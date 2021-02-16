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Банковая проваливает сотрудничество с США по Донбассу: Почему Зеленский скоро начнет мечтать о внешнем управлении
23:38 15.02.2021 |
Несмотря на многочисленные призывы к более активному участию США в решении конфликта на Донбассе украинская сторона демонстрирует очевидную пассивность в разработке адекватной собственной стратегии в этом вопросе.
Монолог на тему "только США нам поможет", начатый действующим президентом в конце прошлого года с деликатных заявлений на тему весьма желанного участия Вашингтона в нормандском формате, в последние дни стал заметно громче.
Например, в минувшую субботу руководитель Офиса Президента Андрей Ермак фактически повторил этот тезис, констатировав, что США как стратегический партнер Украины могут сыграть "одну из ключевых ролей в прекращении войны на Донбассе" и возвращении украинских территорий.
И если речь Ермака была также в пределах дипломатического хорошего тона, то, например, вчерашнее заявление советника украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича уже было похоже скорее на панический крик.
"Поскольку ситуация практически зашла в тупик и остается попытка воспользоваться помощью США, то может быть, это поможет, больше рассчитывать не на что. Но я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз, и это в том или ином варианте обернется обострением на фронте", - отметил советник. Несмотря на его же утверждение, что перемирие на Донбассе "подвешено на волоске", может сложиться впечатление, что Россия готовит полномасштабное наступление на Украину и спасти нас может только немедленное введение экспедиционного корпуса США. Особенно на фоне недавнего заявления Путина о "Донбасс мы не бросим".
На самом деле вполне можно согласиться с тем, что переговоры по Донбассу в действующем формате зашли в тупик и сейчас на линии соприкосновения стало еще менее спокойно, чем было три месяца назад. Так же можно согласиться с тем фактом, что для Украины было бы крайне желательным участие Вашингтона в разрешении конфликта на Донбассе.
Но при этом остается тайной, как на Банковой видят это участие. Бывшие предложения Зеленского относительно расширения нормандского формата являются очевидно невыполнимыми - Россия никогда не согласится на привлечение США к переговорам. А никаких других артикулированных планов использования дипломатических, военных или финансовых ресурсов США для решения конфликта пока со стороны действующей украинской власти не прозвучало. Имеют место только более или менее очерченные просьбы о помощи.
Проще говоря, для того, чтобы просить у Вашингтона помощи, надо иметь хоть какое-то приблизительное представление о том, какова дальнейшая стратегия Украины относительно Донбасса.
Условно и гипотетически говоря, если Украина собирается отвоевывать Донбасс, то нам необходимо наступательное оружие, возможно - технологии производства такого оружия, высокопрофессиональные инструкторы, военная подготовка значительного количества граждан. Если мы собираемся замораживать конфликт - нам нужно усиление санкций против России за случаи обстрелов, укрепление спецмониторинговой миссии ОБСЕ, строительство каких-то капитальных фортификаций и оснащение войск на передовой оборонительными вооружениями.
Хотелось бы верить, что в каких-то глубоких и тайных недрах СНБОУ кто непрестанно работает над подобными вопросами. И в неожиданный для врага момент их обнародует. Но пока создается впечатление, что большинство заявлений Банковой относительно Донбасса имеют хаотический и ситуативный характер. И диктуются, не в последнюю очередь, соображениями сохранения политического рейтинга, а не решением проблемы.
Если бы подсанкционные каналы Медведчука, где любили поговорить о "внешнем управлении Украиной из Вашингтона", были бы хоть немного правы, Зеленскому было бы проще. Однажды в Киев приехал бы тайный спецпредставитель Госдепа, и вручил ему план освобождения Донбасса. Ну, или отказа от освобождения. Но реальность гораздо хуже, чем рисовали пророссийские пропагандисты. Украинской власти придется самостоятельно решать, что делать с этим конфликтом. И США, вероятно, в этом очень помогут - но украинскую власть собой не заменят.
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