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АНАЛИТИКА

Зачем Украину в Брюсселе гладили по голове лопатой — интервью с Евгением Магдой

14:09 15.02.2021 |

Политика

 Денис Сарбей / Деловая столица

Директор Института мировой политики Евгений Магда о резолюции Европарламента по Украине и ее последствиях, а также о визите премьера Дениса Шмыгаля в Брюссель.

"ДС" Почему резолюция ЕП вышла именно такой, какой она есть? Можно ли говорить об успехе визита Дениса Шмыгаля в Брюссель?

Е.М. Резолюция принята двумя третями голосов депутатов, поэтому можно говорить о том, что вокруг нее есть внутренний консенсус и понимание. Кроме того, готовили ее друзья Украины, а не те, кто позволяет себе какие-то выпады, поэтому критика конструктивна. Если мы хотим, чтобы нас гладили по голове не лопатой, то и действовать надо соответственно. ЕС в нынешней парадигме не заинтересован в том, чтобы отвергать Украину далеко, потому что мы перспективный рынок сбыта и источник трудовых ресурсов, и многое другое. Наконец, мы часть христианской цивилизации. Вместе с тем, ожидать, что можно просто имитировать бурную деятельность, говорить какие-то очевидные для наших партнеров вещи, но действовать совсем по-другому, совершенно невозможно. Надо понимать, что мы в значительной степени находимся в состоянии зависимости не столько от финансовых ресурсов ЕС - они относительно невелики, а от методологического подхода и общения с европейскими партнерами.

Шмыгалю повезло, что он фантастически похож на Шарля Мишеля, это облегчило восприятие. Как всегда, в подобных визитах есть мощная работа украинских дипломатов в Брюсселе, потому что если мы думаем, что можно приехать и забрасывать всех шапками - извините, Шмыгаль не с тем политическим опытом, форматом общения и так далее. Будем реалистами: он играл по готовой партитуре. Другой вопрос, что Офис президента, учитывая колонку Игоря Жовквы, отнесся к визиту премьера ревниво: мол, все будет, как указывает "великий кормчий" Владимир Зеленский. Это правда, но лишь ее половина, потому что без эффективного правительства и сотрудничества власти действовать невозможно, а в Совете Ассоциации есть украинский премьер. Другой вопрос, почему он поехал в штаб-квартиру НАТО и что он там рассчитывал услышать, если с натовцами должен общаться президент, министры обороны и иностранных дел. Но Шмыгаль воспользовался случаем для общения, получил и пару шпилек, тоже порой полезно.

"ДС" Одним из акцентов встречи нашего премьера с Жосепом Боррелем была реформа Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, на детали которой в Европе точно не закрывают глаза. Чем обернется для нас усиление полномочий ВРУ и отказ от ее перезагрузки, как это сейчас планируют на Банковой?

Е.М. Здесь стоит упомянуть о Викторе Федоровиче, до конца 2013 года был легитимным, но с ним встречались только двое руководителей государств ЕС, президент Польши Бронислав Коморовский и президент Литвы Даля Грибаускайте, причем по дороге в Качановку, где находилась Юлия Тимошенко. Наши европейские партнеры не любят, когда их обманывают, тем более обманывают нагло. Не забывайте, что второй транш европейской финансовой помощи на 600 млн евро зависит от выполнения нами взятых обязательств, в том числе по перезапуска ВККС и ВРУ. Как говорится, кто заказывает музыку - тот и репертуар определяет, а когда наш премьер в Брюсселе говорит, что мы мягче всех прошли экономический кризис, то его, пожалуй, где-то в кулуарах спрашивают - а чего вы у нас тогда деньги просите?

"ДС" Европа устами Борреля продолжает настаивать на «полном расследовании махинаций с ПриватБанком, которые состоялись 6 лет назад". С чем связан такой акцент, ведь главное требование Запада в этом отношении - принятие "антиколомойського" закона - Украина уже выполнила?

