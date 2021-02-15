Ковид, «утки» и телевизор: Кто на самом деле виноват в падении рейтинга Зеленского

Юрій Васильченко / Depo.ua

Глава ОП Андрей Ермак в интервью каналу «Украина 24», которое почему-то давал не на государственном языке, заявил, что в снижении рейтинга президента виноваты ковид, поток дезинформации и слабая информационная политика. То есть сама власть не виновата...

"Против украинской власти целенаправленно все два года работает мощная машина как внутри страны, так и извне, - говорит Ермак. - Сегодня поток лживой информации, не критики, практически откровенных оскорблений, просто не прекращается. Не будем говорить, откуда, кто заказчик, - это всем известно, не нужно даже говорить. Здравомыслящие люди возмущены этим потоком". Он пожаловался, что у власти нет своего телеканала, поэтому она "говорит теми способами, которые у нее есть в распоряжении". "Сегодня даже самое благое и нейтральное дело можно представить иначе. В это вливаются огромные деньги", - сказал глава Офиса президента.

Мнение о негативном влиянии медиа на рейтинг Зеленского уместное, но лишь частично. Не журналисты, не боты и не анонимные Телеграм-каналы формировали предвыборные списки "слуг" на выборах, и не они назначали чиновников, которые скандалами убивали и дальше убивают рейтинг власти. Но, как видим, в окружении президента предпочитают переложить ответственность за существенное падение доверия к Зеленскому на кого-то. С таким подходом далеко не заедут.

Руководитель президентского офиса обижается, что благие дела переиначивают, подают в неправильном, с точки зрения власти, свете. Задача власти - донести до общества, в чем же заключается позитив ее решений. Это возможно при двух условиях: во-первых, если будет налажен действенный механизм коммуникации членов властной команды с обществом, а этого за два года "слуги" так и не сделали (и поможет ли им собственный телеканал, слухи о котором ходят давно, - большой вопрос ), а во-вторых - если в этих решениях нет фальши, скрытых от общества нюансов, как то выгод для отдельных олигархических групп влияния.

Возьмем для примера объяснение Ермаком ситуации с тарифами. По его словам, и президент, и вся власть в целом вовремя вмешались, поэтому удалось "ввести ограничения на цены на газ", а те, кто пугал людей, говорит глава ОП, должны сейчас объяснить, чем они руководствовались. Получив платежку за январь, любой из украинцев увидел очень высокую стоимость отопления и существенно повышенную стоимость электроэнергии. Во власти обещали: за февраль и до конца отопительного сезона цены снизятся. Однако вразумительного объяснения, почему украинцы будут платить огромные средства за январь, нет. Также нет четкого разъяснения экономических оснований для роста стоимости электроэнергии. Точно такая ситуация буквально по всем направлениям работы властной команды. Поэтому, наверное, слабая информационная политика в перечне Ермака причин падения рейтинга Зеленского должна стоять первой.

Отдельного разговора заслуживает заявление Ермака относительно информационных атак на власть, длящихся два года. Получается, против предшественника Зеленского за его пять президентских лет лживых обвинений не было, а все набросились только на действующего главу государства? Очевидно, на Банковой думают иначе, однако приход "слуг" к власти в 2019 году в значительной степени обусловлен массированной информкампанией "лишь бы не Порошенко". В феврале и в течение марта и апреля исполняется два года с момента начала той уникальной для нашего государства президентской гонки, результатом которой стал огромный успех Владимира Зеленского во втором туре. Поэтому появилась возможность вспомнить, кто и что в то время заявлял, сравнить те заявления с нынешней политикой власти и предположить, что же стало причиной падения рейтинга действующего главы государства.

Невыполненные обещания Зеленского

Возьмем только несколько заявлений на те темы, которые в своем нынешнем интервью поднимал господин Ермак. Первая - тарифы. 21 февраля 2019 года кандидат в президенты Владимир Зеленский обнародовал видеоролик "Тарифы за коммуналку: Платить невозможно уменьшить". Эту тему он назвал "на "Т" начинается, на полный капец заканчивается". "Согласно среднестатистическим данным, украинец сегодня за коммуналку платит от 30% до 50% своих доходов. А если провести сравнение с европейскими государствами, то там, друзья мои, люди платят от 13% до 20%", - рассуждал тогда еще кандидат в президенты. Сколько украинцы платят за коммуналку сегодня?

Вторая тема - война на Донбассе. Ермак говорит, что Минские соглашения не работают, но варианты достижения мира украинская власть ищет. Искали их и предшественники, которых оппоненты обвиняли в якобы заинтересованности в войне, из-за чего та никак не закончится. Владимир Зеленский лично не обвинял, однако во время предвыборной кампании он обнародовал шаги, как остановить войну: просто перестать стрелять, разговаривать с Россией в присутствии западных партнеров, привлечь к переговорам Великобританию и США, начать информационную войну, чтобы достучаться до всех, кто живет на оккупированных территориях. И подчеркивал: мы не можем позволить себе какой-то длительный процесс, ведь каждый день на востоке гибнут наши ребята. Через два года мы видим шаткое перемирие на Донбассе, которое все чаще нарушается российскими боевиками, и постоянное нежелание России решать конфликт. То есть простых решений, как оказалось, не существует.

Третья тема - кадры. Ермак в своем интервью подчеркивал, что вертикаль президент - правительство - монобольшинство продолжает эффективно работать. Однако граждане и без "плохишей", которые мешают "зеленой" власти, составили мнение о нынешней властной команде. Еще во время президентской кампании сознательные избиратели спрашивали: а где те люди, с которыми Зеленский будет руководить страной? За несколько дней до второго тура фаворит выборов в эфире телеканала "1+1", наиболее тогда к нему лояльного, представил небольшую группу лиц, среди которых широкой публике были знакомы разве что врач Евгений Комаровский (ныне он жестко критикует Зеленского), Дмитрий Разумков (у него все больше разногласий с Банковой), Руслан Рябошапка и Алексей Данилюк - эти двое давно отлучены от "зеленых". Еще тогда была заложена одна из главных проблем - отсутствие команды единомышленников с четким планом действий, которую пытаются компенсировать назначениями на различные должности случайных людей, популистов или же, наоборот, раздачей кресел лицам, которых связывают с различными группами влияния.

Так кто же виноват в падении рейтинга Зеленского и "слуг"? До тех пор, пока ключевые деятели в коридорах внимательно не присмотрятся к себе, он и дальше будет постоянно падать.