для 15-20% избирателей. Сегодня же простой месседж, что президент, мол, вывез свою жену за границу на 14 февраля, сыграет против него очень серьезно и, безусловно, повлияет на рейтинг. В этом Зеленский должен обвинять своих пиарщиков: возможно, они не подумали, что визит привяжут ко Дню Валентина, и за это их винить нельзя. Но то, что из Эмиратов мы не получили ни одного серьезного посыла о том, что там произошло, а услышали только о подписании какого-то договора о космосе и какие-то непонятные, аморфные вещи - это провал. Если бы была хоть какая-то конкретика о сделках, которые дадут возможность загрузить заказами такое-то предприятие, или о том, что будут вот такие-то инвестиции - это выглядело бы совсем иначе. Возможно, такие соглашения и были подписаны, но коммуникационно команда Зеленского не просто проиграла визит в Эмираты - она подставила Зеленского.

«ДС»: По вашему мнению, самолет Козака оказался в ОАЭ одновременно с Зеленским случайно? Или здесь есть основания для конспирологической версии?

В.Д. Основания для конспирологии всегда, ведь если человек хочет верить в конспирологию - он в нее поверит. Однако для меня более интересно даже не то, состоялась встреча Козака и Зеленского в ОАЭ, хотя это очень сложная история - гораздо проще было встретиться в Киеве, и никто бы об этом не узнал. Насколько я понимаю, санкции были наложены на все 14 или сколько их, самолетов Козака, поэтому возникает вопрос: а каким образом Козак мог лететь на самолете, который под санкциями, и который, по идее, должен находиться под арестом? Поэтому вопрос не столько в том, была ли встреча, а в следующем: если у нас есть СНБО, то почему не выполняются его решения - это гораздо интереснее. Значит ли это, что сыграли комедию с тем решением и не более?