Е.М. Это связано с тем, что дыру в уставном фонде банка заполняло государство, то самое, которое сейчас активно их одалживает. Поэтому ЕС показывает, что занимать деньги, как выливая воду в песок, там не хотят и не будут, это надо понимать. Кроме того, наши европейские партнеры, не исключаю, имеют консенсус с американскими партнерами, у которых тоже свой взгляд на историю, и они оказывают нам помощь, правда, чаще виде кредитов. То есть позиция у них такая: какого черта кто-то жирует за деньги наших налогоплательщиков? Здесь очень чувствительный момент для европейских политиков, потому что он может быть использован против них во время избирательных кампаний и бить по репутации и авторитету.

"ДС" О репутации, но уже нашей власти. В своей резолюции Европарламент упрекнул Украину в том, что власть не делала никаких мер в контексте деолигархизации страны. Что конкретно хотят от нас в Брюсселе?

Е.М. В шутку можно сказать, что это зависть европейцев к богатствам наших олигархов. Но я не думаю, что какой-то условный Амансио Ортега менее влиятелен. Вопрос на самом деле в другом, ведь Зеленский обещал снизить влияние олигархов на политику, этого и ожидают от него. А как это будет делаться предметно - это уже вопрос острой дискуссии, ведь глава государства не может сказать "иди, разбойник" и так решить вопрос, тем более на Западе уже раскусили и содержание "Слуги народа", и то, как в ней принимаются решения. Для эффективной деолигархизации на самом деле нужен рост численности и удельного веса в экономике малого и среднего бизнеса.

"ДС" И среднего класса как такового?

Е.М. Так, а сейчас наблюдается обратный процесс - этот слой давят, а олигархи то одну, то другую преференцию получают. Конечно, это можно объяснить как поддержку бизнеса, чтобы он не освобождал тысячи людей, это правда. Но удар по МСБ воспринимается как выжигание травы при отсутствии лечения больных деревьев.

"ДС" В Брюсселе говорят, что лишь 37% задач, связанных с выполнением Ассоциации, были выполнены Украине в 2019 году, и ЕС собирается разработать и внедрить мониторинговый механизм по реализации реформ. Что может измениться с его появлением?

Е.М. Задача проста: использовать принцип "больше за большее". То есть чем больше добились, тем больше получите денег, ресурсов, а с этим нужен четкий контроль показателей. ЕС относится к нам как "строгий папа" потому, что они понимают, что заигрывание с нереформированной страной приведет к негативным последствиям внутри ЕС. Понятно и то, что в нынешнем состоянии нас в ЕС никто принимать не будет, потому что мы станем какой-то "гангреной" для них. В Брюссель проблема, состоялся Брекзит, и теперь они очень четко будут следить за соблюдением всех правил и процедур, не доводя до еще одного выхода государства из блока, но и не расширяясь. Кажется, мы сами не осознаем, что наш объем, территория и население - на самом деле конкурентные преимущества при евроинтеграции, а не недостатки. Но с этим надо работать, и работать в том числе с европейскими лоббистами, а не делая вид, что все и так прекрасно.

"ДС" Европа настоятельно рекомендует нам закрыть сайт "Миротворец", а также пересмотреть законы о государственном языке и образовании, которыми недовольны Венгрия и Россия. Как выйти из этой ситуации, не сдав позиций и одновременно не прославившись как угнетатель меньшинств?

Е.М. Для этого есть старый способ, которому научились те же венгры и поляки еще во времена своей борьбы за евроинтеграцию - надо бурно и убедительно имитировать процесс обсуждения. Никто же не говорит, что законы надо срочно изменить, идет речь о том, что нужно вести консультации, переговоры, а это можно делать бесконечно. Тем более вопрос вступления в ЕС сейчас не стоит на повестке дня. Другой вопрос, что если мы не формулируем свои интересы самостоятельно - это сделают за нас. Желающих много.

Относительно "Миротворца" - Украина просто должна подчеркнуть, что это частный проект, и она не может влиять на действия граждан, которые таким образом противодействуют российской гибридной агрессии: такая базовая аргументация, от этого надо отталкиваться. Можно сравнить, как в 2017 году закрывали русские соцсети и в нынешнем году подвергли санкциям пророссийские телеканалы - разница в реакции очевидна. Всегда можно делать определенные вещи с улыбкой, не отдавая собственных позиций.
 

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